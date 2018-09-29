Новая переменная FILE

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Какова её миссия?
 
Уже не первый раз возникает необходимость указания пути для работы с файлами. Конечно можно указать строковую переменную, но было-бы удобней использовать переменную в input при клике на которой вызывался бы файловый менеджер, для выбора/указания пути к файлу/директории.
 
Это давно есть: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/namedconstants/compilemacros
 
Renat Fatkhullin:
Это давно есть: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/namedconstants/compilemacros

Это не то.

__FILE__

Имя текущего компилируемого файла


И все что там есть, я же говорю о выборе пути через файловый менеджер любого файла/директории


 
Вы хотите запрашивать путь у пользователя через штатный диалог?

Надо подумать над штатной функцией в языке. Будет полезно.
 
Renat Fatkhullin:
Вы хотите запрашивать путь у пользователя через штатный диалог?

Надо подумать над штатной функцией в языке. Будет полезно.

Именно это и имеется ввиду. Чтоб можно было указать путь штатными средствами.

 
Поставим в работу.
 
Renat Fatkhullin:
Поставим в работу.


Спасибо! Было бы полезно. 

 

Разверну малость суть использования переменной (для тех кто не совсем в теме).

Допустим в эксперте нужно использовать пользовательский индикатор. А он лежит не в корневой директории индикаторов.

input file MyIndicator;

При выборе данной переменной выскакивает файловый менеджер

Выбираем его и уже в коде используем правильную строку до индикатора

int handle=iCustom(NULL, 0, MyIndicator, ...);

Ну и в других ситуациях, где нужно выбрать путь к файлу/директории

P.S. Для администрации.
Можете если сложно, даже не заморачиваться с переписыванием функционала того-же iCustom. Главное дать возможность выбора пути, а обрубить его под свои нужды сможет любой программист. Откинуть расширение и если нужно лишнее вначале.
StringReplace и другие способы редактирования строки, ни кто не отменял и вроде не собирается
 
Konstantin Nikitin:
Доступ к папке MQL5\Indicators\ из MQL программы запрещен даже на чтение имен файлов
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