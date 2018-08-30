Загадка : колокол распределения гремит - брокер цену говорит, кого он задевает - тот слезы проливает и депозит свой теряет. - страница 7

Новый комментарий
 
Novaja:
Уже устала писать, выкидывает. Кратко. Подскажите где Вы видите колокол? Есть Лапласа с домешкой, там коэффициент асимметрии как раз ноль.Опять же угол 45 это удел СБ. Есть какой-то детерминированный процесс, но не один, тк хвосты распределения были бы поджаты, + случайный процесс, только сигма больше. Почему экспонента вылазит, так все нестационарно, время, нет тактовой частоты, как вообще это можно прогнозировать? 

Все там окей. Игра чисто на распределении, модель - см. картинку.


Это сделки, показывают прибыль/убыток в сделке. по Х- номер сделки, по У - прибыль/убыток в пунктах. Это небольшой кусок, а там их тысячи, в смысле, сделок. Таким образом, из симметричного распределения получается асиметричное по сделкам.

Есть и живая подобная ТС, а на графике я ее пытаюсь улучшить с переменным успехом.)

Чтобы Лапласа и че другое увидеть - эт надо сутками смотреть. А играть надо здесь и сейчас, и что там здесь и сейчас - одному Богу известно. На коротких интервалах, типа интервала сделки, вы вообще ничего внятного не увидите. Так что, Лаплас и прочие Эрланги только для справки и информации для размышлений.

 
Статистика не направлена на принятие решения, она годится лишь для оценки результата принятия оного. 
 
Алексей Тарабанов:
Статистика не направлена на принятие решения, она годится лишь для оценки результата принятия оного. 

Ну, это вы драматизируете ситуацию.)

 
Yuriy Asaulenko:

Ну, это вы драматизируете ситуацию.)

Нисколько. 

 
Yuriy Asaulenko:

Все там окей. Игра чисто на распределении, модель - см. картинку.


Это сделки, показывают прибыль/убыток в сделке. по Х- номер сделки, по У - прибыль/убыток в пунктах. Это небольшой кусок, а там их тысячи, в смысле, сделок. Таким образом, из симметричного распределения получается ассиметричное по сделкам.

Есть и живая подобная ТС, а на графике я ее пытаюсь улучшить с переменным успехом.)

Чтобы Лапласа и че другое увидеть - эт надо сутками смотреть. А играть надо здесь и сейчас, и что там здесь и сейчас - одному Богу известно. На коротких интервалах, типа интервала сделки, вы вообще ничего внятного не увидите. Так что, Лаплас и прочие Эрланги только для справки и информации для размышлений.

Судя по графику, у Вас дополнительно к переворотам по сигналу стоят стопы. А какая асимметрия? 
Да, Лаплас это тоже все примерно.
 
Martin Cheguevara:

смотрите и удивляйтесь)

Удивимся, когда увидим ваш сигнал!

 
Секрет колокола давно разгадан и его тихонько используют посвященные дабы не вызывать ажиотаж. Там и хитрости большой нет, только наблюдательность.
 
Yuriy Asaulenko:

Все там окей. Игра чисто на распределении, модель - см. картинку.


Это сделки, показывают прибыль/убыток в сделке. по Х- номер сделки, по У - прибыль/убыток в пунктах. Это небольшой кусок, а там их тысячи, в смысле, сделок. Таким образом, из симметричного распределения получается асиметричное по сделкам.

Есть и живая подобная ТС, а на графике я ее пытаюсь улучшить с переменным успехом.)

Чтобы Лапласа и че другое увидеть - эт надо сутками смотреть. А играть надо здесь и сейчас, и что там здесь и сейчас - одному Богу известно. На коротких интервалах, типа интервала сделки, вы вообще ничего внятного не увидите. Так что, Лаплас и прочие Эрланги только для справки и информации для размышлений.

Извините меня, я в предыдущем посте написала полную чушь. Поняла к чему все.
Тут и ссылка соответствующая нашлась
 
Novaja:
Поняла к чему все.
Тут и ссылка соответствующая нашлась

В общем, да, система примерно так и устроена - Не важно, угадали мы с направлением сделки или нет, закрылись мы в плюс или в минус. Даже при большом количестве убыточных сделок подряд за ними последует некоторое количество прибыльных, и результат торговли будет положительным. Разумеется, чтобы положительное математическое ожидание отчетливо проявилось, количество сделок должно быть статистически значимым. (с) https://m.habr.com/post/266457/

Сама теория у меня совершенно другая (без какого-либо анализа поведения и шаблонов трейдеров) - только анализ статистики и ничего более, но филосовские предпосылки примерно аналогичны.

Ну, и попробую показать результат модели, в том смысле - что в принципе могут дать такие подходы.

по х - номер сделки, по У - прибыль в пунктах.

Картинка старая, не помню какой это вариант, но показана суть. Видим, что это пила, и много небольших  как прибыльных так и убыточных сделок.

Повторюсь - закономерность, как и прибыль, чисто статистические, и про конкретную сделку или серию сделок мы не делаем никаких предположений и абсолютно ничего не знаем заранее. Как говорил Винни Пух - когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя.

Зарабатывающая идея реального форекс-робота
Зарабатывающая идея реального форекс-робота
  • m.habr.com
Общеизвестно, что заработать на форекс невозможно. Изменения курсов валют носят случайный характер, а комиссия брокера уменьшает вероятность положительного итогового заработка, часто делая ее совсем непривлекательной, ― ниже, чем в казино, например. Тем не менее, я содержу себя и свои проекты исключительно за счет форекс уже три года, я шел к...
 
Yuriy Asaulenko:

В общем, да, система примерно так и устроена - Не важно, угадали мы с направлением сделки или нет, закрылись мы в плюс или в минус. Даже при большом количестве убыточных сделок подряд за ними последует некоторое количество прибыльных, и результат торговли будет положительным. Разумеется, чтобы положительное математическое ожидание отчетливо проявилось, количество сделок должно быть статистически значимым. (с) https://m.habr.com/post/266457/

Сама теория у меня совершенно другая (без какого-либо анализа поведения и шаблонов трейдеров) - только анализ статистики и ничего более, но филосовские предпосылки примерно аналогичны.

Ну, и попробую показать результат модели, в том смысле - что в принципе могут дать такие подходы.

по х - номер сделки, по У - прибыль в пунктах.

Картинка старая, не помню какой это вариант, но показана суть. Видим, что это пила, и много небольших  как прибыльных так и убыточных сделок.

Повторюсь - закономерность, как и прибыль, чисто статистические, и про конкретную сделку или серию сделок мы не делаем никаких предположений и абсолютно ничего не знаем заранее. Как говорил Винни Пух - когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя.

Это хорошая идея я тоже обрадовался когда такое сделал......кроме одного... работать она будет при комиссии менее 0.01%..и ещё зависит от ТФ . Вы же на каждом баре сделки открываетечтобы покрыть коимиссии на Форекс нужно чуть ли не на месячном так торговать
Вы уже большой специалист если до этого дошли
Мои поздравления с уважением Cheguevara!:)
12345678
Новый комментарий