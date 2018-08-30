Загадка : колокол распределения гремит - брокер цену говорит, кого он задевает - тот слезы проливает и депозит свой теряет. - страница 2
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Я просто уже устал слушать "бр€д с&вого Дон-Кихота". А загадка это такая юмористическая форма очень серьезного монументального вопроса. В этой загадке скрыто все что вам нужно для торговли если такая возможна)
ну..., тогда предположим:
чем ближе к краям колокола, тем круче сигнал
сам не пользую, но сделать такое - как два пальца...
ну..., тогда предположим:
чем ближе к краям колокола, тем круче сигнал
сам не пользую, но сделать такое - как два пальца...
Ответный 1-й вопрос чем обусловлено наличие колокола на любом жёстко конкурирующем рынке
колокол - это слишком образно, он может быть и не симметричным, т.к. постоянно зарабатывать нельзя, даже умникам
достоверность в первом предложении - идея утопична по существу, да и картинок в одной из действующих веток на форуме на эту тему более чем достаточно, в т.ч. и моих
колокол - это слишком образно, он может быть и не симметричным, т.к. постоянно зарабатывать нельзя, даже умникам
достоверность в первом предложении - идея утопична по существу, да и картинок в одной из действующих веток на форуме на эту тему более чем достаточно, в т.ч. и моих
Колокол практически идеально симметричен)+- 2-5% несимметричности.
результаты торговли какие:
стейт, общая продолжительность?
я пытал такой колокольчик, но он мне не очень понравился
результаты торговли какие:
стейт, общая продолжительность?
я пытал такой колокольчик, но он мне не очень понравился
Минимум на 10-летней истории
Минимум на 10-летней истории
ну и
покажите тогда
пока голословно
Колокол распределения никому и не понравится))проще же выдумывать невесть какие алгоритмы и видеть в них своё совершенство)