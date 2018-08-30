Загадка : колокол распределения гремит - брокер цену говорит, кого он задевает - тот слезы проливает и депозит свой теряет. - страница 2

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Martin Cheguevara:
Я просто уже устал слушать "бр€д с&вого Дон-Кихота". А загадка это такая юмористическая форма очень серьезного монументального вопроса. В этой загадке скрыто все что вам нужно для торговли если такая возможна)

ну..., тогда предположим:

чем ближе к краям колокола, тем круче сигнал

сам не пользую, но сделать такое - как два пальца...

 
Renat Akhtyamov:

ну..., тогда предположим:

чем ближе к краям колокола, тем круче сигнал

сам не пользую, но сделать такое - как два пальца...

Ответный 1-й вопрос чем обусловлено наличие колокола на любом жёстко конкурирующем рынке
2 -й каким образом оценить достоверность вашего предположения?
 
Martin Cheguevara:
Ответный 1-й вопрос чем обусловлено наличие колокола на любом жёстко конкурирующем рынке
2 -й каким образом оценить достоверность вашего предположения?

колокол - это слишком образно, он может быть и не симметричным, т.к. постоянно зарабатывать нельзя, даже умникам

достоверность в первом предложении - идея утопична по существу, да и картинок в одной из действующих веток на форуме на эту тему более чем достаточно, в т.ч. и моих

 
Renat Akhtyamov:

колокол - это слишком образно, он может быть и не симметричным, т.к. постоянно зарабатывать нельзя, даже умникам

достоверность в первом предложении - идея утопична по существу, да и картинок в одной из действующих веток на форуме на эту тему более чем достаточно, в т.ч. и моих

Колокол практически идеально симметричен)+- 2-5% несимметричности.
 
Martin Cheguevara:
Колокол практически идеально симметричен)+- 2-5% несимметричности.

результаты торговли какие:

стейт, общая продолжительность?

я пытал такой колокольчик, но он мне не очень понравился


 
Renat Akhtyamov:

результаты торговли какие:

стейт, общая продолжительность?

я пытал такой колокольчик, но он мне не очень понравился


Минимум на 10-летней истории
 
Колокол распределения никому и не понравится))проще же выдумывать невесть какие алгоритмы и видеть в них своё совершенство)
 
Martin Cheguevara:
Минимум на 10-летней истории
А что не на пятьсотлетней - круче же! Япона-мать-свеча когда придумана? Лет пятьсот назад! Поднимаёте древние свитки - и вперёд к граалю!
 
Martin Cheguevara:
Минимум на 10-летней истории

ну и

покажите тогда

пока голословно

 
Martin Cheguevara:
Колокол распределения никому и не понравится))проще же выдумывать невесть какие алгоритмы и видеть в них своё совершенство)
Неа! Проще вычитать какое-нибудь математическое совершенство в учебнике статистики и пытаться топорно присобачить его к торговле на рынке.
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