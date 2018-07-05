АТС без привязки к таймфрейму(TF) - страница 6

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Alexander_K2:

Ваще могу сказать, что тики - это шкатулка Пандоры.

Ясно как Божий день, что работа с OHLC - это полная дребедень. Еще раз повторяю - равномерное считывание данных на рынке неприменимо. Отсюда и миллиард стратегий и миллионы униженных и оскорбленных трейдеров.

Работа с тиками с привязкой к астрономическому времени, периодам торговых сессий - вот ключ к решению задачи. Вот так-то!

Продолжая про OHLC - это очень полезная и техничная вещь.

"вы не любите кошек ? вы просто не умеете их готовить" :-)

Если оставить в стороне гадание на китайской книге перемен и их-же разворотные фигуры,
то все необходимые данные присутсвуют, просто многими игнорируются.
Львиная доля классических индикаторов строится по указанным ниже факторам, усредняя, суммируя или показывая тенденции их изменения

Для понимания рыночной ситуации достаточно двух свечей и чё-нить показывающее общую тенденцию (МА-например).
И плюс не забывать что это не абстрактные цифры, а всё-таки рынок и быть в курсе дел.


 
Maxim Kuznetsov:

Продолжая про OHLC - это очень полезная и техничная вещь.

"вы не любите кошек ? вы просто не умеете их готовить" :-)

Если оставить в стороне гадание на китайской книге перемен и их-же разворотные фигуры,
то все необходимые данные присутсвуют, просто многими игнорируются.
Львиная доля классических индикаторов строится по указанным ниже факторам, усредняя, суммируя или показывая тенденции их изменения

Для понимания рыночной ситуации достаточно двух свечей и чё-нить показывающее общую тенденцию (МА-например).
И плюс не забывать что это не абстрактные цифры, а всё-таки рынок и быть в курсе дел.


Я бы добавил - двух свечей Н4 с одинаковым количеством тиков в них. Тогда OHLC имеет безудержный смысл.

Только - тссссс.... Это - секрет!

 
Alexander_K2:

И временные бары с одинаковым количеством тиков считаю верным решением.

В устоявшихся трейдерских терминах это эквиобъемные графики. Данный подход был исследован давно. Раз. Два. Имхо далеко не худший способ дискретизации исходного потока данных. Наряду с ренко, каги, ХО, рейндж-барами и другими альтернативными способами.

 
Alexey Volchanskiy:

Просто у меня тиковый скальпер, но он использует много математики. Стало интересно, какую ползу могут принести тики при ручной торговле.

Чисто спортивный интерес, сколько в среднем сделок в сутки?

 
Таймфрейм лишь дискретизация. как и во всем остальном, нужно знать, зачем используешь тот или иной метод дискретизации. У меня например плавающий тайм фрейм, от 1 минуты до неск суток. Робот сам выбирает на каком тайм фрейме торговать. Но этот тайм фрейм не временной, дискретизация по особому алгоритму. При этом без дискретизации не обойтись ну никак на рынке, по тому что сами сделки дискретны. Каждый масштаб графика удобно разбивать на некоторые отсчеты. Если торгуешь внутри тиков, то нет смысла применять другую дискретизацию. Но торговать внутри тиков само по себе не выгодно из-за высоких накладных расходов, вызванных спредом. По сути на мелких масштабах приходится иметь вероятность выигрыша значительно выше, чем на крупных из-за того ,что большую часть прибыли съедает спред и комиссия.
 
Я вот сколько не думал, так и не придумал как совсем без дискретизации работать, типа как с аналоговым сигналом.
 
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Maxim Romanov:
Я вот сколько не думал, так и не придумал как совсем без дискретизации работать, типа как с аналоговым сигналом.

От дискретности не уйдёшь, но подходящий фильтр поможет приблизиться к приемлемой идеализации. 

 
Я бы сам поторговал на тиках. Но проблема же в тестере, там минимум м1. Как решить эту проблему? 
 
Kisolen:
Я бы сам поторговал на тиках. Но проблема же в тестере, там минимум м1. Как решить эту проблему? 

Включите в тестере режим "Каждый тик на основе реальных тиков".

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