АТС без привязки к таймфрейму(TF) - страница 7
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Включите в тестере режим "Каждый тик на основе реальных тиков".
А что за красные линии в тестере поверх цены в режиме реальных тиков? Я думал это бид и аск показывают, но они не всегда появляются. И еще серые какие-то линии? Что они все значат? То есть я догадываюсь, что они бад и аск отражают, но почему не всегда? Я думал серая ласт показывает... но тоже вроде как не подходит, откуда на форексе взяться ласт цене?..
Режим тики на основе реальных тиков.
Точнее так: красная линия точно аск, зеленая точно бид, а что такое серая? И почему красная не всегда отображается? в каких случаях это все отображается и в каких не отображается?
Я бы сам поторговал на тиках. Но проблема же в тестере, там минимум м1. Как решить эту проблему?
а кто вам мешает, они есть в режиме торговли, стандартный функционал терминала
https://www.mql5.com/ru/charts/8869006/btcusd-h1-roboforex-cy-ltd
А что за красные линии в тестере поверх цены в режиме реальных тиков? Я думал это бид и аск показывают, но они не всегда появляются. И еще серые какие-то линии? Что они все значат? То есть я догадываюсь, что они бад и аск отражают, но почему не всегда? Я думал серая ласт показывает... но тоже вроде как не подходит, откуда на форексе взяться ласт цене?..
Режим тики на основе реальных тиков.
Точнее так: красная линия точно аск, зеленая точно бид, а что такое серая? И почему красная не всегда отображается? в каких случаях это все отображается и в каких не отображается?
А Вы откройте свойства графика и посмотрите самостоятельно, какой цвет отображает какую линию. А то так не интересно: сразу задали вопрос, сами ничего не проверили :)
А Вы откройте свойства графика и посмотрите самостоятельно, какой цвет отображает какую линию. А то так не интересно: сразу задали вопрос, сами ничего не проверили :)
Да я проверил, именно так и сделал, но не понял почему иногда отображается, а иногда нет.
А Вы запустите один и тот-же советник на форексном символе, например на EURUSD и на биржевом, например RST-**** .
На форексе и на бирже цена Last рисуется по-разному.
А есть ли смысл в тиках вообще? Оптимизация будет очень долгая. Кто нибудь сравнивал работу одного советника на тиках и м1? Или можно делать оптимизацию на м1, а торговать на тиках. Кто что думает?