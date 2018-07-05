АТС без привязки к таймфрейму(TF) - страница 7

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Vladimir Karputov:

Включите в тестере режим "Каждый тик на основе реальных тиков".

А что за красные линии в тестере поверх цены в режиме реальных тиков? Я думал это бид и аск показывают, но они не всегда появляются. И еще серые какие-то линии? Что они все значат? То есть я догадываюсь, что они бад и аск отражают, но почему не всегда? Я думал серая ласт показывает... но тоже вроде как не подходит, откуда на форексе взяться ласт цене?..

Режим тики на основе реальных тиков.

Точнее так: красная линия точно аск, зеленая точно бид, а что такое серая? И почему красная не всегда отображается? в каких случаях это все отображается и в каких не отображается?

 
Kisolen:
Я бы сам поторговал на тиках. Но проблема же в тестере, там минимум м1. Как решить эту проблему? 

а кто вам мешает, они есть в режиме торговли, стандартный функционал терминала

https://www.mql5.com/ru/charts/8869006/btcusd-h1-roboforex-cy-ltd

График BTCUSD, H1, 2018.07.04 18:25 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Demo
График BTCUSD, H1, 2018.07.04 18:25 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: BTCUSD. Период графика: H1. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2018.07.04 18:25 UTC.
 
Maxim Romanov:

А что за красные линии в тестере поверх цены в режиме реальных тиков? Я думал это бид и аск показывают, но они не всегда появляются. И еще серые какие-то линии? Что они все значат? То есть я догадываюсь, что они бад и аск отражают, но почему не всегда? Я думал серая ласт показывает... но тоже вроде как не подходит, откуда на форексе взяться ласт цене?..

Режим тики на основе реальных тиков.

Точнее так: красная линия точно аск, зеленая точно бид, а что такое серая? И почему красная не всегда отображается? в каких случаях это все отображается и в каких не отображается?

А Вы откройте свойства графика и посмотрите самостоятельно, какой цвет отображает какую линию. А то так не интересно: сразу задали вопрос, сами ничего не проверили :)

 
Vladimir Karputov:

А Вы откройте свойства графика и посмотрите самостоятельно, какой цвет отображает какую линию. А то так не интересно: сразу задали вопрос, сами ничего не проверили :)

Да я проверил, именно так и сделал, но не понял почему иногда отображается, а иногда нет.
 
Maxim Romanov:
Да я проверил, именно так и сделал, но не понял почему иногда отображается, а иногда нет.

А Вы запустите один и тот-же советник на форексном символе, например на EURUSD и на биржевом, например RST-**** .

На форексе и на бирже цена Last рисуется по-разному.

 
А есть ли смысл в тиках вообще? Оптимизация будет очень долгая. Кто нибудь сравнивал работу одного советника на тиках и м1? Или можно делать оптимизацию на м1, а торговать на тиках. Кто что думает?
 
Kisolen:
А есть ли смысл в тиках вообще? Оптимизация будет очень долгая. Кто нибудь сравнивал работу одного советника на тиках и м1? Или можно делать оптимизацию на м1, а торговать на тиках. Кто что думает?
От советника зависит. У меня тесты по ohlc почти совпадабт с тестами по тикам. По тикам даже лучше результаты. Поэтому раньше так и делал, оптимизация по ohlc, этого достаточно было. Сейчас вообще отказываюсь от оптимизации.
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