Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий - страница 11
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Это совершенно другое, поддержка SSL сертификатов как расширенная модель авторизации на торговом сервере в Wine еще не работает.
Это совершенно другое, поддержка SSL сертификатов как расширенная модель авторизации на торговом сервере в Wine еще не работает.
вы в начале года обещали поработать над этой проблемой в ближайших билдах, скорее бы решили этот вопрос, а то мы заждались и приходится искать альтернативные МТ5 варианты
есть несколько вопросов:
1. по опционам, стоит ли ожидать, что на Московской бирже их подключат или это идея уже в прошлом
2. будете ли делать историю ОИ на торговых серверах брокера как в QUIK
есть несколько вопросов:
В догонку: когда будет добавлена миллисекундная точность значений стакана?
В догонку: когда будет добавлена миллисекундная точность значений стакана?
имеете в виду структуру MqlBookInfo ?
В догонку: когда будет добавлена миллисекундная точность значений стакана?
Эта информация не транслируется и не может транслироваться даже теоретически.
Ценовые уровни стакана - это интегральная характеристика массы ордеров на указанном ценовом уровне.
Эта информация не транслируется и не может транслироваться даже теоретически.
Ценовые уровни стакана - это интегральная характеристика массы ордеров на указанном ценовом уровне.
Ренат, ответьте, пожалуйста, и на ранее заданный вопрос про Открытый интерес. Будет ли он. Есть ли смысл и дальше писать ОИ в файл или в утиль пора костыли отправить?
Ренат, ответьте, пожалуйста, и на ранее заданный вопрос про Открытый интерес. Будет ли он. Есть ли смысл и дальше писать ОИ в файл или в утиль пора костыли отправить?
Пока изменений нет
Вот не пойму, почему так теперь работает оптимизация:
1. Запустил генетический алгоритм на локальном компьютере
2. Освободился удаленный компьютер, подключил его в качестве агента
3. Получаю какое то странное распределение задач - на одного агента повешено много проходов, а остальные бездействуют в основном
В принципе и локальные агенты как-то странно работают изначально задачи не поровну поделили
Ну и сами настройки и процесс генетики
Может я ошибаюсь, так как редко использую генетику, но раньше как-то более равномерно распределялись задачи (про отсутствие задач из-за алгоритма я знаю, но тут то как раз очередь большая).
Вот не пойму, почему так теперь работает оптимизация:
1. Запустил генетический алгоритм на локальном компьютере
2. Освободился удаленный компьютер, подключил его в качестве агента
3. Получаю какое то странное распределение задач - на одного агента повешено много проходов, а остальные бездействуют в основном
В принципе и локальные агенты как-то странно работают изначально задачи не поровну поделили
Ну и сами настройки и процесс генетики
Может я ошибаюсь, так как редко использую генетику, но раньше как-то более равномерно распределялись задачи (про отсутствие задач из-за алгоритма я знаю, но тут то как раз очередь большая).
Принципы расчётов генетической оптимизации не менялись с самого начала.
Что означает "почему так теперь работает оптимизация"? Поясните, как у Вас раньше работала генетическая оптимизация?
Включите полные логи тестера и Вы всё сами увидите.
Генетическая оптимизация рассчитывается поколениями. И вновь включённый агент вступит в расчёты только при следующем поколении.
Здравствуйте,
Есть ли новости по ошибке с WebRequest?
Когда можно ожидать новый билд с ее исправлением?