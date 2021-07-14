Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий - страница 11

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Renat Fatkhullin:

Это совершенно другое, поддержка SSL сертификатов как расширенная модель авторизации на торговом сервере в Wine еще не работает.

ясно, спасибо.
 
Renat Fatkhullin:

Это совершенно другое, поддержка SSL сертификатов как расширенная модель авторизации на торговом сервере в Wine еще не работает.

вы в начале года обещали поработать над этой проблемой в ближайших билдах, скорее бы решили этот вопрос, а то мы заждались и приходится искать альтернативные МТ5 варианты

есть несколько вопросов:

1. по опционам, стоит ли ожидать, что на Московской бирже их подключат или это идея уже в прошлом

2. будете ли делать историю ОИ на торговых серверах брокера как в QUIK

[Удален]  
Konstantin:

есть несколько вопросов:

В догонку: когда будет добавлена миллисекундная точность значений стакана?

 
Alexey Kozitsyn:

В догонку: когда будет добавлена миллисекундная точность значений стакана?

имеете в виду структуру MqlBookInfo ?

 
Alexey Kozitsyn:

В догонку: когда будет добавлена миллисекундная точность значений стакана?

Эта информация не транслируется и не может транслироваться даже теоретически.

Ценовые уровни стакана - это интегральная характеристика массы ордеров на указанном ценовом уровне. 

 
Renat Fatkhullin:

Эта информация не транслируется и не может транслироваться даже теоретически.

Ценовые уровни стакана - это интегральная характеристика массы ордеров на указанном ценовом уровне. 

Ренат, ответьте, пожалуйста, и на ранее заданный вопрос про Открытый интерес. Будет ли он. Есть ли смысл и дальше писать ОИ в файл или в утиль пора костыли отправить?

 
Sergey Savinkin:

Ренат, ответьте, пожалуйста, и на ранее заданный вопрос про Открытый интерес. Будет ли он. Есть ли смысл и дальше писать ОИ в файл или в утиль пора костыли отправить?

Пока изменений нет

 

Вот не пойму, почему так теперь работает оптимизация:

1. Запустил генетический алгоритм на локальном компьютере

2. Освободился удаленный компьютер, подключил его в качестве агента

3. Получаю какое то странное распределение задач - на одного агента повешено много проходов, а остальные бездействуют в основном

В принципе и локальные агенты как-то странно работают изначально задачи не поровну поделили

Ну и сами настройки и процесс генетики

Может я ошибаюсь, так как редко использую генетику, но раньше как-то более равномерно распределялись задачи (про отсутствие задач из-за алгоритма я знаю, но тут то как раз очередь большая).

 
Aleksey Vyazmikin:

Вот не пойму, почему так теперь работает оптимизация:

1. Запустил генетический алгоритм на локальном компьютере

2. Освободился удаленный компьютер, подключил его в качестве агента

3. Получаю какое то странное распределение задач - на одного агента повешено много проходов, а остальные бездействуют в основном

В принципе и локальные агенты как-то странно работают изначально задачи не поровну поделили

Ну и сами настройки и процесс генетики

Может я ошибаюсь, так как редко использую генетику, но раньше как-то более равномерно распределялись задачи (про отсутствие задач из-за алгоритма я знаю, но тут то как раз очередь большая).

Принципы расчётов генетической оптимизации не менялись с самого начала.

Что означает "почему так теперь работает оптимизация"? Поясните, как у Вас раньше работала генетическая оптимизация?

Включите полные логи тестера и Вы всё сами увидите.

Генетическая оптимизация рассчитывается поколениями. И вновь включённый агент вступит в расчёты только при следующем поколении.

 

Здравствуйте,

Есть ли новости по ошибке с WebRequest?

Когда можно ожидать новый билд с ее исправлением?

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