Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий - страница 7
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Нет, не мне. Мне до них - совсем не интересно - со своими бы разгрестись.
А вот для разработчиков (тема создана разработчиками) нужны именно ваши выкладки в цифрах с примерами для воспроизведения, а не просто слова "э-м-м-м, кажись процентов на икс стало хужее".
Ну раз уж решили сообщить о проблеме, то важно дать возможность её же и воспроизвести разработчику, верно?
Конечно, если бы я писал разработчику, то дал бы более развернутый комментарий, но нет, я писал участнику форума. Для меня эти пару процентов не столь критичны, чтобы писать рекламации разработчикам и тратить своё время и силы на воспроизведение этого расхождения, так как исходник уж слишком большой советника и я допустил, что это может быть просто погрешность.
и я допустил, что это может быть просто погрешность.
Именно это и пришло мне в голову, но не стал писать вам.
У меня только факты. Время сборки моего кода было 3865 мс, а на последнем билде 6681 мс.
А меня время сборки не напрягает. Даже наоборот. Значит больше сил тратиться на оптимизацию кода.
Лишь бы сам код работал шустро.
Не знаю связано-ли это с обновлением платформы но я пишу именно о последнем билде, может кто подскажет выход из ситуации.
Ситуация следующая..Мне нужно было дашборд с данными RSI для найденных в терминале пар по отдельной группе.
Сделать для мт4 не составило ни какого труда, а вот когда дошло дело до мт5, возникли трудности.
Оказывается чтобы запросить данные с индикатора RSI по например 10 парам и по 9 основным тайфреймам нужно времени столько,что можно можно смело идти курить,
а если попытаться прервать операцию удалив эксперта,то в 50% случаев получим Абнормал терминейшион,хотя в цикле присутствует !IsStopped() .
Естественно в момент запроса данных (который делается в цикле таймере) все Chart Event-ы не работают,тоесть про нажатие кнопочек на дашборде можно забыть..ну да бог с ними с кнопочками, это решаемо, но
что делать с обновлениями индикатора? Чесно говоря до этого не делал дашбордов для мт5 и был неприятно удивлён тормознутостью работы с индикаторами.
Так мне про дашборрд работающий в реал-тайме на мт5 можно забыть? Так медленно и раньше было или это с обновлением связано?
P.S. Для сравнения на мт4 по 30 парам по всем тайфреймам цикл пробегается за 100 миллисекунд.
Кстати прилетел 61 билд. iBarShift пофиксили?
Сразу грубейшая ошибка - Вы пересоздаёте хендлы на каждом входе в OnTimer().
Плюс в OnInit() обратитесь по всем используемым символам - любую операцию CopyXXXX (CopyOpen, CopyClose ...)
Именно это и пришло мне в голову, но не стал писать вам.
Спасибо за понимание!
У меня другая проблема, после этих всех сохранений кэшей оптимизации - невозможно создавать свой файл о результатах прохода оптимизации из-за уже посчитанных результатов, приходится лесть в файлы и удалять оттуда файлы с кэшем. Может можно в самой программе сделать возможность удаления выбранного кэша, в том числе что б не плодить разный уже не нужный мусор?
Стало невозможно открыть новый реальный счет - кнопка просто не выбирается!
Напишите в Сервисдеск, пожалуйста. Я ничего не понял.
При выборе меню "Открыть счет", далее - выбор дилера, затем радиокнопка "Открыть демо счет" - доступна, а "Открыть реальный счет" - нет (не выбирается).
Нужно предоставить детали в Сервисдеск с названием конкретного брокера. Возможно, есть какие-то ограничения со стороны брокера.
Напишите в Сервисдеск, пожалуйста. Я ничего не понял.
Ещё не одно предложение моё не было там услышано и реализовано, это же не ошибка, а такая реализация...
Показываю картинку,
на ней понятно, что я хочу удалять из терминала?
Ещё не одно предложение моё не было там услышино и реализовано, это же не ошибка, а такая реализация...
Показываю картинку,
на ней понятно, что я хочу удалять из терминала?
Нет - никто не будет смотреть мутную ужатую картинку.
Это как в анекдоте - "дети у вас красивые"PS И вообще, если хотите чтобы вас поняли - пишите четко и ничего лишнего. В мире вообще мало любителей гадать по обрывкам мыслей и наброскам рисунков.