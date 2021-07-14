Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий - страница 7

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

Нет, не мне. Мне до них - совсем не интересно - со своими бы разгрестись.

А вот для разработчиков (тема создана разработчиками) нужны именно ваши выкладки в цифрах с примерами для воспроизведения, а не просто слова "э-м-м-м, кажись процентов на икс стало хужее".

Ну раз уж решили сообщить о проблеме, то важно дать возможность её же и воспроизвести разработчику, верно?

Конечно, если бы я писал разработчику, то дал бы более развернутый комментарий, но нет, я писал участнику форума. Для меня эти пару процентов не столь критичны, чтобы писать рекламации разработчикам и тратить своё время и силы на воспроизведение этого расхождения, так как исходник уж слишком большой советника и я допустил, что это может быть просто погрешность.

 
Aleksey Vyazmikin:

и я допустил, что это может быть просто погрешность.

Именно это и пришло мне в голову, но не стал писать вам.

 
У меня только факты. Время сборки моего кода было 3865 мс, а на последнем билде 6681 мс.
 
Roffild:
У меня только факты. Время сборки моего кода было 3865 мс, а на последнем билде 6681 мс.

А меня время сборки не напрягает. Даже наоборот. Значит больше сил тратиться на оптимизацию кода.
Лишь бы сам код работал шустро. 

 
Stanislav Dray:

Не знаю связано-ли это с обновлением платформы но я пишу именно о последнем билде, может кто подскажет выход из ситуации.

Ситуация следующая..Мне нужно было дашборд с данными RSI для найденных в терминале пар по отдельной группе.

Сделать для мт4 не составило ни какого труда, а вот когда дошло дело до мт5, возникли трудности.

Оказывается чтобы запросить данные с индикатора RSI по например 10 парам и по 9 основным тайфреймам нужно времени столько,что можно можно смело идти курить,

а если попытаться прервать операцию удалив эксперта,то в 50% случаев получим Абнормал терминейшион,хотя в цикле присутствует !IsStopped() .

Естественно в момент запроса данных (который делается в цикле таймере) все Chart Event-ы не работают,тоесть про нажатие кнопочек на дашборде можно забыть..ну да бог с ними с кнопочками, это решаемо, но

что делать с обновлениями индикатора? Чесно говоря до этого не делал дашбордов для мт5 и был неприятно удивлён тормознутостью работы с индикаторами.

Так мне про дашборрд работающий в реал-тайме на мт5 можно забыть?  Так медленно и раньше было или это с обновлением связано?

P.S. Для сравнения на мт4 по 30 парам по всем тайфреймам цикл пробегается за 100 миллисекунд.

Кстати прилетел 61 билд. iBarShift пофиксили?

Сразу грубейшая ошибка - Вы пересоздаёте хендлы на каждом входе в OnTimer().

Плюс в OnInit() обратитесь по всем используемым символам - любую операцию CopyXXXX (CopyOpen, CopyClose ...)

 
Rashid Umarov:

Именно это и пришло мне в голову, но не стал писать вам.

Спасибо за понимание!

У меня другая проблема, после этих всех сохранений кэшей оптимизации - невозможно создавать свой файл о результатах прохода оптимизации из-за уже посчитанных результатов, приходится лесть в файлы и удалять оттуда файлы с кэшем. Может можно в самой программе сделать возможность удаления выбранного кэша, в том числе что б не плодить разный уже не нужный мусор?

 
Andy:
Стало невозможно открыть новый реальный счет - кнопка просто не выбирается!

Напишите в Сервисдеск, пожалуйста. Я ничего не понял.

 
Andy:
При выборе меню "Открыть счет", далее - выбор дилера, затем радиокнопка "Открыть демо счет" - доступна, а "Открыть реальный счет" - нет (не выбирается).

Нужно предоставить детали в Сервисдеск с названием конкретного брокера. Возможно, есть какие-то ограничения со стороны брокера.

 
Rashid Umarov:

Напишите в Сервисдеск, пожалуйста. Я ничего не понял.

Ещё не одно предложение моё не было там услышано и реализовано, это же не ошибка, а такая реализация...

Показываю картинку,



на ней понятно, что я хочу удалять из терминала?

 
Aleksey Vyazmikin:

Ещё не одно предложение моё не было там услышино и реализовано, это же не ошибка, а такая реализация...

Показываю картинку,



на ней понятно, что я хочу удалять из терминала?

Нет - никто не будет смотреть мутную ужатую картинку.

Это как в анекдоте - "дети у вас красивые"

PS И вообще, если хотите чтобы вас поняли - пишите четко и ничего лишнего. В мире вообще мало любителей гадать по обрывкам мыслей и наброскам рисунков.
1234567891011121314
Новый комментарий