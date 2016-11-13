МТ5 с единой денежной позицией
На 21-й конференции СмартЛаба 2016 говорилось о нескольких месяцах по введению в МТ5 единой денежной позиции. Кто в курсе, эта работа реально проводится или были высказаны просто мысли по этому поводу представителей Московской биржи, брокеров БКС и Открытие? Вот ссылка на конференцию https://www.youtube.com/watch?v=xdP6rXfQf04&feature=youtu.be&t=17m50s
Данный вопрос встает в связи с тем, что нужны объемы данных как в Quick (фондовый рынок, срочный рынок включая опционы) которые в МТ5 доступны только по отдельности, а опционов нет вообще. Имеет ли смысл ждать данной возможности или сразу искать другие варианты получения этих данных в МТ5?
Думается, что, пока, Вам следует поискать другие варианты...
Уже нашел, Открытие подключило фондовую секцию ))) в МТ5, теперь в обном терминале одновременно срочная секция и фондовая. Подключение сделали по моей просьбе, то же самое обстоит дело в БКС, у знакомого сегодня был разговор с их специалистами, те ему тоже пообещали подключить по отдельному требованию. Оплаты ни какой нет за это.
Правда инструменты выбирать в МТ5 не удобно, тот же QUICK в этом плане более удобен.
Единственно что удручает, это дизайн самого МТ5, тот же стакан можно открыть только для двух инструментов, само его использование убогое, постоянно пытается прилипнуть куда нить, а случайно его выключить так вообще не проблема...
А торговля разрешена одновременно и там и там в одном терминале? Интересует в Открытии.
И в БКС и Открытии фондовая секция подключается только для просмотра, если основной секцией является секция срочного рынка.
Это я в курсе. Вы так написали, что я подумал - уже можно торговать)
Да, не уточнил, что секция фонды подключается только для получения данных )) Но я кстати про это до сегодняшнего дня и не знал вообще, выудил в разговоре с представителями техподдержки брокеров и попросил подключить. Кстати про эту услугу почему то в обоих указанных брокерах, в списках услуг нет ни слова, консультанты вообще не в теме, это знают только специалисты IT.
Там в ЛК вся инфа есть и оттуда же можно подключить.
вы о какой информации вообще?
В ЛК есть информация о том, что МТ5 может торговать только на одной из выбранных секций - фонда или срочная(это я в сокращенном виде), при этом клиент согласен, что опционы не доступны. Больше ни какой инфы в ЛК я не нашел. Более того, консультанты говорят о том же. Я про эту фишку узнал, что от ШЕ БКС сперва, при этом они это предложили не как услугу, а как то, что это подход к клиенту в индивидуальном порядке, в инструкциях нет такого. После этого я уже стал общаться с Открытием и там оказалось по сути тоже самое - пока не сказал, что в БКС могут мне такое сделать, консультант твердил свое заученное ))) А потом уже выяснилось, что у Открытия эта фишка в тестовом режиме пока.
Кстати если кому интересно то в БКС (в Открытии не уточнял) есть возможность для VIP (4т.р. + оплата за прямое подключение к бирже) поставить свой терминал на коло БКС которое находится на коло биржи, у БКС есть отдельный сервер под это с отдельными каналами Интернета. Эта услуга прописана в БКС. Сделана она для HFT трейдеров. Но не прописано у них, что в индивидуальном порядке они могу сделать то-же самое без прямого подключения к бирже, т.е. торговый запрос пойдет чуть-чуть назад к серверу торговому БКС, а затем к серверу биржи, но это по любому все будет гораздо быстрее т.к. все сервера БКС находятся на колокации биржи. При этом оплата будет всего 4 т.р. Сегодня узнаю про подобное в Открытии, если у них нет такого, то вполне возможно, что перейду к БКС, у них кстати подход к клиентам мне больше понравился.
