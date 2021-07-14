Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий - страница 4

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Artyom Trishkin:

Тиковый объём и реальный объём.

Нет.

iVolume

Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика.

long  iVolume( 
   const string        symbol,          // символ 
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,       // период 
   int                 shift            // сдвиг 
   );

Реальный объем - 

 
Artyom Trishkin:

Тиковый объём и реальный объём.

Sergey Savinkin:

Нет.

iVolume

Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика.

long  iVolume( 
   const string        symbol,          // символ 
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,       // период 
   int                 shift            // сдвиг 
   );

Реальный объем - 

Для рынка форекс никакой разницы. Скорее всего для совместимости с mql4. А вот для ФОРТС надо проверять...
 
fxsaber:

Не понял ажиотажа вокруг i-функций со стороны профи...

Хотелось бы услышать ответы на эти вопросы.

а разве ажиотаж у профи? профи недоумевают - зачем это нужно т.к. у них это давно все реализовано ))

 
Konstantin:

а разве ажиотаж у профи? профи недоумевают - зачем это нужно т.к. у них это давно все реализовано ))

Реализовано, но, скорость в стандартных функциях явно может быть выше.  По крайней мере, мне очень даже важны функции iBarShift(),  iLowest(), iHighest().

У меня, разумеется, давно уже есть аналоги этих функций. Но, боюсь, они будут работать заметно медленнее.

 
Alexey Viktorov:
Для рынка форекс никакой разницы. Скорее всего для совместимости с mql4. А вот для ФОРТС надо проверять...

Зачем проверять, если можно получить ответ от разработчиков? А если "для совместимости" - тогда вообще не нужно делать iTickVolume, достаточно iVolume и iRealVolume.

 

Нельзя отправить на проверку программы билд 1860 мт 5

Пишет автовалидатор

test on EURUSD,H1 (netting)
 'я удалил' has newer unsupported version, please update your client terminal
 loading of MQL5\Indicators\я удалил failed
 'я удалил' has newer unsupported version, please update your client terminal
 loading of MQL5\Indicators\я удалил failed
 Indicators\я удалил not found
 
При апдейте до 1860 перестал работать оптимизатор. Ордера ставит, стрелочки в визуализаторе рисует, а результат 0.00. Рынок ФОРТС, брокер БКС, ОС Windows10.Оптимизатор не считает результат
 
Sergey Savinkin:

Зачем проверять, если можно получить ответ от разработчиков? А если "для совместимости" - тогда вообще не нужно делать iTickVolume, достаточно iVolume и iRealVolume.

iVolume на ФОРТС может вообще ничего не выдавать. Или возвращать ошибку, а на форекс многие привыкли именно к такому написанию. А в общем-то правильно сказано

 
Dmitry Belunskiy:
При апдейте до 1860 перестал работать оптимизатор. Ордера ставит, стрелочки в визуализаторе рисует, а результат 0.00. Рынок ФОРТС, брокер БКС, ОС Windows10.

Аналогично. на графике сделки показывает, а "Бектест" = пустой.  брокер Открытие. ос win 7.

 

После обновления прошло часов 10, но загрузка процессора никуда не уходит. Котировок нет из-за выходных, ни одного графика не открыто, сторонние индикаторы/эксперты не присутствуют в системе вообще.

2018.06.17 23:25:11.674 Terminal Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i7-7700HQ  @ 2.80GHz, Memory: 11461 / 16302 Mb, Disk: 114 / 237 Gb, GMT+3


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