Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий - страница 4
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Тиковый объём и реальный объём.
Нет.
iVolume
Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика.
long iVolume(
const string symbol, // символ
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
int shift // сдвиг
);
Реальный объем -
Тиковый объём и реальный объём.
Нет.
iVolume
Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика.
long iVolume(
const string symbol, // символ
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
int shift // сдвиг
);
Реальный объем -
Не понял ажиотажа вокруг i-функций со стороны профи...
Хотелось бы услышать ответы на эти вопросы.
а разве ажиотаж у профи? профи недоумевают - зачем это нужно т.к. у них это давно все реализовано ))
а разве ажиотаж у профи? профи недоумевают - зачем это нужно т.к. у них это давно все реализовано ))
Реализовано, но, скорость в стандартных функциях явно может быть выше. По крайней мере, мне очень даже важны функции iBarShift(), iLowest(), iHighest().
У меня, разумеется, давно уже есть аналоги этих функций. Но, боюсь, они будут работать заметно медленнее.
Для рынка форекс никакой разницы. Скорее всего для совместимости с mql4. А вот для ФОРТС надо проверять...
Зачем проверять, если можно получить ответ от разработчиков? А если "для совместимости" - тогда вообще не нужно делать iTickVolume, достаточно iVolume и iRealVolume.
Нельзя отправить на проверку программы билд 1860 мт 5
Пишет автовалидатор
Зачем проверять, если можно получить ответ от разработчиков? А если "для совместимости" - тогда вообще не нужно делать iTickVolume, достаточно iVolume и iRealVolume.
iVolume на ФОРТС может вообще ничего не выдавать. Или возвращать ошибку, а на форекс многие привыкли именно к такому написанию. А в общем-то правильно сказано
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий
Konstantin, 2018.06.17 09:04
а разве ажиотаж у профи? профи недоумевают - зачем это нужно т.к. у них это давно все реализовано ))
При апдейте до 1860 перестал работать оптимизатор. Ордера ставит, стрелочки в визуализаторе рисует, а результат 0.00. Рынок ФОРТС, брокер БКС, ОС Windows10.
Аналогично. на графике сделки показывает, а "Бектест" = пустой. брокер Открытие. ос win 7.
После обновления прошло часов 10, но загрузка процессора никуда не уходит. Котировок нет из-за выходных, ни одного графика не открыто, сторонние индикаторы/эксперты не присутствуют в системе вообще.
2018.06.17 23:25:11.674 Terminal Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz, Memory: 11461 / 16302 Mb, Disk: 114 / 237 Gb, GMT+3