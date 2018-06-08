DRAW_COLOR_ZIGZAG в пределах одного бара. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробуйте сделать два ZZ в одном индикаторе. И в такой ситуации основному назначить clrNone а дополнительному нужный цвет.
Если пики одного отрезка будут оставаться на одном баре, то ситуация не изменится.
Если пики одного отрезка будут оставаться на одном баре, то ситуация не изменится.
Пока всё идет на уровне теории. Сделайте пример с проблемой и покажите.
Например:
Где я ошибаюсь?
Например:
Где я ошибаюсь?
В том, что я кто-то будет пытаться по коду понять логику. Логику опишите, чтобы понять - "я хочу седлать то-то"
PS Код не смотрел, как и 99.99% пользователей
PPS Ну и два варинта варианта картинки:
Я хочу получить двухцветный зигзаг, который будет рисовать движение "вверх" одним цветом, а движение "вниз" другим. Все работает нормально до тех пор, пока не возникает ситуация с появлением экстремумов на одном баре.
Вот что должно получается (и получается пока не появляется описанная выше ситуация).
А вот что получается когда возникает описанная ситуация.
Я хочу получить двухцветный зигзаг, который будет рисовать движение "вверх" одним цветом, а движение "вниз" другим. Все работает нормально до тех пор, пока не возникает ситуация с появлением экстремумов на одном баре.
Вот что должно получается (и получается пока не появляется описанная выше ситуация).
А вот что получается когда возникает описанная ситуация.
Так, я сейчас в примере из DRAW_COLOR_ZIGZAG поменял одну строчку и получил 8 цветов (вместо двух):
Чего вам не хватает для реализации? Сделайте массив из 4 цветов - Красный, Синий, Красны , Синий и заполняйте как хотите. Чего я не понимаю?
дайте исходник того что на картинке
Похоже, там логика простая:
Похоже, там логика простая: