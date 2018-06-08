DRAW_COLOR_ZIGZAG в пределах одного бара. - страница 3
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Так, я сейчас в примере из DRAW_COLOR_ZIGZAG поменял одну строчку и получил 8 цветов (вместо двух):
Чего вам не хватает для реализации? Сделайте массив из 4 цветов - Красный, Синий, Красны , Синий и заполняйте как хотите. Чего я не понимаю?
Количество цветов не играет никакой роли.
Не работает стиль DRAW_COLOR_ZIGZAG на одном баре. Сейчас набросаю код.
Логи простая: движение вверх - красим синим, движение вниз красим красным. Но если движение образуется на одном баре, то предыдущее движение перекрашивается.
На MQL4 вопрос решал рисованием линий по координатам пиков. На MQL5 Решил попробовать реализовать через DRAW_COLOR_ZIGZAG. Но не тут-то было!
Я правильно понял проблему: вертикальный участок перекрашивает предыдущий отрезок?
Количество цветов не играет никакой роли.
Не работает стиль DRAW_COLOR_ZIGZAG на одном баре. Сейчас набросаю код.
Логи простая: движение вверх - красим синим, движение вниз красим красным. Но если движение образуется на одном баре, то предыдущее движение перекрашивается.
Не работает так, как вам хочется.
Это для остальных нужно объяснить - себе то вроде объяснили
Я правильно понял проблему: вертикальный участок перекрашивает предыдущий отрезок?
Пока автор не поймет, что изменение индекса цвета меняет окраску и остальных участков с таким же индексом.
Пока автор не поймет, что изменение индекса цвета меняет окраску и остальных участков с таким же индексом.
Как только поймёт мы торжественно объявим: ошибки нет, так работало всегда!
Я правильно понял проблему: вертикальный участок перекрашивает предыдущий отрезок?
Да, все верно.
Пока автор не поймет, что изменение индекса цвета меняет окраску и остальных участков с таким же индексом.
Где это написано в документации? Там написано обратное. Смотрите стартовый пост.
Дожили. Админ с модератором на пару вместо помощи занимаются буквоедством и практически откровенно троллят форумчанина.
Цитата из справки:
Стиль DRAW_COLOR_ZIGZAG рисует отрезки разного цвета по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль является цветной версией стиля DRAW_ZIGZAG, то есть позволяет задавать каждому отрезку свой собственный цвет из заранее предопределенного набора цветов.
Вот что я предлагал тута
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
DRAW_COLOR_ZIGZAG в пределах одного бара.
Alexey Viktorov, 2018.06.07 08:57Попробуйте сделать два ZZ в одном индикаторе. И в такой ситуации основному назначить clrNone а дополнительному нужный цвет.
Если отключить один indicator_plots то будет прерывистая линия, так сказать кусками.
Да, все верно.
Где это написано в документации? Там написано обратное. Смотрите стартовый пост.
Тут немного другое - воспроизвел. Пока объяснить поведение не могу
Вот что я предлагал тута
Если отключить один indicator_plots то будет прерывистая линия, так сказать кусками.
Я Вас понял.
Но если возникнет ситуация, когда отрезок будет на одном баре, то будет перерисовка предыдущего отрезка.