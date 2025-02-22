Помогите!!! MT4 при установке требует прокси сервер - страница 6
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народ подскажите что делать как решить проблему
Возьмите отсюда два файла. И сделайте это…
Возьмите отсюда два файла. И сделайте это…
спасибо попробую
Возьмите отсюда два файла. И сделайте это…
не регистрирует демо счета, не сканируются сервера((((
не регистрирует демо счета, не сканируются сервера((((
А брокера находит при регистрации демки?
народ подскажите что делать как решить проблему
Обновите ОС
Приветствую всех, у кого еще осталась подобная проблема.
Расскажу, как избавилась от нее, возможно кому-то пригодится.
Попробовала практически все (в чем смогла разобраться), что советовали на этом форуме, но помогла только переустановка Windows (у меня Windows 10)
с сохранением личных файлов. Расскажу для обычных пользователей ПК, как это сделать самостоятельно, но следует быть готовыми, что переустановка может занять
несколько часов. Переустанавливается заново та же версия Windows, что и была до переустановки, но только сбрасывается до заводских настроек.
Заходим в ПУСК/Параметры/Обновление и безопасность/ Восстановление/Начать/Сохранить мои файлы и так далее по подсказкам.
При этом все личные файлы сохранятся на ноутбуке (я на всякий случай все важное перекинула на флешку, но это не потребовалось), а установленные вручную программы
удалятся (например, Telegram), их нужно будет установить заново после переустановки. Учтите, все нелицензированные программы также будут удалены. Список удаленных программ появится в виде файла на рабочем столе после переустановки.
На самом деле безуспешный поиск причины проблемы у меня занял гораздо больше времени, чем переустановка, но решать вам.
Удачи!
Добрый день. Установила Мт5, ВСЁ ОК. При установки МТ4 просить указать прокси-сервер. Сразу объясняю, я не разбираюсь в ПО, помогите пожалуйста, простыми словами, что делать. В тех.поддержку звонила, сказали что помочь не могут, скорее все у меня проблема с компом.
Добрый день. Установила Мт5, ВСЁ ОК. При установки МТ4 просить указать прокси-сервер. Сразу объясняю, я не разбираюсь в ПО, помогите пожалуйста, простыми словами, что делать. В тех.поддержку звонила, сказали что помочь не могут, скорее все у меня проблема с компом.
Как я понял - на картинке у вас МТ5 устанавливается (а не МТ4 как вы описали выше).
Потому что МТ4 нужно загружать и устанавливать не отсюда, а с сайта брокера (отсюда - только МТ5).
-------------------
У меня нет компьютера Мас, но попробуйте обновить Wine до (по крайней мере) версии Wine 7.7 (если у вас Мас компьютер).
Как я понял - на картинке у вас МТ5 устанавливается (а не МТ4 как вы описали выше).
Потому что МТ4 нужно загружать и устанавливать не отсюда, а с сайта брокера (отсюда - только МТ5).
-------------------
У меня нет компьютера Мас, но попробуйте обновить Wine до (по крайней мере) версии Wine 7.7 (если у вас Мас компьютер).