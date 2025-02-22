Помогите!!! MT4 при установке требует прокси сервер - страница 6

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народ подскажите что делать как решить проблему
 
ALEKSANDR GADZERA #:
народ подскажите что делать как решить проблему

Возьмите отсюда два файла. И сделайте это

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - Попробуйте сделать минимум, дающий это сообщение.
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090 - Попробуйте сделать минимум, дающий это сообщение.
  • 2017.06.06
  • www.mql5.com
После обновления до этого билда перестали компиллироваться старые mql4 программы Ошибку смотреть в приложенном изображении. Так я же и написал - скинул 2 терминала от Альпари. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках
 
Alexey Viktorov #:

Возьмите отсюда два файла. И сделайте это

спасибо попробую

 
Alexey Viktorov #:

Возьмите отсюда два файла. И сделайте это

не регистрирует демо счета, не сканируются сервера((((

 
ALEKSANDR GADZERA #:

не регистрирует демо счета, не сканируются сервера((((

А брокера находит при регистрации демки?


Сейчас проверил, поставил новый терминал и счёт на MQ нормально зарегистрировал.
 
ALEKSANDR GADZERA #:
народ подскажите что делать как решить проблему

Обновите ОС

 

Приветствую всех, у кого еще осталась подобная проблема.

Расскажу, как избавилась от нее, возможно кому-то пригодится.

Попробовала практически все (в чем смогла разобраться), что советовали на этом форуме, но помогла только переустановка Windows (у меня Windows 10)

с сохранением личных файлов. Расскажу для обычных пользователей ПК, как это сделать самостоятельно, но следует быть готовыми, что переустановка может занять

несколько часов. Переустанавливается заново та же версия Windows, что и была до переустановки, но только сбрасывается до заводских настроек.

Заходим в ПУСК/Параметры/Обновление и безопасность/ Восстановление/Начать/Сохранить мои файлы  и так далее по подсказкам.

При этом все личные файлы сохранятся на ноутбуке (я на всякий случай все важное перекинула на флешку, но это не потребовалось), а установленные вручную программы

удалятся (например, Telegram), их нужно будет установить заново после переустановки. Учтите, все нелицензированные программы также будут удалены. Список удаленных программ появится в виде файла на рабочем столе после переустановки.

На самом деле безуспешный поиск причины проблемы у меня занял гораздо больше времени, чем переустановка, но решать вам.

Удачи!

 

Добрый день. Установила Мт5, ВСЁ ОК. При установки МТ4 просить указать прокси-сервер. Сразу объясняю, я не разбираюсь в ПО, помогите пожалуйста, простыми словами, что делать. В тех.поддержку звонила, сказали что помочь не могут, скорее все у меня проблема с компом.

Файлы:
2023-06-23_18-08-17.png  270 kb
 
67A8SyLL #:

Добрый день. Установила Мт5, ВСЁ ОК. При установки МТ4 просить указать прокси-сервер. Сразу объясняю, я не разбираюсь в ПО, помогите пожалуйста, простыми словами, что делать. В тех.поддержку звонила, сказали что помочь не могут, скорее все у меня проблема с компом.

Как я понял - на картинке у вас МТ5 устанавливается (а не МТ4 как вы описали выше).
Потому что МТ4 нужно загружать и устанавливать не отсюда, а с сайта брокера (отсюда - только МТ5).

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У меня нет компьютера Мас, но попробуйте обновить Wine до (по крайней мере) версии Wine 7.7 (если у вас Мас компьютер).

 
Sergey Golubev #:

Как я понял - на картинке у вас МТ5 устанавливается (а не МТ4 как вы описали выше).
Потому что МТ4 нужно загружать и устанавливать не отсюда, а с сайта брокера (отсюда - только МТ5).

-------------------

У меня нет компьютера Мас, но попробуйте обновить Wine до (по крайней мере) версии Wine 7.7 (если у вас Мас компьютер).

Добрый день. Поняла. Спасибо!!!!
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