Помогите!!! MT4 при установке требует прокси сервер - страница 4
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Спасибо работает! А у кого есть такой же старый тип файла только на МТ5?
Вот этот я использую mt5-amd64.exe. Искал себе специально, а то все время лезла 32-х битка по wine
Спасибо работает! А у кого есть такой же старый тип файла только на МТ5?
1. Ставить новую ОС с нуля ради этого это просто глупо. Речь вообще идет о том, что бы решить эту проблему раз и навсегда на уровне разработчиков MT4
2. https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//download.mql5.com/cdn/web/blackwell.global.investments/mt4/blackwellglobal4setup.exe&hash=aae2951aa1ef5b97b2f49ad7228f27da
Это файл менее 1 МБ. Эти файлы устанавливаются без проблем. Глючат только файлы размером 1.2 Мб.
На макосе с вайном беда полная, практически ничего не работает, так как проект вайна для него давно заброшен. Удивительно, но это так. Видимо, Аппл против и запрещает работу из-за доступа к своей интеллектуальной собственности.
Давно отказался от классического wine. Последние годы работаю через wine-staging (та-же морда, только с боку). И устанавливаю/обновляю напрямую из дистрибуьтва
https://wiki.winehq.org/Download
Там и для макаки есть.
Давно отказался от классического wine. Последние годы работаю через wine-staging (та-же морда, только с боку). И устанавливаю/обновляю напрямую из дистрибуьтва
https://wiki.winehq.org/Download
Там и для макаки есть.
Спасибо
У меня ни чего не требует mt4setup.exe
Если еще кому необходимо, то мне удалось победить запрос Прокси выбором при установки Wine 3.0.4 . Сразу встал терминал от Альпари без проблем.
Как бы нужно. Был старый wineprefix, в который МТ5 вставал без проблем. Решил пересоздать .wine - и при установке появилась такая проблемам.
UPD пересоздал каталог .wine - но при этом ничего туда не ставил, ни ИЕ8, ни crypt.dll - установка прошла без проблем