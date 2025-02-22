Помогите!!! MT4 при установке требует прокси сервер - страница 5
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Установка последней версии WineHQ в Ubuntu 18.04 и 19.04
2019-08-17 | Автор Comss.one | комментарии
Начиная с версии Wine 4.5, из-за проблемы с зависимостью, связанной с пакетом libfaudio0, изменился способ установки программы. Теперь необходимо подключать дополнительный репозиторий OBS
Пример проблемы с зависимостью при установке Wine:
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
winehq-staging : Зависит: winehq-staging ( = 4.13 - bionic).
Проблема повторяется со всеми версиями winehq.
Приступим к первому этапу установки Wine в Ubuntu:
Для 64-bit системы подключаем поддержку 32-bit пакетов:
sudo dpkg --add-architecture i386
Подключаем OBS репозиторий, именно оттуда будет взят нужный пакет, благодаря которому не возникнет проблемы с зависимостью.
Для Ubuntu 19.04:
Скачиваем ключ Release.key в домашний каталог /home, или в любую другую папку.
Устанавливаем ключ (если ключ был загружен в другую папку, то устанавливаем из той папки):
sudo apt-key add Release.key
С помощью терминала добавляем репозиторий:
sudo apt-add-repository 'deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_19.04 ./'
Для Ubuntu 18.04:
Скачиваем ключ Release.key в домашний каталог, или в любую другую папку.
Устанавливаем ключ (если ключ был загружен в другую папку, то устанавливаем из той папки):
sudo apt-key add Release.key
С помощью терминала добавляем репозиторий:
sudo apt-add-repository 'deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/ ./'
В случае проблем с сообщением: “NO_PUBKEY DFA175A75104960E”, добавляем ключ следующим образом:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DFA175A75104960E
Переходим к непосредственной установке Wine (команды выполняем в терминале):
Скачиваем и добавляем ключ:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
Добавляем репозиторий
Для Ubuntu 19.04:
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ disco main'
Для Ubuntu 18.04:
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
Если по каким-то причинам список пакетов не был обновлен, то обновим:
sudo apt update
Переходим к непосредственной установке программы Wine:
Стабильная версия:
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
Версия в разработке:
sudo apt install --install-recommends winehq-devel
Версия Staging (с дополнительными патчами, улучшениями):
sudo apt install --install-recommends winehq-staging
Если в процессе установки или скачивания возникнет проблема с сетью или любая другая проблема, то повторите установку с ключом --fix-missing. Пример c версией staging:
sudo apt install --install-recommends winehq-staging --fix-missing
Установка Winetricks
Программа Wine установлена, но для её наполнения необходимо установить скрипт с графическим интерфейсом - Winetricks. Данный пакет есть в репозитории Ubuntu, но я рекомендую установливать самую последнюю версию с github репозитория разработчика:
Для корректной работы скрипту Winetricks могут понадобится следующие пакеты, поэтому мы их сразу установим:
sudo apt install cabextract unzip p7zip wget zenity
Скачивание и установка Winetricks:
cd "${HOME}/Загрузки"
wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks
chmod +x winetricks
sudo mv winetricks /usr/bin
Таким образом мы скачали и перенесли в нужную директорию самую последнюю версию скрипта.
Создаём префикс Wine:
Создание префикса x32 (команду выполняем в терминале):
WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine winecfg
Или создание префикса x64:
WINEARCH=win64 WINEPREFIX=~/.wine64 winecfg не создавать
Префикс с битностью x32 стабильнее и лучше поддерживает установку библиотек Windows. Я пользуюсь именно им.
После выполнения команды создания префикса появится окно с предложением установить Mono и затем пакет Gecko.
Если вы не собираетесь отдельно устанавливать какую-либо версию .NET Framework, то стоит согласится на установку Mono. Gecko устанавливаем, соглашаемся на установку.
Настройки Wine доступны по команде: winecfg
Наполнение Wine с помощью скрипта Winetricks по одноименной команде: winetricks
Воспользоваться скриптом winetricks можно и без запуска его графической оболочки:
winetricks название пакета
Можно добавить ключ для автоматической установки нужных нам библиотек. Например:
winetricks vcrun2015 –q
Please upgrade to Windows 7 with Service Pack 1 or later. Trading on financial markets requires maximum security and performance.
[Решено] Как полностью удалить Wine для последующей "чистой" установки
Ноябрь, 17th 2016Рубрика: Советы | *NIX 12550
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Продолжим начатую сегодня тему Linux, а то не знаю когда еще дойдут руки до написания заметки. За последнее время Wine (используется для запуска Windows приложений на *nix системах), как и сам Linux, довольно сильно продвинулся и стал заметно дружелюбнее к обычным пользователям, а не только бородатым мужчинам в вытянутых свитерах. Ну последнее уже пережиток прошлого и подобные существа хоть еще и встречаются, но это уже скорее вымирающий вид.
Ладно, отвлёкся... короче, хоть всё уже и становится в Linux более-менее нарядно, однако без помощи терминала порой не обойтись. Wine не исключение - не редки весьма странные глюки, побороть которые можно только полной переустановкой пакета.
По всей видимости, близкое общение с Windows не проходит для него безболезненно и Wine, глядя на глючную винду успевает набраться нехорошего... а именно не подчищает за собой каталоги и всякие настройки. В результате, на ровном месте, выхватываем разного рода странные проблемы с установкой или работой программ.
Полностью удаляем Wine из системы:
sudo apt-get purge wine
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
sudo apt-get install -f
rm -f ~/.wine
rm ~/.local/share/applications/wine*
Теперь можно заново установить Wine:
sudo apt-get install wine
Скачать ключ Release.key можно по ссылке
https://www.comss.ru/page.php?id=6347
Установка последней версии WineHQ в Ubuntu 18.04 и 19.04
у меня ничего не требует, IP от прова динамический
https://www.mql5.com/ru/forum/327513
актуально периодически)
Решение для Linux:32-bit Debian 8 : apt-get install libgnutls-deb0-28
64-bit Debian 8 : sudo apt-get install libgnutls-deb0-28:i386
32-bit Debian 7 and older or Ubuntu : apt-get install libgnutls26 (or libgnutls13)
64-bit Debian 7 and older or Ubuntu : sudo apt-get install libgnutls26:i386
32/64-bit Fedora : dnf install gnutls.i686
32/64-bit Mandriva : urpmi libgnutls26 (or libgnutls13)
32-bit SUSE : zypper install libgnutls28 (or libgnutls26)
64-bit SUSE : zypper install libgnutls28-32bit (or libgnutls26-32bit)
32-bit Arch : pacman -Syu gnutls
64-bit Arch : pacman -Syu lib32-gnutls
Всем добрый день! таже проблема
Не устанавливаются терминалы MT4 и MT5
что только не пробывал, ничего не помогает, прошу помочь
вот такая система у меня с Win 11
Имя устройства LAPTOP-228T8F38
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics 3.30 GHz
Оперативная память 32,0 ГБ (доступно: 31,9 ГБ)
Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64