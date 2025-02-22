Помогите!!! MT4 при установке требует прокси сервер - страница 5

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Ставил NT5 на Arch, требование прокси сервера вылечилось установкой lib32-gnutls. 
 
Alexey Volchanskiy:
у меня ничего не требует, IP от прова динамический




https://www.comss.ru/page.php?id=6347

Установка последней версии WineHQ в Ubuntu 18.04 и 19.04

2019-08-17 | Автор Comss.one | комментарии

Начиная с версии Wine 4.5, из-за проблемы с зависимостью, связанной с пакетом libfaudio0, изменился способ установки программы. Теперь необходимо подключать дополнительный репозиторий OBS

Пример проблемы с зависимостью при установке Wine:

Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:

 

winehq-staging : Зависит: winehq-staging ( = 4.13 - bionic).

Проблема повторяется со всеми версиями winehq.

Приступим к первому этапу установки Wine в Ubuntu:

  • Для 64-bit системы подключаем поддержку 32-bit пакетов:

sudo dpkg --add-architecture i386

  • Подключаем OBS репозиторий, именно оттуда будет взят нужный пакет, благодаря которому не возникнет проблемы с зависимостью.

    Для Ubuntu 19.04:

  • Скачиваем ключ Release.key в домашний каталог /home, или в любую другую папку.

  • Устанавливаем ключ (если ключ был загружен в другую папку, то устанавливаем из той папки):

sudo apt-key add Release.key


  • С помощью терминала добавляем репозиторий:

sudo apt-add-repository 'deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_19.04 ./'

Для Ubuntu 18.04:

  • Скачиваем ключ Release.key в домашний каталог, или в любую другую папку.

  • Устанавливаем ключ (если ключ был загружен в другую папку, то устанавливаем из той папки):

sudo apt-key add Release.key

  • С помощью терминала добавляем репозиторий:

sudo apt-add-repository 'deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/ ./'

В случае проблем с сообщением: “NO_PUBKEY DFA175A75104960E”, добавляем ключ следующим образом:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DFA175A75104960E

Переходим к непосредственной установке Wine (команды выполняем в терминале):

  • Скачиваем и добавляем ключ:

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key

 

sudo apt-key add winehq.key

  • Добавляем репозиторий

    Для Ubuntu 19.04:

sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ disco main'

Для Ubuntu 18.04:

sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'

Если по каким-то причинам список пакетов не был обновлен, то обновим:

sudo apt update

Переходим к непосредственной установке программы Wine:

  • Стабильная версия:

sudo apt install --install-recommends winehq-stable

  • Версия в разработке:

sudo apt install --install-recommends winehq-devel

  • Версия Staging (с дополнительными патчами, улучшениями):

sudo apt install --install-recommends winehq-staging

Если в процессе установки или скачивания возникнет проблема с сетью или любая другая проблема, то повторите установку с ключом --fix-missing. Пример c версией staging:

sudo apt install --install-recommends winehq-staging --fix-missing

Установка Winetricks

Программа Wine установлена, но для её наполнения необходимо установить скрипт с графическим интерфейсом - Winetricks. Данный пакет есть в репозитории Ubuntu, но я рекомендую установливать самую последнюю версию с github репозитория разработчика:

  • Для корректной работы скрипту Winetricks могут понадобится следующие пакеты, поэтому мы их сразу установим:

sudo apt install cabextract unzip p7zip wget zenity

  • Скачивание и установка Winetricks:

cd "${HOME}/Загрузки"

 

wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks

 

chmod +x winetricks

 

sudo mv winetricks /usr/bin

Таким образом мы скачали и перенесли в нужную директорию самую последнюю версию скрипта.

Создаём префикс Wine:

Создание префикса x32 (команду выполняем в терминале):

WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine winecfg

Или создание префикса x64:

WINEARCH=win64 WINEPREFIX=~/.wine64 winecfg       не создавать

Префикс с битностью x32 стабильнее и лучше поддерживает установку библиотек Windows. Я пользуюсь именно им.

После выполнения команды создания префикса появится окно с предложением установить Mono и затем пакет Gecko.


Если вы не собираетесь отдельно устанавливать какую-либо версию .NET Framework, то стоит согласится на установку Mono. Gecko устанавливаем, соглашаемся на установку.

Настройки Wine доступны по команде: winecfg


Наполнение Wine с помощью скрипта Winetricks по одноименной команде: winetricks

Воспользоваться скриптом winetricks можно и без запуска его графической оболочки:

winetricks название пакета

Можно добавить ключ для автоматической установки нужных нам библиотек. Например:

winetricks vcrun2015 –q

Unsupported file system.

Please upgrade to Windows 7 with Service Pack 1 or later. Trading on financial markets requires maximum security and performance.

Right click on MT4 Setup - Configure Wine. Change to Windows 10.


Установка последней версии WineHQ в Ubuntu 18.04 и 19.04
Установка последней версии WineHQ в Ubuntu 18.04 и 19.04
  • Comss.one
  • www.comss.ru
Пример проблемы с зависимостью при установке Wine: Проблема повторяется со всеми версиями winehq. Приступим к первому этапу установки Wine в Ubuntu: Для Ubuntu 19.04: Скачиваем ключ Release.key в домашний каталог /home, или в любую другую папку. Устанавливаем ключ (если ключ был загружен в другую папку, то устанавливаем из той папки): Для...
 

[Решено] Как полностью удалить Wine для последующей "чистой" установки

Ноябрь, 17th 2016Рубрика: Советы | *NIX 12550
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Продолжим начатую сегодня тему Linux, а то не знаю когда еще дойдут руки до написания заметки. За последнее время Wine (используется для запуска Windows приложений на *nix системах), как и сам Linux, довольно сильно продвинулся и стал заметно дружелюбнее к обычным пользователям, а не только бородатым мужчинам в вытянутых свитерах. Ну последнее уже пережиток прошлого и подобные существа хоть еще и встречаются, но это уже скорее вымирающий вид.

Ладно, отвлёкся... короче, хоть всё уже и становится в Linux более-менее нарядно, однако без помощи терминала порой не обойтись. Wine не исключение - не редки весьма странные глюки, побороть которые можно только полной переустановкой пакета.

По всей видимости, близкое общение с Windows не проходит для него безболезненно и Wine, глядя на глючную винду успевает набраться нехорошего... а именно не подчищает за собой каталоги и всякие настройки. В результате, на ровном месте, выхватываем разного рода странные проблемы с установкой или работой программ.

Полностью удаляем Wine из системы:

sudo apt-get purge wine

sudo apt-get autoremove

sudo apt-get clean

sudo apt-get install -f

rm -f ~/.wine

rm ~/.local/share/applications/wine*

Теперь можно заново установить Wine:

sudo apt-get install wine

Советы
Советы
  • mdex-nn.ru
Большинство моделей современных смартфонов, при активном использовании, могут с трудом дотянуть на одной зарядке до вечера. Стало уже традицией с вечера ставить телефон на зарядку, чтобы с утра получить полностью заряженное устройство. Существует два противоположных мнения о том, вредит ли аккумулятору оставление до утра телефона на зарядке...
 

Скачать ключ Release.key можно по ссылке

https://www.comss.ru/page.php?id=6347

Установка последней версии WineHQ в Ubuntu 18.04 и 19.04


Установка последней версии WineHQ в Ubuntu 18.04 и 19.04
Установка последней версии WineHQ в Ubuntu 18.04 и 19.04
  • Comss.one
  • www.comss.ru
Пример проблемы с зависимостью при установке Wine: Проблема повторяется со всеми версиями winehq. Приступим к первому этапу установки Wine в Ubuntu: Для Ubuntu 19.04: Скачиваем ключ Release.key в домашний каталог /home, или в любую другую папку. Устанавливаем ключ (если ключ был загружен в другую папку, то устанавливаем из той папки): Для...
 
Alexey Volchanskiy:
у меня ничего не требует, IP от прова динамический
тоже требовал прокси - на время установки МТ4 отключил касперского и всё получилось
 

https://www.mql5.com/ru/forum/327513

актуально периодически)

Proof - инсталяция/работа MT4/MT5 Linux/Wine
Proof - инсталяция/работа MT4/MT5 Linux/Wine
  • 2019.11.30
  • www.mql5.com
Мыслю до сих пор актуально. источник https://www.linuxliteos...
 

Решение для Linux:

32-bit Debian 8 : apt-get install libgnutls-deb0-28
64-bit Debian 8 : sudo apt-get install libgnutls-deb0-28:i386
32-bit Debian 7 and older or Ubuntu : apt-get install libgnutls26 (or libgnutls13)
64-bit Debian 7 and older or Ubuntu : sudo apt-get install libgnutls26:i386
32/64-bit Fedora : dnf install gnutls.i686
32/64-bit Mandriva : urpmi libgnutls26 (or libgnutls13)
32-bit SUSE : zypper install libgnutls28 (or libgnutls26)
64-bit SUSE : zypper install libgnutls28-32bit (or libgnutls26-32bit)
32-bit Arch : pacman -Syu gnutls
64-bit Arch : pacman -Syu lib32-gnutls
 

Всем добрый день! таже проблема

Не устанавливаются терминалы MT4 и MT5

 

что только не пробывал, ничего не помогает, прошу помочь

 


вот такая система у меня с Win 11

Имя устройства LAPTOP-228T8F38

Процессор AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics           3.30 GHz

Оперативная память 32,0 ГБ (доступно: 31,9 ГБ)

Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64


 
у меня тоже сначала не ставилось. потом я на этом сайте залогинился и пошло
 
уже что только не перепробывал
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