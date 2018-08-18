Закономерность. - страница 28

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цена включает все...кроме одного - прибыли трейдера XDD
 
MANS_FOREX:
цена включает все...кроме одного - прибыли трейдера XDD

Ничего удивительного в этом нет. Сохранение массы не нарушается). А ...ля.. ля.. 

 

Igor Makanu:

ну банки то торгуют чтобы продать валюту клиенту? - давно поиском по этому форуму видел высказывание, что кто то работает в фирме закупающей оборудование за валюту и они часто заказывают в банке крупные суммы валюты, но заказывать нужно за месяц и тогда банк даст цену по которой будет приобретена валюта... - я понимаю, что и банк будет заказывать и вероятно будет хеджировать фьючерсом?

ЗЫ: я давно за СМЕ не наблюдал, да и не помню уже, но СМЕ вроде занимается фьючерсами и опционами? - я ошибаюсь?

ну и про ценообразование, да нет там никого первичного и того кто следует за кем то - если есть арбитражная ситуация, то рынок моментально ее уберет, это мы тут с Вами сидим и мечтаем заработать, а есть инвестфонды нанимающие квантов которые ищут эти ситуации за весьма серьезные гонорары

дневной объем форекса: 5 трлн долларов.
дневной объем на валютной бирже СМЕ (дайте цифру) намного меньше.

так что логично было бы предположить, что ценообразование происходит именно на межбанковском форекс, а не на бирже.

Вот CME. Валютная секция. Там за день где-то 500 000 лотов, а это 50 000 000 000 долларов.

то есть в 100 раз меньше чем на межбанковском форекс.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/

а кто-то еще смотрит путоколлы и пытается по ним торговать.
 

Валютный рынок напоминает вот такой механизм.

Каждая валюта это шестеренка в общем механизме под названием форекс

242GearSphere

Все валюты взаимосвязаны.

Изменение цены одной валюты неизбежно повлечет за собой целую цепочку  изменений в других валютах.

Ценообразование происходит независимо от какого то центра. Не надо никому по этому поводу беспокоиться).

Разрывы в изменении цены быстро заполняются всеми участниками в обменных операциях. Благо современные средства позволяют это сделать мгновенно.

 
Uladzimir Izerski:

Валютный рынок напоминает вот такой механизм.

Каждая валюта это шестеренка в общем механизме под названием форекс

Все валюты взаимосвязаны.

Изменение цены одной валюты неизбежно повлечет за собой целую цепочку  изменений в других валютах.

Ценообразование происходит независимо от какого то центра. Не надо никому по этому поводу беспокоиться).

Разрывы в изменении цены быстро заполняются всеми участниками в обменных операциях. Благо современные средства позволяют это сделать мгновенно.

Главная шестеренка на форексе это - Инфляция - она всегда крутится в одну сторону. И современная финансовая система без этой шестеренки просто рухнет.
 
Texnolog:
Главная шестеренка на форексе это - Инфляция - она всегда крутится в одну сторону. И современная финансовая система без этой шестеренки просто рухнет.

"Главная шестеренка на форексе это - Инфляция"     В общем понимании вроде бы так.

 Инфляция у кого  именно? Возможно, но скорее это разница инфляций.  Все этим инструментом пользуются в разной степени..

 
мне кажется что котир рождается на СМЕ и расходится на всевозможные рынки
 
Renat Akhtyamov:
мне кажется что котир рождается на СМЕ и расходится на всевозможные рынки
мне кажется, что котир рождается на межбанковском форекс.
а то что на сме, арбитражерами подгоняется под форексовский котир.
 
Renat Akhtyamov:
мне кажется что котир рождается на СМЕ и расходится на всевозможные рынки

Я всегда это предполагал, и это более логично

 
сме работает 8 часов на сутки. кто в другое время формирует котир?

объем на сме - это 1% от всего валютообмена мира. вряд ли 1% формирует курс.
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