Закономерность. - страница 28
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цена включает все...кроме одного - прибыли трейдера XDD
Ничего удивительного в этом нет. Сохранение массы не нарушается). А ...ля.. ля..
ну банки то торгуют чтобы продать валюту клиенту? - давно поиском по этому форуму видел высказывание, что кто то работает в фирме закупающей оборудование за валюту и они часто заказывают в банке крупные суммы валюты, но заказывать нужно за месяц и тогда банк даст цену по которой будет приобретена валюта... - я понимаю, что и банк будет заказывать и вероятно будет хеджировать фьючерсом?
ЗЫ: я давно за СМЕ не наблюдал, да и не помню уже, но СМЕ вроде занимается фьючерсами и опционами? - я ошибаюсь?
ну и про ценообразование, да нет там никого первичного и того кто следует за кем то - если есть арбитражная ситуация, то рынок моментально ее уберет, это мы тут с Вами сидим и мечтаем заработать, а есть инвестфонды нанимающие квантов которые ищут эти ситуации за весьма серьезные гонорары
дневной объем форекса: 5 трлн долларов.
дневной объем на валютной бирже СМЕ (дайте цифру) намного меньше.
так что логично было бы предположить, что ценообразование происходит именно на межбанковском форекс, а не на бирже.
Вот CME. Валютная секция. Там за день где-то 500 000 лотов, а это 50 000 000 000 долларов.
то есть в 100 раз меньше чем на межбанковском форекс.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/
а кто-то еще смотрит путоколлы и пытается по ним торговать.
Валютный рынок напоминает вот такой механизм.
Каждая валюта это шестеренка в общем механизме под названием форекс
Все валюты взаимосвязаны.
Изменение цены одной валюты неизбежно повлечет за собой целую цепочку изменений в других валютах.
Ценообразование происходит независимо от какого то центра. Не надо никому по этому поводу беспокоиться).
Разрывы в изменении цены быстро заполняются всеми участниками в обменных операциях. Благо современные средства позволяют это сделать мгновенно.
Валютный рынок напоминает вот такой механизм.
Каждая валюта это шестеренка в общем механизме под названием форекс
Все валюты взаимосвязаны.
Изменение цены одной валюты неизбежно повлечет за собой целую цепочку изменений в других валютах.
Ценообразование происходит независимо от какого то центра. Не надо никому по этому поводу беспокоиться).
Разрывы в изменении цены быстро заполняются всеми участниками в обменных операциях. Благо современные средства позволяют это сделать мгновенно.
Главная шестеренка на форексе это - Инфляция - она всегда крутится в одну сторону. И современная финансовая система без этой шестеренки просто рухнет.
"Главная шестеренка на форексе это - Инфляция" В общем понимании вроде бы так.
Инфляция у кого именно? Возможно, но скорее это разница инфляций. Все этим инструментом пользуются в разной степени..
мне кажется что котир рождается на СМЕ и расходится на всевозможные рынки
а то что на сме, арбитражерами подгоняется под форексовский котир.
мне кажется что котир рождается на СМЕ и расходится на всевозможные рынки
Я всегда это предполагал, и это более логично
объем на сме - это 1% от всего валютообмена мира. вряд ли 1% формирует курс.