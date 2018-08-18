Закономерность. - страница 31

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Yousufkhodja Sultonov:
Наверное, нельзя не увидеть сигнал на скорое повышение цены по резкому снижению силы Медведей на ровном месте: https://www.mql5.com/ru/charts/8813815/eurusd-m1-e-global-trade. Действительно, вскоре, цена поднялась на 15 пунктов. Теперь, попробую набирать статистику на предмет поиска закономерности и степени достоверности подобного способа прогнозирования.



Если судить по рисунку о закономерности, то мы её не наблюдаем только потому, что на нем можно различить только два события и они могут носить случайный характер. Очень мало фактов, но возможно сам способ определения может быть интересным.

P.s. А могли бы вы еще показать примеры такие же? Заинтриговало однако, это ошибка или скрытая закономерность)).

 
Учился со мной в первом классе крепкий физически и здоровьем паренек, но в науках был дуб-дубом. Первый класс пришлось ему проходить повторно. А в жизни стал лесником. Если был дуб-дубом станешь лесником. Навеяло.
 
TheXpert:

)) ты неправильно понял.

СМЕ не может порождать форекс котировки, тупо из-за объема. это не значит что их данными нельзя пользоваться, очень даже можно, мало того - полезно.

"полезно для понимания рынка" - я бы так сказал.
 
Renat Akhtyamov:

Чо тут думать, это и есть правильный ответ и о нем я неоднократно повторял

Если купил, то цена в большинстве случаев пойдет против ордера, т.е. вниз.

Кстати, естественно что на реале, ибо истрические данные мертвы

Один момент уяснили надеюсь

Второй - котир прэ с СМЕ

Но доказывать я не собираюсь, т.к. это длинная история.

я все это себе так объясняю.
идет тренд, толпа накидывает лотики против тренда. и она немного на него влияет,в моменты когда открывает сделки. но глобальный тренд ей изменить не по силам.

 
igrok333:

я все это себе так объясняю.
идет тренд, толпа накидывает лотики против тренда. и она немного на него влияет,в моменты когда открывает сделки. но глобальный тренд ей изменить не по силам.

глобальный?

он и будет глобальным, пока продавцов больше

 
Uladzimir Izerski:
Учился со мной в первом классе крепкий физически и здоровьем паренек, но в науках был дуб-дубом. Первый класс пришлось ему проходить повторно. А в жизни стал лесником. Если был дуб-дубом станешь лесником. Навеяло.
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
(В.В. Высоцкий)

 
Renat Akhtyamov:

глобальный?

он и будет глобальным, пока продавцов больше

нет. глобальный тренд формируется уже на межбанковском рынке форекс, а не на ритейле)
 

Смотрите, есть акция, целый год она шла вот так.

какая вероятность того, что она и следующий год будет так идти?

Есть торговый сигнал, целый год он шел так

какая вероятность того, что он и следующий год будет так идти?

если акция так хорошо шла, может ее купить, да еще и с плечом 100 (по CFD), там же все равно больших просадок не было, и ожидать такого же движения в следующем году?


вот смотрите. есть американская фондовая биржа. там 5 000 акций. может выбрать акцию с самым красивым графиком и ее купить?
и есть этот сайт, здесь тоже 5 000 торговых сигналов. может лучше выбрать сигнал с самым красивым графиком доходности и в него инвестировать?


ну в акции там хоть не мартингейл.)
 
igrok333:
нет. глобальный тренд формируется уже на межбанковском рынке форекс, а не на ритейле)

ну пусть будет так

пусть

я ж про профит, а не про сказки

 
Renat Akhtyamov:

ну пусть будет так

пусть

я ж про профит, а не про сказки

я то про сказки только...

хотите показать профит на "теории заговора"?))
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