Закономерность. - страница 31
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Если судить по рисунку о закономерности, то мы её не наблюдаем только потому, что на нем можно различить только два события и они могут носить случайный характер. Очень мало фактов, но возможно сам способ определения может быть интересным.
P.s. А могли бы вы еще показать примеры такие же? Заинтриговало однако, это ошибка или скрытая закономерность)).
)) ты неправильно понял.
СМЕ не может порождать форекс котировки, тупо из-за объема. это не значит что их данными нельзя пользоваться, очень даже можно, мало того - полезно.
Чо тут думать, это и есть правильный ответ и о нем я неоднократно повторял
Если купил, то цена в большинстве случаев пойдет против ордера, т.е. вниз.
Кстати, естественно что на реале, ибо истрические данные мертвы
Один момент уяснили надеюсь
Второй - котир прэ с СМЕ
Но доказывать я не собираюсь, т.к. это длинная история.
я все это себе так объясняю.
идет тренд, толпа накидывает лотики против тренда. и она немного на него влияет,в моменты когда открывает сделки. но глобальный тренд ей изменить не по силам.
я все это себе так объясняю.
идет тренд, толпа накидывает лотики против тренда. и она немного на него влияет,в моменты когда открывает сделки. но глобальный тренд ей изменить не по силам.
глобальный?
он и будет глобальным, пока продавцов больше
Учился со мной в первом классе крепкий физически и здоровьем паренек, но в науках был дуб-дубом. Первый класс пришлось ему проходить повторно. А в жизни стал лесником. Если был дуб-дубом станешь лесником. Навеяло.
глобальный?
он и будет глобальным, пока продавцов больше
Смотрите, есть акция, целый год она шла вот так.
какая вероятность того, что она и следующий год будет так идти?
Есть торговый сигнал, целый год он шел так
какая вероятность того, что он и следующий год будет так идти?
если акция так хорошо шла, может ее купить, да еще и с плечом 100 (по CFD), там же все равно больших просадок не было, и ожидать такого же движения в следующем году?
вот смотрите. есть американская фондовая биржа. там 5 000 акций. может выбрать акцию с самым красивым графиком и ее купить?
и есть этот сайт, здесь тоже 5 000 торговых сигналов. может лучше выбрать сигнал с самым красивым графиком доходности и в него инвестировать?
ну в акции там хоть не мартингейл.)
нет. глобальный тренд формируется уже на межбанковском рынке форекс, а не на ритейле)
ну пусть будет так
пусть
я ж про профит, а не про сказки
ну пусть будет так
пусть
я ж про профит, а не про сказки
хотите показать профит на "теории заговора"?))