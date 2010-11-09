Репортаж о ходе Чемпионата Automated Trading Championship 2010: вторая неделя
не думал что на чумпионате окажется мнохо моих последователей-использующих
мартин,первоисточник в коде MQL-4-здесь,впрочем,нахаляву и уксус-СЛАДКИЙ! :о)
простите, но у него явно сделки открываются не случайным образом! у него win%: 60%!
посмотрим чем это закончится. вообще-то 60% недостаточно, чтобы застраховаться от слива. при вероятности прибыльных сделок 60% за свои 95 сделок он уже должен был 3-4 лося подряд словить. ан нет же, больше двух пока не было.
интересно, что он будет делать когда получит 3-4 убытка к ряду...
да, интересно будет после 9.6 лот, закрыт в убыток что может сделать...
у меня чемпионата 2008 на идентичная стратегия не повезло и стопаут приходил... :( графика очень болезненая.... :)
Удачи всем мартингейлчики и гридери !!!
Тут важно не то, что случайным образом, важно где открывать случайным образом.
в каком смысле где? от торгует непрерывно. как только одна сделка закрывается он сразу открывает новую. если направление выбирать совершенно случайным образом, то win rate будет 50%, а у него 60%. так что, наверное, направление выбирается всё же не совершенно случайно.
но как видим никакого волшебства у него там нет - наконец-то словил 6 убытков подряд. всё просто и банально. не слил только благодаря тому, что даже не удосужился запрограммировать торговлю 15-тью лотами. как до 5 лотов дошёл, так больше удваиваться было некуда.
скукатища....
На моем сайте доступна новая статистика - среднее эквити стран-участниц.
Графики аналогичны графику средних баланса/эквити всех участников, но отображают эквити каждой отдельной страны.
Очень интересные данные, я имею в виду графики средних баланса/эквити всех участников. Еще бы график средних потерь на спреде для всех участников ): По моим прикидкам средние потери на спреде для всех участников(в пересчете на одного) сейчас составляют 300-400$. То есть, если бы роботы - участники Чемпионата открывали и закрывали позиции случайным образом, то прямая проведенная по МНК через кривую баланса, имела бы отрицательный наклон и проходила бы сейчас в районе 9600-9700. А сейчас, если провести прямую через график баланса, она будет иметь положительный наклон и проходит где-то через 10200-10300. Это свидетельствует о нескольких очень важных вещах: во-первых о неэффективности рынка. По крайней мере локально на протяжении двух с половиной недель Чемпионата, на нем были закономерности которые можно было эксплуатировать. Во вторых - какой-то процент экспертов явно торгует неслучайно, то есть обнаруживает текущие закономерности рынка и зарабатывает на них, отбивая свой спред, спред тех которые торгуют случайно и зарабатывая немного сверх того. Вообще то это очень интересно и весьма нетривиально.
Во все расчеты внесены изменения: баланс и эквити дисквалифицированных участников в момент дисквалификации приравнивается к 10000, исключая их влияние на дальнейшую статистику. Раньше использовались реальные значения, и беларусы с "повисшими" советниками искажали картину (как общую, так и свою "родную").
Были рассмотрены и обдуманы следующие варианты:
- Исключать дисквалифицированных из статистики вообще (считать, что они не стартовали).
- Обнулять эквити и баланс в момент дисквалификации (т.е. приравнивать не к 10000, а к 0).
- Использовать в расчетах баланс и эквити на момент дисквалификации.
- Возвращать участников "на старт" (к 10000), чтоб не искажать дальнейшие показатели.
Выбрал я вариант #4, мне он показался самым логичным.
Интересно мнение общественности - какой вариант, на ваш взгляд, наиболее адекватный?
- Исключать дисквалифицированных из статистики вообще (считать, что они не стартовали).
Т. к. они заслали клонов, то какой смысл их как-либо учитывать?
Результаты торговли их советников отличаются, и таблица без них выглядела бы по-другому.
Мне кажется, нельзя пересчитывать всю историю, график должен отражать развитие событий. А то каждая дисквалификация будет перекраивать (иногда - значительно) ставшие уже привычными кривые баланса и эквити.
На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 опубликован "Репортаж о ходе Чемпионата Automated Trading Championship 2010: вторая неделя". Вторая неделя Чемпионата Automated Trading Championship 2010 получилась бурной и богатой на события. Первое место по ее итогам занял участник из России bobsley, заработавший за неделю около $60 000. Лидирующая десятка практически наполовину изменила свой облик - в ней оказалось четыре новых участника. Словом, Чемпионат набирает ход, интрига накаляется, ставки растут!
Статья опубликована на сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 в разделе "Новости".
Спонсорами Чемпионата являются: Interbank FX LLC (IBFX), MIG BANK SA и FXCM (Forex Capital Markets LLC). Медиа-спонсорами - журнал TRADERS' и информационное агентство Dow Jones. Организатор Чемпионата MetaQuotes Software Corp.