Результаты торговли их советников отличаются, и таблица без них выглядела бы по-другому.
Мне кажется, нельзя пересчитывать всю историю, график должен отражать развитие событий. А то каждая дисквалификация будет перекраивать (иногда - значительно) ставшие уже привычными кривые баланса и эквити.
Во все расчеты внесены изменения: баланс и эквити дисквалифицированных участников в момент дисквалификации приравнивается к 10000, исключая их влияние на дальнейшую статистику. Раньше использовались реальные значения, и беларусы с "повисшими" советниками искажали картину (как общую, так и свою "родную").
Были рассмотрены и обдуманы следующие варианты:
Выбрал я вариант #4, мне он показался самым логичным.
Интересно мнение общественности - какой вариант, на ваш взгляд, наиболее адекватный?
Так категорично? Прям все за исключение?
Сейчас посмотрю, во что превратятся графики, и решу.
#1
тоже и нестартировали участники (баланс =10000, сделок=0). Если начинает торговля - включить.
Все они влияют ошибочно статистики.
Не соглашусь. Отсутствите открытой позиции - тоже позиция. Не обязательно всегда быть в рынке.
Исключить можно только тех, кто не торгует из-за ошибки в коде, т.е. вообще не будет торговать на этом Чемпионате. Но их нужно искать и допрашивать вручную ;)
График с исключенными беларусами выглядит так:
Оранжевой линией обозначен момент дисквалификации.
Как видите, эти двое делали существенный вклад в общее эквити...
Эквити страны:
После дисквалификации разница варианта с полным исключением дисквалифицированных из анализа (линия NEW) и старого варианта (с приравниванием эквити к 10000) не существенна.
Нужно исключать сумму на депозите и при этом пересчитывать количество участников.
Если я правильно все понимаю, то и не стартовавших экспертов тоже можно исключить (если общая статистика собирается).