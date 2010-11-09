Репортаж о ходе Чемпионата Automated Trading Championship 2010: вторая неделя - страница 2

komposter:

Результаты торговли их советников отличаются, и таблица без них выглядела бы по-другому.

Мне кажется, нельзя пересчитывать всю историю, график должен отражать развитие событий. А то каждая дисквалификация будет перекраивать (иногда - значительно) ставшие уже привычными кривые баланса и эквити.

Ну, а если бы они 50 советников-клонов запустили с разными параметрами? Слить то можно только 10К, а увеличить баланс - на гораздо большую сумму. С ними - статистика не совсем реальна, имхо, конечно.
 
komposter:

Во все расчеты внесены изменения: баланс и эквити дисквалифицированных участников в момент дисквалификации приравнивается к 10000, исключая их влияние на дальнейшую статистику. Раньше использовались реальные значения, и беларусы с "повисшими" советниками искажали картину (как общую, так и свою "родную").

Были рассмотрены и обдуманы следующие варианты:

  1. Исключать дисквалифицированных из статистики вообще (считать, что они не стартовали).
  2. Обнулять эквити и баланс в момент дисквалификации (т.е. приравнивать не к 10000, а к 0).
  3. Использовать в расчетах баланс и эквити на момент дисквалификации.
  4. Возвращать участников "на старт" (к 10000), чтоб не искажать дальнейшие показатели.

Выбрал я вариант #4, мне он показался самым логичным.

Интересно мнение общественности - какой вариант, на ваш взгляд, наиболее адекватный?

#1
[Удален]  
Однозначно исключить.
 

Так категорично? Прям все за исключение?

Сейчас посмотрю, во что превратятся графики, и решу.

 
komposter:

Так категорично? Прям все за исключение?

Сейчас посмотрю, во что превратятся графики, и решу.

#1

тоже и нестартировали участники (баланс =10000, сделок=0). Если начинает торговля - включить.

Все они влияют ошибочно статистики. 

 

Manov:

тоже и нестартировали участники (баланс =10000, сделок=0). Если начинает торговля - включить.

Все они влияют ошибочно статистики. 

Не соглашусь. Отсутствите открытой позиции - тоже позиция. Не обязательно всегда быть в рынке.

Исключить можно только тех, кто не торгует из-за ошибки в коде, т.е. вообще не будет торговать на этом Чемпионате. Но их нужно искать и допрашивать вручную ;)

 

График с исключенными беларусами выглядит так:

Оранжевой линией обозначен момент дисквалификации.


Как видите, эти двое делали существенный вклад в общее эквити...

 

Эквити страны:


После дисквалификации разница варианта с полным исключением дисквалифицированных из анализа (линия NEW) и старого варианта (с приравниванием эквити к 10000) не существенна.

[Удален]  
komposter:

Так категорично? Прям все за исключение?

Сейчас посмотрю, во что превратятся графики, и решу.

Нужно исключать сумму на депозите и при этом пересчитывать количество участников.

Если я правильно все понимаю, то и не стартовавших экспертов тоже можно исключить (если общая статистика собирается).

 
1) Исключить, аки их и нибуло.

