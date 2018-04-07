Первый и единственный российский победитель Кубка Роббинса - страница 6

Новый комментарий
 

вы хоть понимаете что тему теперь можно просто убивать ?

хотя ничего предосудительного в ней не было. Но началось сомовосхваление, а затем взаимное посылание в угол.

хотя герой топика - это-ж мечта пиара MQL - человек поднял себя в трейдинге, выиграл какой-никакой а серьёзный конкурс, нашёл инвесторов, денег на интервью и прочее..

 
Flash555:

Короче ветка ушла в тотальную рекламу.

Да все тут реклама) 
Для этого тут и создали это все. Чтоб богатели мы, создатели, и беднели - лохи.)

 
Evgeniy Kazeikin:

Да все тут реклама) 
Для этого тут и создали это все. Чтоб богатели мы, создатели, и беднели - лохи.)

По вам и видно, что торгуют тут (по крайней мере вы двое) только барахлом. Не удивительно, кто же будет рассказывать о своей прибыли.)

 
Flash555:

По вам и видно, что торгуют тут только барахлом. Не удивительно, кто же будет рассказывать о своей прибыли.)

Звучало дерзко. А то что вы скинули видео чувака который заработал на брексите, ну молодец) и поднял там наверно как раз процентов 600. Ну там только ленивый и тупой не заработал. Да и достижение уже старое его. Но все равно молодец) 

 
Evgeniy Kazeikin:

Звучало дерзко. А то что вы скинули видео чувака который заработал на брексите, ну молодец) и поднял там наверно как раз процентов 600. Ну там только ленивый и тупой не заработал. Да и достижение уже старое его. Но все равно молодец) 

Можно посмотреть подобные статистики, и увидеть что это не разовая сделка за которую поднято 600. Да и не форекс это, плечи другие.

Вот неделя, при желании найти остальное можно самому.


 

А топикстартер 3 часа назад специально регистрировался чтобы рассказать нам о товарище из Уфы и спросить есть ли тут люди кто много зарабатывает?


P.S. Модераторы снесите ветку. Сплошная ругань здесь.

 
Alexandr Saprykin:

А топикстартер 3 часа назад специально регистрировался чтобы рассказать нам о товарище из Уфы и спросить есть ли тут люди кто много зарабатывает?


P.S. Модераторы снесите ветку. Сплошная ругань здесь.

Топикстартер должен был регистрироваться исключительно под ваши нужды? Потом ещё и ответить за всех кто рекламировался.

 
Артуру респект!
 
Alexandr Saprykin:

P.S. Модераторы снесите ветку. Сплошная ругань здесь.

это одна из единичных тем за последнее время в которой хотя бы тема интересна.

так что просьба засунуть ваши теориезаговорные догадки себе куда-нибудь поглубже

 
Flash555:

Топикстартер должен был регистрироваться исключительно под ваши нужды? Потом ещё и ответить за всех кто рекламировался.

К топикстартеру меня совсем нужды никакой нет.

А вот люди, которые зарегистрировавшись три часа назад начинают тут довольно грубо со всеми общаться - не нравятся, совсем не нравятся.

123456789
Новый комментарий