Первый и единственный российский победитель Кубка Роббинса - страница 6
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вы хоть понимаете что тему теперь можно просто убивать ?
хотя ничего предосудительного в ней не было. Но началось сомовосхваление, а затем взаимное посылание в угол.
хотя герой топика - это-ж мечта пиара MQL - человек поднял себя в трейдинге, выиграл какой-никакой а серьёзный конкурс, нашёл инвесторов, денег на интервью и прочее..
Короче ветка ушла в тотальную рекламу.
Да все тут реклама)
Для этого тут и создали это все. Чтоб богатели мы, создатели, и беднели - лохи.)
Да все тут реклама)
Для этого тут и создали это все. Чтоб богатели мы, создатели, и беднели - лохи.)
По вам и видно, что торгуют тут (по крайней мере вы двое) только барахлом. Не удивительно, кто же будет рассказывать о своей прибыли.)
По вам и видно, что торгуют тут только барахлом. Не удивительно, кто же будет рассказывать о своей прибыли.)
Звучало дерзко. А то что вы скинули видео чувака который заработал на брексите, ну молодец) и поднял там наверно как раз процентов 600. Ну там только ленивый и тупой не заработал. Да и достижение уже старое его. Но все равно молодец)
Звучало дерзко. А то что вы скинули видео чувака который заработал на брексите, ну молодец) и поднял там наверно как раз процентов 600. Ну там только ленивый и тупой не заработал. Да и достижение уже старое его. Но все равно молодец)
Можно посмотреть подобные статистики, и увидеть что это не разовая сделка за которую поднято 600. Да и не форекс это, плечи другие.
Вот неделя, при желании найти остальное можно самому.
А топикстартер 3 часа назад специально регистрировался чтобы рассказать нам о товарище из Уфы и спросить есть ли тут люди кто много зарабатывает?
P.S. Модераторы снесите ветку. Сплошная ругань здесь.
А топикстартер 3 часа назад специально регистрировался чтобы рассказать нам о товарище из Уфы и спросить есть ли тут люди кто много зарабатывает?
P.S. Модераторы снесите ветку. Сплошная ругань здесь.
Топикстартер должен был регистрироваться исключительно под ваши нужды? Потом ещё и ответить за всех кто рекламировался.
P.S. Модераторы снесите ветку. Сплошная ругань здесь.
это одна из единичных тем за последнее время в которой хотя бы тема интересна.
так что просьба засунуть ваши теориезаговорные догадки себе куда-нибудь поглубже
Топикстартер должен был регистрироваться исключительно под ваши нужды? Потом ещё и ответить за всех кто рекламировался.
К топикстартеру меня совсем нужды никакой нет.
А вот люди, которые зарегистрировавшись три часа назад начинают тут довольно грубо со всеми общаться - не нравятся, совсем не нравятся.