Первый и единственный российский победитель Кубка Роббинса - страница 5
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При каких размерах депо, если не секрет?
Если лично о моем , то порядка 25к,
Тут сейчас 20к (который виде сигнала) но яот сюда снимать не буду.
______
Ну а клиентские не меньше 10-к стараюсь, и то бывало пару тысяч)) но это честно не серьезно) . Чисто так из вежливости брал в управление. И я не делаю хорошие показатели, и не гонюсь за большой прибылью. Я занимаюсь - для удовольствия какого то.
А вы где-то увидели что нормальные трейдеры дают 100% гарантии?Вам их даже банк не даст.
Нашел одного ...
Нашел одного ...
спасибо за рекламу зайка.
спасибо за рекламу зайка.
Котик...
Да я почем знаю, чему кипеть. много чего уже наслышался.
Просто тупость напрягает, когда торгаш барахлом считает себя честнее любого другого торгаша.
Просто тупость напрягает, когда торгаш барахлом считает себя честнее любого другого торгаша.
Ну он же считает себя таким, и запрещать ему не надо.
Ну он же считает себя таким, и запрещать ему не надо.
Это каким я себя считаю ? Простите не понял подвоха ...
Короче ветка ушла в тотальную рекламу.
Это каким я себя считаю ? Простите не понял подвоха ...
А это про тебя зайка он пишет, но ты не переживай он написал - торгашем.
И я наверно чуть не правильно сформулировал свое сообщение. Оно и в прям звучит - как то дерзко. Так что не обижайся. Наоборот я тебя прикрываю.
Это каким я себя считаю ? Простите не понял подвоха ...
Я извиняюсь, но строить из себя святого по отношению к трейдеру, при этом торговать продуктами с ещё большими рисками, да что там говорить, вообще без статистической значимости, это похоже на это.