Первый и единственный российский победитель Кубка Роббинса - страница 5

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Flash555:

При каких размерах депо, если не секрет?

Если лично о моем , то порядка 25к, 
Тут сейчас 20к (который виде сигнала) но яот сюда снимать не буду. 

______

Ну а клиентские не меньше 10-к стараюсь, и то бывало пару тысяч)) но это честно не серьезно) . Чисто так из вежливости брал в управление. И я не делаю хорошие показатели, и не гонюсь за большой прибылью. Я занимаюсь - для удовольствия какого то. 

 
Flash555:

А вы где-то увидели что нормальные трейдеры дают 100% гарантии?

Вам их даже банк не даст.

Нашел одного ... 

 
Vladimir Pastushak:

Нашел одного ... 

спасибо за рекламу  зайка. 

 
Evgeniy Kazeikin:

спасибо за рекламу  зайка. 

Котик...

 
Evgeniy Kazeikin:

Да я почем знаю, чему кипеть. много чего уже наслышался. 

Просто тупость напрягает, когда торгаш барахлом считает себя честнее любого другого торгаша.

 
Flash555:

Просто тупость напрягает, когда торгаш барахлом считает себя честнее любого другого торгаша.

Ну он же считает себя таким, и запрещать ему не надо. 

 
Evgeniy Kazeikin:

Ну он же считает себя таким, и запрещать ему не надо. 

Это каким я себя считаю ? Простите не понял подвоха ...

 

Короче ветка ушла в тотальную рекламу.

 
Vladimir Pastushak:

Это каким я себя считаю ? Простите не понял подвоха ...

А это про тебя зайка он пишет, но ты не переживай он написал - торгашем. 
И я наверно чуть не правильно сформулировал свое сообщение. Оно и в прям звучит - как то дерзко. Так что не обижайся. Наоборот я тебя прикрываю. 

 
Vladimir Pastushak:

Это каким я себя считаю ? Простите не понял подвоха ...

Я извиняюсь, но строить из себя святого по отношению к трейдеру, при этом торговать продуктами с ещё большими рисками, да что там говорить, вообще без статистической значимости, это похоже на это.


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