Максимальный тейкпрофит в пунктах, который можно установить в терминале?

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САБЖ в названии. 

Терминал позволяет установить тейкпрофит в количестве 9 999 999 999 пунктов от цены. 

Многие считают, что устанавливать стоплосс или тейкпрофит на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены - бессмысленно .


Сколько максимально можно установить тейкпрофит в 1 позиции? 

 
Vladislav Andruschenko:

САБЖ в названии. 

Терминал позволяет установить стоплосс в количестве 9 999 999 999 пунктов от цены. 

Многие считают, что устанавливать стоплосс или тейкпрофит на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены - бессмысленно .


Чем обусловлена цифра в 9 999 999 999 ?


а при работе позволяет установить и все 2147483647

а может и больше. ?  

Значит терминал должен отправлять на сервер столько, сколько может принять сервер, то есть корректировать значение. Я верно понял мысль?

 
Vitaly Muzichenko:

Значит терминал должен отправлять на сервер столько, сколько может принять сервер, то есть корректировать значение. Я верно понял мысль?

Совершенно. Но какое максимально но допустимое значение чтобы выяснить не перебором? 
 
Vladislav Andruschenko:
Совершенно. Но какое максимально но допустимое значение чтобы выяснить не перебором? 

Я считаю, что это нужно спросить разработчиков, их программы, и они о них всё знают.

Может всё-таки отпишутся в теме)

 
Vladislav Andruschenko:

Многие считают, что устанавливать стоплосс или тейкпрофит на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены - бессмысленно .
Чем обусловлена цифра в 9 999 999 999 ?

Многие считают что прыгать в колодец - бессмысленно.
Чем обусловлена возможность прыгать в колодец?

 
Andrei Fandeev:

Многие считают что прыгать в колодец - бессмысленно.
Чем обусловлена возможность прыгать в колодец?

)))))))

 

это максимально возможная сумма- которую хочет отнять у тебя брокер,

 
Andrei Fandeev:

Многие считают что прыгать в колодец - бессмысленно.
Чем обусловлена возможность прыгать в колодец?

отлично ))) поддержим ветку автора, раз она ему так нужна)

[Удален]  
Бессконечность.

Дальше БАН счета. 
 
Andrey Alekseev:


Дальше БАН счета. 
Причины бана?
 
Vladislav Andruschenko:
Причины бана?

У ДЦ закончились деньги...)))

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