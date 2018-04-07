Максимальный тейкпрофит в пунктах, который можно установить в терминале?
САБЖ в названии.
Терминал позволяет установить стоплосс в количестве 9 999 999 999 пунктов от цены.
Многие считают, что устанавливать стоплосс или тейкпрофит на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены - бессмысленно .
Чем обусловлена цифра в 9 999 999 999 ?
а при работе позволяет установить и все 2147483647
а может и больше. ?
Значит терминал должен отправлять на сервер столько, сколько может принять сервер, то есть корректировать значение. Я верно понял мысль?
Значит терминал должен отправлять на сервер столько, сколько может принять сервер, то есть корректировать значение. Я верно понял мысль?
Совершенно. Но какое максимально но допустимое значение чтобы выяснить не перебором?
Я считаю, что это нужно спросить разработчиков, их программы, и они о них всё знают.
Может всё-таки отпишутся в теме)
Многие считают, что устанавливать стоплосс или тейкпрофит на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены - бессмысленно .
Чем обусловлена цифра в 9 999 999 999 ?
Многие считают что прыгать в колодец - бессмысленно.
Чем обусловлена возможность прыгать в колодец?
Многие считают что прыгать в колодец - бессмысленно.
Чем обусловлена возможность прыгать в колодец?
)))))))
это максимально возможная сумма- которую хочет отнять у тебя брокер,
Многие считают что прыгать в колодец - бессмысленно.
Чем обусловлена возможность прыгать в колодец?
отлично ))) поддержим ветку автора, раз она ему так нужна)
Дальше БАН счета.
Причины бана?
У ДЦ закончились деньги...)))
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САБЖ в названии.
Терминал позволяет установить тейкпрофит в количестве 9 999 999 999 пунктов от цены.
Многие считают, что устанавливать стоплосс или тейкпрофит на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены - бессмысленно .
Сколько максимально можно установить тейкпрофит в 1 позиции?