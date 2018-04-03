Какой вариант более удобен для подбора продуктов Маркета
Голосую за новый. Но размер таблицы по вертикали я бы сократил, чтобы видеть больше строк одновременно. О дизайне этого решения можно много дискутировать и совершенствовать его, но в целом идея хорошая.
В сочетании с хорошим поиском это будет намного удобнее покупателям, так как больше объективной информации о продуктах перейдет в категорию наглядной.
соглашусь с Вами частично, представление более полной информации - это "необходимость".
я сам недавно думал над те, как предоставить нужную информацию,
но растягивать информации - как Вы предложили - это слишком сильно. будут простыни из такой информации.
но стартовая идея - хорошая.
краткая информация по продукту необходма в общем каталге, а картинка не всегда отображает суть продукта.
В новом виде на главной странице сразу видно 17 показателей по продукту. И для этого не надо переходить на новую страницу.
А в существующем всего 3, а если потерять время, то отразится еще один мало информативный.
Сейчас просмотр крайне не удобен, ... очень.
Нужна другая витрина - информативная.
Сейчас примерно так: есть ценники, но нет товара - весь на складе в коробке, и чтобы что-то увидеть, нужно сходить на склад, если не понравилось, то вернуться назад к каталогу, ну и так по кругу. В итоге теряем кучу времени на хождении. То что нужно найти, на хорошей витрине ищется довольно быстро, при минимальных затратах времени, и пару кликов мышкой.
Витрина маркета нуждается в ребрендинге.
Сейчас просмотр крайне не удобен, ... очень.
Нужна другая витрина - информативная.
Сейчас примерно так: есть ценники, но нет товара - весь на складе в коробке, и чтобы что-то увидеть, нужно сходить на склад, если не понравилось, то вернуться назад к каталогу, ну и так по кругу. В итоге теряем кучу времени на хождении. То что нужно найти, на хорошей витрине ищется довольно быстро, при минимальных затратах времени, и пару кликов мышкой.
Витрина маркета нуждается в ребрендинге.
ну допустим в playmarkete тоже самое. :-)
ну допустим в playmarkete тоже самое. :-)
Там идет расчет на смартфоны, и в нем пока не развернешь информацию на весь экран все равно мало что увидишь.
Для компьютера использовать подобный интерфейс полная глупость.
Там идет расчет на смартфоны, и в нем пока не развернешь информацию на весь экран все равно мало что увидишь.
Для компьютера использовать подобный интерфейс полная глупость.
Спорить не буду.
О чем и речь, весь маркет заляпали левыми картинками и надеяться, что это как то привлечет внимание.
Может котиков еще прилепят для привлечения молодежи.
90% вида ссылки абсолютный шлак, с точки зрения полезной информации.
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