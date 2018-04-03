Какой вариант более удобен для подбора продуктов Маркета

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Всего проголосовало: 61
 

Существующий


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Новый. Пожелание.

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Голосую за новый. Но размер таблицы по вертикали я бы сократил, чтобы видеть больше строк одновременно. О дизайне этого решения можно много дискутировать и совершенствовать его, но в целом идея хорошая.

В сочетании с хорошим поиском это будет намного удобнее покупателям, так как больше объективной информации о продуктах перейдет в категорию наглядной.

 

соглашусь с Вами частично, представление более полной информации - это "необходимость".

я сам недавно думал над те, как предоставить нужную информацию, 

но растягивать информации - как Вы предложили - это слишком сильно. будут простыни из такой информации. 

но стартовая идея - хорошая. 

краткая информация по продукту необходма в общем каталге, а картинка не всегда отображает суть продукта. 

 

В новом виде на главной странице сразу видно 17 показателей по продукту. И для этого не надо переходить на новую страницу.

А в существующем всего 3, а если потерять время, то отразится еще один мало информативный.

 

Сейчас просмотр крайне не удобен, ... очень.


Нужна другая витрина - информативная. 

Сейчас примерно так: есть ценники, но нет товара - весь на складе в коробке, и чтобы что-то увидеть, нужно сходить на склад, если не понравилось, то вернуться назад к каталогу, ну и так по кругу. В итоге теряем кучу времени на хождении. То что нужно найти, на хорошей витрине ищется довольно быстро, при минимальных затратах времени, и пару кликов мышкой.

Витрина маркета нуждается в ребрендинге. 

 
Vitaly Muzichenko:

Сейчас просмотр крайне не удобен, ... очень.


Нужна другая витрина - информативная. 

Сейчас примерно так: есть ценники, но нет товара - весь на складе в коробке, и чтобы что-то увидеть, нужно сходить на склад, если не понравилось, то вернуться назад к каталогу, ну и так по кругу. В итоге теряем кучу времени на хождении. То что нужно найти, на хорошей витрине ищется довольно быстро, при минимальных затратах времени, и пару кликов мышкой.

Витрина маркета нуждается в ребрендинге. 

ну допустим в playmarkete тоже самое. :-) 

 
Vladislav Andruschenko:

ну допустим в playmarkete тоже самое. :-) 

Там идет расчет на смартфоны, и в нем пока не развернешь информацию на весь экран все равно мало что увидишь.

Для компьютера использовать подобный интерфейс полная глупость.

 
Texnolog:

Там идет расчет на смартфоны, и в нем пока не развернешь информацию на весь экран все равно мало что увидишь.

Для компьютера использовать подобный интерфейс полная глупость.

Спорить не буду. 
Но карточные представления товаров завещал сам гугль.  
Другое дело,  что по картинке ничего не ясно. 
 
Vladislav Andruschenko:
Спорить не буду. 
Но карточные представления товаров завещал сам гугль.  
Другое дело,  что по картинке ничего не ясно. 

О чем и речь, весь маркет заляпали левыми картинками и надеяться, что это как то привлечет внимание.

Может котиков еще прилепят для привлечения молодежи.

90% вида ссылки абсолютный шлак, с точки зрения полезной информации.

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