Обсуждение статьи "Как создать графическую панель любой сложности и как это работает" - страница 14
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Привет, спасибо за ваш удивительный учебник
Я пытаюсь сделать свой собственный, в моей панели при нажатии на одну кнопку другая должна быть отключена и скрыта, она будет скрыта, когда я нажимаю в области скрытой кнопки, она все еще работает
Я положил мои коды здесь, если вы можете помочь мне, это было бы здорово
Индикатор:
Класс:
класс CAppDialog глючный.
После хотя бы однократного использования для ВСЕХ новых графиков свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE становится равным false.
Как вернуть true по умолчанию??
Монитор ноутбука не большой, но высокая плотность пикселей. Как-то можно повлиять на крошечный размер элементов управления кастомной панели?
Монитор ноутбука не большой, но высокая плотность пикселей. Как-то можно повлиять на крошечный размер элементов управления кастомной панели?
оффсетами от размеров графика
Можно пожалуйста чуть подробнее о чем речь?
Монитор ноутбука не большой, но высокая плотность пикселей. Как-то можно повлиять на крошечный размер элементов управления кастомной панели?
https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935
картинка из коммента открывается только с vpn??? в opera и edge просто так не открывается, одна рамка
https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935
картинка из коммента открывается только с vpn??? в opera и edge просто так не открывается, одна рамка
Действительно)) Прикол. Видимо писал сообщение и был включен впн, врезультате картинка залетела на какой-то проблемный сервер.
Для удобства еще раз залью, заодно размер уменьшу в 2 раза:
Действительно)) Прикол. Видимо писал сообщение и был включен впн, врезультате картинка залетела на какой-то проблемный сервер.
Для удобства еще раз залью, заодно размер уменьшу в 2 раза: