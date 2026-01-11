Обсуждение статьи "Как создать графическую панель любой сложности и как это работает" - страница 14

Новый комментарий
 
Seyedmasoud Hashemi #:

Привет, спасибо за ваш удивительный учебник

Я пытаюсь сделать свой собственный, в моей панели при нажатии на одну кнопку другая должна быть отключена и скрыта, она будет скрыта, когда я нажимаю в области скрытой кнопки, она все еще работает

Я положил мои коды здесь, если вы можете помочь мне, это было бы здорово

Индикатор:

Класс:

Привет, я только хочу спросить, решили ли вы эту проблему. Я долго пытался сделать панель со скрытыми объектами, но когда я сворачиваю панель и восстанавливаю ее, все скрытые объекты становятся видимыми и активными.
 

класс CAppDialog глючный. 

После хотя бы однократного использования для ВСЕХ новых графиков свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE становится равным false.

Как вернуть true по умолчанию??

 

Монитор ноутбука не большой, но высокая плотность пикселей. Как-то можно повлиять на крошечный размер элементов управления кастомной панели? 


 
Sunriser #:
Монитор ноутбука не большой, но высокая плотность пикселей. Как-то можно повлиять на крошечный размер элементов управления кастомной панели? 
оффсетами от размеров графика
 
lynxntech #:
оффсетами от размеров графика
Можно пожалуйста чуть подробнее о чем речь?
 
Sunriser #:
Можно пожалуйста чуть подробнее о чем речь?
у меня примеров нет, но видел коды от ИИ, посмотрите там примеры функций
 
Sunriser #:

Монитор ноутбука не большой, но высокая плотность пикселей. Как-то можно повлиять на крошечный размер элементов управления кастомной панели? 


В этом посте ответ на другой вопрос, но он связан с вашим и на скринах показаны, где находятся размеры заголовков панелей. Следующий пост тоже посмотрите, там програмно расширяется заголовок. Может это даст подсказку, где копать.
 

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


картинка из коммента открывается только с vpn??? в opera и edge просто так не открывается, одна рамка

 
lynxntech #:

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


картинка из коммента открывается только с vpn??? в opera и edge просто так не открывается, одна рамка

Действительно)) Прикол. Видимо писал сообщение и был включен впн, врезультате картинка залетела на какой-то проблемный сервер.

Для удобства еще раз залью, заодно размер уменьшу в 2 раза:


 
Sunriser #:

Действительно)) Прикол. Видимо писал сообщение и был включен впн, врезультате картинка залетела на какой-то проблемный сервер.

Для удобства еще раз залью, заодно размер уменьшу в 2 раза:


Смотрите файл /MQL5/Include/Controls/Defines.mqh - все константы там в виде пикселей(!) определены, поэтому при смене DPI все "плывет". Если чинить по быстрому, то в своем коде нужно переопределить все эти константы.
1...789101112131415
Новый комментарий