Тестер: Тэйкпрофит = отрицательная величина - страница 2
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своп нулевой .....
распечатайте OrderSwap и OrderCommission
Согласен, может в отрицательной быть. Но в данном случае : советник буквально тот же самый час назад давал положительный результат (что же поменялось ?) , и второе - стейтмент приложенный посмотрите - чисто математически вроде же должен быть плюс ?
не могу понять.....
Советник не может давать полжительный результат. Impossible/
не поверите - ничего не менял, запустил вечером опять тестер и все номрально .......
даже не знаю...
не поверите - ничего не менял, запустил вечером опять тестер и все нормально .......
даже не знаю...
Конечно не совсем по теме. Но вот довольно часта задаюсь таким вопросом.
В тестере заряжают стартовый депозит 10к+, а кто-то задавался вопросом. А каким депозитом человек готов торговать на реале? И с этим возникает другой вопрос. Если человек не готов зарядить на счет такой депозит, то смысл подгонять эксперта на данный депозит? Если только ради красивого графика.
ну тут разные варианты коненчо приходят на ум, начиная с такой что человек фонтазирует много сталкиваясь с форексом ) типа куда деть заработанные миллионы ? ) и соовтесвенно депозит берет для теста чтоб быстро получить большой куш
в моем случае - реально имею такой депо, и соотвесвенно тестирую таким образом
Конечно не совсем по теме. Но вот довольно часта задаюсь таким вопросом.
В тестере заряжают стартовый депозит 10к+, а кто-то задавался вопросом. А каким депозитом человек готов торговать на реале? И с этим возникает другой вопрос. Если человек не готов зарядить на счет такой депозит, то смысл подгонять эксперта на данный депозит? Если только ради красивого графика.
А если потом ставят этот советник на центовый счёт с депозитом в 100 раз меньше? Почему нет?
Конечно не совсем по теме. Но вот довольно часта задаюсь таким вопросом.
В тестере заряжают стартовый депозит 10к+, а кто-то задавался вопросом. А каким депозитом человек готов торговать на реале? И с этим возникает другой вопрос. Если человек не готов зарядить на счет такой депозит, то смысл подгонять эксперта на данный депозит? Если только ради красивого графика.
в тестере ставлю начальный депозит 5 долларов. Но если у советника большая просадка - то 20, 50 или 100. Потом для проверки 1000. Результат должен быть почти одинаковый по проценту увеличения депозита за месяц или год
в тестере ставлю начальный депозит 5 долларов. Но если у советника большая просадка - то 20, 50 или 100. Потом для проверки 1000. Результат должен быть почти одинаковый по проценту увеличения депозита за месяц или год
В мт5 "по реальным тикам" пробовали такой советник?
не поверите - ничего не менял, запустил вечером опять тестер и все номрально .......
даже не знаю...
Своп, и может быть, комиссия. В следующий раз, когда столкнетесь, добавьте распечатку этих данных при работе в тестере. Это очевидная вещь.