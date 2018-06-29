ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ - страница 4

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Ivan Gurov:

У меня каждых 3-5 месяца достижения с 1500 рублей до 300 тыс руб.

Хочешь приходи, ставь комментарии мне в личном блоге: http://gurov-official.ru/ .

Я его недавно начал вести и настроен не забрасывать. :)

Иван Александрович? 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Никому не дано, дано только роботам. Если кому дано - то дано временно, рынок все равно, рано или поздно, заберет обратно и с лихвой. Человеческий ум не способен справиться с рынком в полном объеме. Кто так не считает - обманывает себя и других. Статистика 5/95 тому подтверждение. Совершенствуйте свои АТС.

Скорее все с точностью до наоборот )

 
Renat Akhtyamov:

Ребята, балуйте нас своими достижениями....

Лично я пока что считаю, что НЕ ьКАЖДОМУ ДАНО!!!

)))

Вы это кто? Ваше величество?

 
Доброго времени форумчане. Сколько людей - столько и мнений. Кому-то ближе дается ручная торговля, кто-то хорошо работает и разбирается в алгоритмической торговле и умеет хорошо настроить робота (это я про себя)... Кратко: В моем случае - купил робота в котором рассмотрел хорошую стратегию. Вывел отличные настройки, которые в среднем дают в плюс около 10% в месяц от депо. Дописали пару ограничителей на всяк случай. Спросил автора про настройки... У него настройки на среднесрок и долгосрок. Скинул ему свои "краткосрок" - он был  приятно впечатлен. Как оказалось - я отлично научился тестировать стратегии за эти пару лет, и видеть потенциал торговых роботов... В общем - уже имею наглядный опыт работы торговых систем за эти  года. Как по мне - то удобней использовать алгоритмику.... И как минимум подгонять стратегии под большие движения, к примеру как выборы Трампа, где за месяц цена с пика 1,13 прогулялась до 1,03 по евро-доллару... Ну а за маленькие перепады в несколько центов - можно спать спокойно... Ясное дело - что еще тут играет роль - сколько стартового капитала и какие нагрузки... - отсюда и доходность.... Ныне использую мартин с малым множителем и вторая система на прорыв цены из флета в тренд....  Система "2" отлично себя показала на новостях.... там можно говорить  в среднем о 20% прибыли при такой же нагрузке на закупку и удержание.... Всем удачи. Про мартин - скрин.Мартин и плотные сделки с малым множителем...
 
Renat Akhtyamov:

Ребята, балуйте нас своими достижениями....

Лично я пока что считаю, что НЕ ьКАЖДОМУ ДАНО!!!

)))

Согласен... тут цифры правильные... из всех кто пробует себя на рынке ток около 10%  полноценно понимают рынок и ток 1-2 % становятся профи в этом вопросе.... В финансовом рынке надо хорошо разобраться. Не будет лишним посмотреть движения цен в прошлом  эть так около 15 лет истории торговли одного инструмента на котором торгует трейдер. Повторюсь - подстроившись под большие движения, за маленькие можно не переживать. Еще конечно не мало зависит от настроек самой торговой системы и идеи ТС. Я же торгую без индикаторов. Главное - чтобы рынок двигался куда-то. В этом и есть некая изюминка и некоторая универсальность... используется математический расчет и некоторые моменты теории вероятности.... =)

 
Renat Akhtyamov:

Ребята, балуйте нас своими достижениями....

Лично я пока что считаю, что НЕ ьКАЖДОМУ ДАНО!!!

)))

Но шанс есть у ьКАЖДОГО.

 
Alexey Volchanskiy:

Форум и так убог, я об этом давно пишу. Пародия на суперчат.

Уже Голубев пишет, что и в английском секторе кризис. Так и в русском просто беда.

Я тут написал четкое сообщение, что мне нравиться  я хочу улучшить - его потерли за 10 минут верные модераторы форума. 

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Нет смысла тут писать, этот мессадж тоже потрут

Пишите намеком, кто захочет тот поймет...

 
Victor Ziborov:

И не надо воображать себе, что в роботах заложена мистика, магия, сакральность, волшебство, заговор массонов и пр. 

Вся вселенная основана на законах волновой неопределенности, то есть мистика в чистом виде))

 

Мои Достижения равны   Нолю. Постоянно сливаю. Чего только не пробовал. Торгую самым малым объемом. Поэтому на крупные средства. Просто не вижу смысла заходить. Таковы мои результаты..

Похвастать могу только сливом.. 

 
Alexandr Murzin:

Но шанс есть у ьКАЖДОГО.

Я свой шанс забрал с лихвой:


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