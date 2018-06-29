ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня каждых 3-5 месяца достижения с 1500 рублей до 300 тыс руб.
Хочешь приходи, ставь комментарии мне в личном блоге: http://gurov-official.ru/ .
Я его недавно начал вести и настроен не забрасывать. :)
Иван Александрович?
Никому не дано, дано только роботам. Если кому дано - то дано временно, рынок все равно, рано или поздно, заберет обратно и с лихвой. Человеческий ум не способен справиться с рынком в полном объеме. Кто так не считает - обманывает себя и других. Статистика 5/95 тому подтверждение. Совершенствуйте свои АТС.
Скорее все с точностью до наоборот )
Ребята, балуйте нас своими достижениями....
Лично я пока что считаю, что НЕ ьКАЖДОМУ ДАНО!!!
)))
Вы это кто? Ваше величество?
Ребята, балуйте нас своими достижениями....
Лично я пока что считаю, что НЕ ьКАЖДОМУ ДАНО!!!
)))
Согласен... тут цифры правильные... из всех кто пробует себя на рынке ток около 10% полноценно понимают рынок и ток 1-2 % становятся профи в этом вопросе.... В финансовом рынке надо хорошо разобраться. Не будет лишним посмотреть движения цен в прошлом эть так около 15 лет истории торговли одного инструмента на котором торгует трейдер. Повторюсь - подстроившись под большие движения, за маленькие можно не переживать. Еще конечно не мало зависит от настроек самой торговой системы и идеи ТС. Я же торгую без индикаторов. Главное - чтобы рынок двигался куда-то. В этом и есть некая изюминка и некоторая универсальность... используется математический расчет и некоторые моменты теории вероятности.... =)
Ребята, балуйте нас своими достижениями....
Лично я пока что считаю, что НЕ ьКАЖДОМУ ДАНО!!!
)))
Но шанс есть у ьКАЖДОГО.
Форум и так убог, я об этом давно пишу. Пародия на суперчат.
Уже Голубев пишет, что и в английском секторе кризис. Так и в русском просто беда.
Я тут написал четкое сообщение, что мне нравиться я хочу улучшить - его потерли за 10 минут верные модераторы форума.
------------------------------------------------
Нет смысла тут писать, этот мессадж тоже потрут
Пишите намеком, кто захочет тот поймет...
И не надо воображать себе, что в роботах заложена мистика, магия, сакральность, волшебство, заговор массонов и пр.
Вся вселенная основана на законах волновой неопределенности, то есть мистика в чистом виде))
Мои Достижения равны Нолю. Постоянно сливаю. Чего только не пробовал. Торгую самым малым объемом. Поэтому на крупные средства. Просто не вижу смысла заходить. Таковы мои результаты..
Похвастать могу только сливом..
Но шанс есть у ьКАЖДОГО.
Я свой шанс забрал с лихвой: