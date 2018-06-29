ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ - страница 5
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Никому не дано, дано только роботам. Если кому дано - то дано временно, рынок все равно, рано или поздно, заберет обратно и с лихвой. Человеческий ум не способен справиться с рынком в полном объеме. Кто так не считает - обманывает себя и других. Статистика 5/95 тому подтверждение. Совершенствуйте свои АТС.
Согласен, что если кому и дано, то временно.
Рынок как даст, так и заберет.
Человеческий ум да, не способен. И роботы не всемогущи.
Но все таки вариант у нас есть:
определить хорошее время для робота, и заработать по максимуму на этом периоде. Постоянно сидеть на рынке смысла нет, нужно лишь искать благоприятные периоды.
То есть соединить Человек + Робот.
Какой же бред вы несете!
Стабильно можно и нужно зарабатывать, иначе Маркет Мейкеры и банки были бы в убытке, а там работают такие же люди как и мы, имея немного больше информации правда!
Главная задача трейдера следовать стратегии! Вход и выход точно по правилам и четкое соблюдение ММ и тогда на много лет будет вам профит! Мы не хотим признать что хотим торговать и всегда быть в рынке, следить за сделками и увеличивать прибыль! Каждый и не раз залазил в рынок от того что скучно или просто нечего делать, или просто показалось! вот главная ошибка ВСЕХ ВСЕХ, от начинающих до опытных! Рынок должен дышать и входы должны быть с короткими и четкими стопами, а не на перспективу! Я шел к этому более 5ти лет и не скажу что все понял и осознал, делаю ошибки, но на общем фоне я могу подстроится на любую фазу рынка используя несколько стратегий и не замарачиваясь о нескольких убыточных сделках!
Стройте стратегию, не берите готовую, а именно стройте и подбирайте параметры для себя, чтоб именно вам было понятно что правильно а что нет и конечно ММ - важнее ничего нет! Трейдинг, это бизнес - так и относитесь к нему!
Самое главное правило - нет никаких правил, нет никакой ложки.
Есть правило - чуйка, гибкость, адаптация. Рынок меняется, и все правила в топку.
Алготрейдинг ботами, как ничто другое, показывает - жесткие правила ведут к сливу.
... иначе Маркет Мейкеры и банки были бы в убытке, а там работают такие же люди как и мы, имея немного больше информации
Есть еще одно небольшое различие. Маркет-мейкеры управляют рынком и ценой, а мы, ритейл-трейдеры, в лучшем случае следуем за ценой.
Я свой шанс забрал с лихвой:
Поздравляю.Так держать
Или так.
Или так.
Ну как? Лося утреннего выращиваешь? Или пристрелил уже?
Все в ажуре. Сделки в плюсе.
Все в ажуре. Сделки в плюсе.