Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 7
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Кстати, приостановил статью. А как я потом это бабло выведу? Интересный вопрос.)))
Статьи и раньше писал (не здесь), все напрямую выводилось на МК. На фига мне все эти ВМ, киви и пр. на один раз?
Разобрался, выходит комиссия (если не будет потом каких либо списаний за ранее совершенную оплату) даже мене чем 2.6%.
Разобрался, выходит комиссия (если не будет потом каких либо списаний за ранее совершенную оплату) даже мене чем 2.6%.
Мой отчет за сегодня.
курс epaymants 25.78, НБУ на сегодня 26,34 (в этом году ниже не было)
разница 2,17% + комиссия e-paymants 2,6% = 4,77% (не считая плат за обслуживания карты)
Т.е. 25,78 - это уже с учетом комиссии еР получилось? И учитывая курс в обменках 26,20 или даже 26 грн., выходит комиссия 2,6% по курсу Мастеркард может выйти в 1-1,5% от реальных курсов?
Сайт мастеркард говорит даже, что должно было списаться на 5 центов больше:
Вот все и встало на свои места: транзакция подтверждена, списали ровно столько, сколько указано на сайте мастер-кард:
Т.е. 25,78 - это уже с учетом комиссии еР получилось? И учитывая курс в обменках 26,20 или даже 26 грн., выходит комиссия 2,6% по курсу Мастеркард может выйти в 1-1,5% от реальных курсов?
Да, курс указывается с учетом комиссии.
Веду домашнюю бухгалтерию, записываю расходы и доходы, заметил что списываю в расход 7,15 долларов а через сутки сумма меняется на 7,20
Я сначала не понял почему балансы не сходятся а когда пошёл по транзакциям смотреть, удивился...
Еще смотрю и скину пруф ...
Веду домашнюю бухгалтерию, записываю расходы и доходы, заметил что списываю в расход 7,15 долларов а через сутки сумма меняется на 7,20
Я сначала не понял почему балансы не сходятся а когда пошёл по транзакциям смотреть, удивился...
Еще смотрю и скину пруф ...
Обращайте внимание на статус платежа "Подтверждён" или "Не подтвержен". Так как это конвертация, то сумма с $ карты списывается не сразу, а реально после продажи банком валюты. Отсюда и мнимые расхождения.
Вот пруфы
Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл.
Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .
Без моего ведома. !!!!
Вот пруфы
Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл.
Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .
Без моего ведома. !!!!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ?
Vladimir Karputov, 2018.04.11 18:59
А с чего решили, что должны спрашивать? Корректировка - нормальная практика, так как реальный обмен НЕ ПРОИСХОДИТ В МОМЕНТ Вашей покупки.
Вот пруфы
Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл.
Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .
Без моего ведома. !!!!
при снятии снимает еще 2.6 % (в регламенте написано)
а при отмене не снимает..