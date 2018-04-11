Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 7

Новый комментарий
 

Кстати, приостановил статью. А как я потом это бабло выведу? Интересный вопрос.)))

Статьи и раньше писал (не здесь), все напрямую выводилось на МК. На фига мне все эти ВМ, киви и пр. на один раз?

 

Разобрался, выходит комиссия (если не будет потом каких либо списаний за ранее совершенную оплату) даже мене чем 2.6%.

 
Arkadii Zagorulko:

Разобрался, выходит комиссия (если не будет потом каких либо списаний за ранее совершенную оплату) даже мене чем 2.6%.

Arkadii Zagorulko:

Мой отчет за сегодня.

курс epaymants 25.78, НБУ на сегодня 26,34 (в этом году ниже не было)

разница 2,17% + комиссия e-paymants  2,6% = 4,77% (не считая плат за обслуживания карты)

Т.е. 25,78 - это уже с учетом комиссии еР получилось? И учитывая курс в обменках 26,20 или даже 26 грн., выходит комиссия 2,6% по курсу Мастеркард может выйти в 1-1,5% от реальных курсов?

 
Andrey Khatimlianskii:

Сайт мастеркард говорит даже, что должно было списаться на 5 центов больше:

Вот все и встало на свои места: транзакция подтверждена, списали ровно столько, сколько указано на сайте мастер-кард:


 
Vasiliy Pushkaryov:

Т.е. 25,78 - это уже с учетом комиссии еР получилось? И учитывая курс в обменках 26,20 или даже 26 грн., выходит комиссия 2,6% по курсу Мастеркард может выйти в 1-1,5% от реальных курсов?

Да, курс указывается с учетом комиссии.

 

Веду домашнюю бухгалтерию, записываю расходы и доходы, заметил что списываю в расход 7,15 долларов а через сутки сумма меняется на 7,20 

Я сначала не понял почему балансы не сходятся а когда пошёл по транзакциям смотреть, удивился...

Еще смотрю и скину пруф ...

 
Vladimir Pastushak:

Веду домашнюю бухгалтерию, записываю расходы и доходы, заметил что списываю в расход 7,15 долларов а через сутки сумма меняется на 7,20 

Я сначала не понял почему балансы не сходятся а когда пошёл по транзакциям смотреть, удивился...

Еще смотрю и скину пруф ...

Обращайте внимание на статус платежа "Подтверждён" или "Не подтвержен". Так как это конвертация, то сумма с $ карты списывается не сразу, а реально после продажи банком валюты. Отсюда и мнимые расхождения.

 

Вот пруфы

Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл. 

Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .

Без моего ведома. !!!!


 
Vladimir Pastushak:

Вот пруфы

Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл. 

Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .

Без моего ведома. !!!!


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ?

Vladimir Karputov, 2018.04.11 18:59

А с чего решили, что должны спрашивать? Корректировка - нормальная практика, так как реальный обмен НЕ ПРОИСХОДИТ В МОМЕНТ Вашей покупки. 


 
Vladimir Pastushak:

Вот пруфы

Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл. 

Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .

Без моего ведома. !!!!



при снятии снимает еще 2.6 % (в регламенте написано)

а при отмене не снимает..

1234567
Новый комментарий