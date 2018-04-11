Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 4

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Попытка №2 - покупка билетов в кино через Рамблер-Кассу картой ePayments. Пишет не правильно что-то. Пробовал раз 5, введенные цифры верны. По карте нельзя оплачивать онлайн-покупки, получается?

Это есть очень очень плохо


 
Evgeniy Zhdan:

Попытка №2 - покупка билетов в кино через Рамблер-Кассу картой ePayments. Пишет не правильно что-то. Пробовал раз 5, введенные цифры верны. По карте нельзя оплачивать онлайн-покупки, получается?

Это есть очень очень плохо

Можно и все работает нормально.

Хватит уже глупости придумывать. Это обычная полнофункциональная карта.

 
Renat Fatkhullin:

Можно и все работает нормально.

Хватит уже глупости придумывать. Это обычная полнофункциональная карта.

Ходил сейчас в Магнит, а Магните все номрально, прошла покупка. А вот рамблер-касса не прошла. Написал в ТП, может скажут. У них написано, что онлайн-покупки такое может быть. Зачем мне придумывать глупости всякие

 
Evgeniy Zhdan:

Ходил сейчас в Магнит, а Магните все номрально, прошла покупка. А вот рамблер-касса не прошла. Написал в ТП, может скажут. У них написано, что онлайн-покупки такое может быть. Зачем мне придумывать глупости всякие

Есть такие люди.

Как есть и онлайн сервисы, не желающие рисковать. Как есть и реалии антифрода, который по разным странам дает уровень успеха от 40% до 80% при карточных платежах вне зависимости от крутизны карточки/банка.

 
Renat Fatkhullin:

Есть такие люди.

Попробуте купить билет какой-нибудь за 100 р. через Рамбер Кассу и убедитесь в моей правоте

 
Evgeniy Zhdan:

Попробуте купить билет какой-нибудь за 100 р. через Рамбер Кассу и убедитесь в моей правоте

Когда обратитесь к ним, то запросто увидите ответ типа «мы принимаем платежи только от карточек российских банков при оплате с российских IP».

Они давно себя закопали вообще-то.


Перечитайте свое исходное заявление по оплату карточкой в интернете. 

 
Renat Fatkhullin:

Когда обратитесь к ним, то запросто увидите ответ типа «мы принимаем платежи только от карточек российских банков при оплате с российских IP».

Они давно себя закопали вообще-то.

Ну вот, а говорите, что я дурак

 
Evgeniy Zhdan:

Ну вот, а говорите, что я дурак

Еще раз повторю.

Перечитайте свое заявление. Вам никто не собирается прощать обобщения на основе одиночного случая.

 
Renat Fatkhullin:

Перечитайте свое исходное заявление по оплату карточкой в интернете. 

Не заявление, а вопрос. Ну ладно. Все работает в принципе, за редким исключением типа рамблер-кассы. Ну и хрен с ней.

Сегодня в магните купил на 603 рублz, снялось  $ 10.87. Нормально.

 
Просто не все сервисы принимают предоплаченные карты вроде. Тот же Ростелеком нельзя оплатить картой EP на сайте Ростелекома.
В розничных магазинах и на АлиЭкспресс всегда карта проходила без проблем.
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