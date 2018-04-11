Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попытка №2 - покупка билетов в кино через Рамблер-Кассу картой ePayments. Пишет не правильно что-то. Пробовал раз 5, введенные цифры верны. По карте нельзя оплачивать онлайн-покупки, получается?
Это есть очень очень плохо
Попытка №2 - покупка билетов в кино через Рамблер-Кассу картой ePayments. Пишет не правильно что-то. Пробовал раз 5, введенные цифры верны. По карте нельзя оплачивать онлайн-покупки, получается?
Это есть очень очень плохо
Можно и все работает нормально.
Хватит уже глупости придумывать. Это обычная полнофункциональная карта.
Можно и все работает нормально.
Хватит уже глупости придумывать. Это обычная полнофункциональная карта.
Ходил сейчас в Магнит, а Магните все номрально, прошла покупка. А вот рамблер-касса не прошла. Написал в ТП, может скажут. У них написано, что онлайн-покупки такое может быть. Зачем мне придумывать глупости всякие
Ходил сейчас в Магнит, а Магните все номрально, прошла покупка. А вот рамблер-касса не прошла. Написал в ТП, может скажут. У них написано, что онлайн-покупки такое может быть. Зачем мне придумывать глупости всякие
Есть такие люди.
Как есть и онлайн сервисы, не желающие рисковать. Как есть и реалии антифрода, который по разным странам дает уровень успеха от 40% до 80% при карточных платежах вне зависимости от крутизны карточки/банка.
Есть такие люди.
Попробуте купить билет какой-нибудь за 100 р. через Рамбер Кассу и убедитесь в моей правоте
Попробуте купить билет какой-нибудь за 100 р. через Рамбер Кассу и убедитесь в моей правоте
Когда обратитесь к ним, то запросто увидите ответ типа «мы принимаем платежи только от карточек российских банков при оплате с российских IP».
Они давно себя закопали вообще-то.
Перечитайте свое исходное заявление по оплату карточкой в интернете.
Когда обратитесь к ним, то запросто увидите ответ типа «мы принимаем платежи только от карточек российских банков при оплате с российских IP».
Они давно себя закопали вообще-то.
Ну вот, а говорите, что я дурак
Ну вот, а говорите, что я дурак
Еще раз повторю.
Перечитайте свое заявление. Вам никто не собирается прощать обобщения на основе одиночного случая.
Перечитайте свое исходное заявление по оплату карточкой в интернете.
Не заявление, а вопрос. Ну ладно. Все работает в принципе, за редким исключением типа рамблер-кассы. Ну и хрен с ней.
Сегодня в магните купил на 603 рублz, снялось $ 10.87. Нормально.