Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 6

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Vladimir Zubov:

Приват

сейчас курс 

ДОЛ:

26.000 / 26.455

Не большая и разница.

Прикольно мыслите(

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

отказ от мт4

Alexandr Saprykin, 2018.03.07 08:37

Богатые люди потому и богаты, что они умеют деньги считать и не разбрасываются почём зря деньгами на лишние комиссии и проценты и т.п.


 
Vladimir Zubov:

Приват

сейчас курс 

ДОЛ:

26.000 / 26.455

Не большая и разница.

Я не писал о большой разнице. 

Я выложил скрин-отчет о моей покупке. 

Той цифры, в 2,6%, которую я так часто встречал на странице обсуждения e-payments, я не увидел в этом скрине.

Приват - 26.05 и e-paymants 25.78 = 1%.

1 + 2.6 вроде как совсем не 2,6% 

+ комиссия за обслуживание в месяц, +/- зависит от этого оборота, предположим 0,4%, от среднего. Итого 3,6+0,4 = 4.0%

4%, что есть приблизительное реальное значение, это совсем не 2.6%.

 

Вот еще камень в огород E Payments


Эта система от других имеет большое отличие в хитром маркетинге.

Оно вроде и курс обмена хороший, и мгновенные переводы, но если хорошо присмотреться то система свое берет с лихвой...

 
Vladimir Pastushak:

Вот еще камень в огород E Payments


Эта система от других имеет большое отличие в хитром маркетинге.

Оно вроде и курс обмена хороший, и мгновенные переводы, но если хорошо присмотреться то система свое берет с лихвой...


Почти год пользуюсь EP ни разу не было никаких корректировок баланса. Вы пробовали задать вопрос в техподдержку по этому поводу?
 
Irek Gilmutdinov:

У меня киви кошелек после годового простоя вначале обнулили а потом удалили, без каких-либо предупреждений, узнал по факту, денег было <1000р.

То же самое, обнулили карту гады
 
Arkadii Zagorulko:

Мой отчет за сегодня.

курс epaymants 25.78, НБУ на сегодня 26,34 (в этом году ниже не было)

разница 2,17% + комиссия e-paymants  2,6% = 4,77% (не считая плат за обслуживания карты)

Странно, у меня другой курс. К вечеру изменился?


Но если дополнительно ничего не спишут, то комиссия примерно такая, как обещали: 100-25.613079/(26.3068/100) = 2.64%

Сайт мастеркард говорит даже, что должно было списаться на 5 центов больше:

 
Arkadii Zagorulko:

разница 2,17% + комиссия e-paymants  2,6% = 4,77%

Зачем прибавлять 2.6%? В отчете полная сумма списания, уже с комиссией. И курс посчитан с учетом комиссии.

 
Andrey Khatimlianskii:

Зачем прибавлять 2.6%? В отчете полная сумма списания, уже с комиссией. И курс посчитан с учетом комиссии.

Не могу найти чек, сумма в чеке и в "Сумма в валюте операции" разве одинаковая?

Если это так и есть, выходит комиссия ниже чем 2.6%.

В следующий раз сохраню чек, проверю. 

 
Andrey Khatimlianskii:

Странно, у меня другой курс. К вечеру изменился?




Курс постоянно меняется в течение дня. Точно не помню, но вроде написано на сайте EP что курс сохраняется в течение десяти минут вроде.
 
Arkadii Zagorulko:

Не могу найти чек, сумма в чеке и в "Сумма в валюте операции" разве одинаковая?

Если это так и есть, выходит комиссия ниже чем 2.6%.

В следующий раз сохраню чек, проверю. 

Да, у меня было 188.

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