Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приват
сейчас курс
26.000 / 26.455
Не большая и разница.
Прикольно мыслите(
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
отказ от мт4
Alexandr Saprykin, 2018.03.07 08:37
Богатые люди потому и богаты, что они умеют деньги считать и не разбрасываются почём зря деньгами на лишние комиссии и проценты и т.п.
Приват
сейчас курс
26.000 / 26.455
Не большая и разница.
Я не писал о большой разнице.
Я выложил скрин-отчет о моей покупке.
Той цифры, в 2,6%, которую я так часто встречал на странице обсуждения e-payments, я не увидел в этом скрине.
Приват - 26.05 и e-paymants 25.78 = 1%.
1 + 2.6 вроде как совсем не 2,6%
+ комиссия за обслуживание в месяц, +/- зависит от этого оборота, предположим 0,4%, от среднего. Итого 3,6+0,4 = 4.0%
4%, что есть приблизительное реальное значение, это совсем не 2.6%.
Вот еще камень в огород E Payments
Эта система от других имеет большое отличие в хитром маркетинге.
Оно вроде и курс обмена хороший, и мгновенные переводы, но если хорошо присмотреться то система свое берет с лихвой...
Вот еще камень в огород E Payments
Эта система от других имеет большое отличие в хитром маркетинге.
Оно вроде и курс обмена хороший, и мгновенные переводы, но если хорошо присмотреться то система свое берет с лихвой...
У меня киви кошелек после годового простоя вначале обнулили а потом удалили, без каких-либо предупреждений, узнал по факту, денег было <1000р.
Мой отчет за сегодня.
курс epaymants 25.78, НБУ на сегодня 26,34 (в этом году ниже не было)
разница 2,17% + комиссия e-paymants 2,6% = 4,77% (не считая плат за обслуживания карты)
Странно, у меня другой курс. К вечеру изменился?
Но если дополнительно ничего не спишут, то комиссия примерно такая, как обещали: 100-25.613079/(26.3068/100) = 2.64%
Сайт мастеркард говорит даже, что должно было списаться на 5 центов больше:
разница 2,17% + комиссия e-paymants 2,6% = 4,77%
Зачем прибавлять 2.6%? В отчете полная сумма списания, уже с комиссией. И курс посчитан с учетом комиссии.
Зачем прибавлять 2.6%? В отчете полная сумма списания, уже с комиссией. И курс посчитан с учетом комиссии.
Не могу найти чек, сумма в чеке и в "Сумма в валюте операции" разве одинаковая?
Если это так и есть, выходит комиссия ниже чем 2.6%.
В следующий раз сохраню чек, проверю.
Странно, у меня другой курс. К вечеру изменился?
Не могу найти чек, сумма в чеке и в "Сумма в валюте операции" разве одинаковая?
Если это так и есть, выходит комиссия ниже чем 2.6%.
В следующий раз сохраню чек, проверю.
Да, у меня было 188.