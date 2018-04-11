Продинамили в магазине с картой ePayments
Всем привет.
Сегодня утром сделал вывод $20 отсюда для пробы на карту ePayments. Карта активирована, на ней 20 баксов лежат. Это было до обеда.
После обеда пошел в магазин Фикс-прайс, набрал товара на 800 с лишним рублей.
На кассе что случилось:
1) По масс-пей (или как так) карта не приложилась, хотя на ней нарисован соотвествующий значок.
Засунул карточку в эту штуку по считыванию карт. Ввел пин-код. И
2) Написало недостаточно средств, отклонено.
Ощутил на себе недовольный взгляд продавщицы, цоканье языком. Соврал что карта американская типа бла-бла-бла. Расплатился другой дебетовой.
Интересно, почему так получилось? 20 баксов это более 1000 рублей. Заказ за 872 рублей. Про комиссию в 2,6% знаю, она в сумму вписывается и денег какбэ хватает.
На мыло пришло сообщение:
Авторизация отклонена - это разве недостаточно средств? Скорее всего пин неверный ввели.
На этой штуке куда вставлять карту было сообщение: недостаточно средств. Обычно пишет Неверный Пин, в этмо духе. К тому же, пин код у меня состоит из 4-х одинаковых цифр.
Скрин из ЛК. Написано отмена покупки. Ккие версии будет? У кого получалось воспользоватся карточкой?
Версия одна, зато правильная. Деньги надо с КОШЕЛЬКА на КАРТУ засунуть, перед тем как картой пользоваться. :)
Версия одно. Деньги надо с КОШЕЛЬКА на КАРТУ засунуть, перед тем как картой пользоваться. :)
Уже понял) Я сам дурак)
Уже понял) Я сам дурак)
Да нет Вы не дурак, Вы просто пользователь.
Дураки те кто так сделал, счет - карта......
Как будто нельзя сразу на карту закидывать средства а уж если понадобиться то пользователь с карты сам на счет закинет...
Вот по этому и по другим причинам я периодически стараюсь капать на мозг Админам что бы добавили Visa или MasterCard
Да нет Вы не дурак, Вы просто пользователь.
Дураки те кто так сделал, счет - карта......
Как будто нельзя сразу на карту закидывать средства а уж если понадобиться то пользователь с карты сам на счет закинет...
Вот по этому и по другим причинам я периодически стараюсь капать на мозг Админам что бы добавили Visa или MasterCard
И мое 20-литровое ведро к вашим каплям )
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Пользуясь случаем, расскажу о неплохом, главное, быстром способе вывода на карту. Идете в ближайший ларек Мегафона, заводите там карту https://bank.megafon.ru/tariffs
Далее ( у меня) перевод на WM, оттуда на карту. Расплачиваюсь в магазах, наличку редко снимаю.
Ну на Qiwi с этим поудобней получается. Что есть на счету автоматически доступно на карте. А с другой стороны как посмотреть. На ePayments можно лимитировано на карту перегонять, что с другой стороны то-же не плохо.
Так на киви напрямую с МК не перевести же. А так да, киви удобная штука.
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Всем привет.
Сегодня утром сделал вывод $20 отсюда для пробы на карту ePayments. Карта активирована, на ней 20 баксов лежат. Это было до обеда.
После обеда пошел в магазин Фикс-прайс, набрал товара на 800 с лишним рублей.
На кассе что случилось:
1) По масс-пей (или как так) карта не приложилась, хотя на ней нарисован соотвествующий значок.
Засунул карточку в эту штуку по считыванию карт. Ввел пин-код. И
2) Написало недостаточно средств, отклонено.
Ощутил на себе недовольный взгляд продавщицы, цоканье языком. Соврал что карта американская типа бла-бла-бла. Расплатился другой дебетовой.
Интересно, почему так получилось? 20 баксов это более 1000 рублей. Заказ за 872 рублей. Про комиссию в 2,6% знаю, она в сумму вписывается и денег какбэ хватает.
На мыло пришло сообщение: