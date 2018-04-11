Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 3
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А виза от киви? Там же можно их карту открыть, условия не помню, вроде было бесплатно, ну кому надо - посмотрит
Единственный минус - снятие налички, проценты берут от 2% и выше, но это во всех подобных системах
не...я на свою перевожу-там сразу ,вроде,2%+ 50р-а снятие бесплатно
итого 4%+50 р
А виза от киви? Там же можно их карту открыть, условия не помню, вроде было бесплатно, ну кому надо - посмотрит
Единственный минус - снятие налички, проценты берут от 2% и выше, но это во всех подобных системах
Давненько не смотрел... Расширили ассортимент, да и условия поудобней стали )))
Откуда такой ... как бы сказать ... информаций?
Про киви не знаю. Но яндекс деньги если больше двух лет движения на счете нет то присылают предупреждение и если в течения месяца после получения предупреждения не пополнить счет начинают списывать по 270 руб.
Про киви не знаю. Но яндекс деньги если больше двух лет движения на счете нет то присылают предупреждение и если в течения месяца после получения предупреждения не пополнить счет начинают списывать по 270 руб.
Ясно, спасибо.
У меня киви кошелек после годового простоя вначале обнулили а потом удалили, без каких-либо предупреждений, узнал по факту, денег было <1000р.
Активными Qiwi считает пользователей, которые воспользовались своим кошельком хотя бы раз в течение года, пишут «Ведомости». По истечении этого срока компания начинает списывать с неактивных владельцев кошельков комиссию: 10 рублей в день в течение трёх месяцев, а затем 0,25% в день от оставшейся на счете суммы.
Выручка от комиссий с неактивных пользователей в 2015 году выросла почти на 70% — с 656 млн рублей до 1,1 млрд рублей, следует из отчета Qiwi.
Про киви не знаю. Но яндекс деньги если больше двух лет движения на счете нет то присылают предупреждение и если в течения месяца после получения предупреждения не пополнить счет начинают списывать по 270 руб.
Это если кошелек анонимный. Тоже как то прислали - написал в службу поддержку. Ответили, что это чистка старых неиспользуемых кошельков. Как только заверил - проблема ушла (точнее срок неиспользуемости увеличивается до 10 лет)
Это если кошелек анонимный. Тоже как то прислали - написал в службу поддержку. Ответили, что это чистка старых неиспользуемых кошельков. Как только заверил - проблема ушла (точнее срок неиспользуемости увеличивается до 10 лет)
Кошелек не анонимный, для подтверждения я им посылал сканы паспорта сразу после регистрации кошелька. Я действительно не пользовался более двух лет этим кошельком, так как больше использую WM. И буквально недавно получил предупреждении от том что они начнут списывать постепенно средства с кошелька.
Кошелек не анонимный, для подтверждения я им посылал сканы паспорта.
Тогда не знаю - у меня это было 2 года назад.
PS: про 10 лет неактивности - они сами написали
PPS: правда я кошельком сейчас периодически пользуюсь, поэтому проверить не могу ))))
Тогда не знаю - у меня это было 2 года назад.
PS: про 10 лет неактивности - они сами написали
PPS: правда я кошельком сейчас периодически пользуюсь, поэтому проверить не могу ))))
Возможно у них новые правила. Обычно соглашения об правилах использования ни кто не читает. :)