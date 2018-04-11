Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 3

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Alexey Volchanskiy:

А виза от киви? Там же можно их карту открыть, условия не помню, вроде было бесплатно, ну кому надо - посмотрит

Единственный минус - снятие налички, проценты берут от 2% и выше, но это во всех подобных системах

не...я на свою перевожу-там сразу ,вроде,2%+ 50р-а снятие бесплатно

итого 4%+50 р

 
Alexey Volchanskiy:

А виза от киви? Там же можно их карту открыть, условия не помню, вроде было бесплатно, ну кому надо - посмотрит

Единственный минус - снятие налички, проценты берут от 2% и выше, но это во всех подобных системах

Давненько не смотрел... Расширили ассортимент, да и условия поудобней стали )))

 
Кстати, сейчас ходил гулять, заглянул в местный киоск мегафона, давно хотел банковскую карту от них завести. В инете на сайте написано - любое отделение, нежен лишь паспорт. А вот не любое, послали в какой-то крупный узел в Питере, я тут почти за городом живу, чисто такой ларек 40 кв. м. Придется ехать.. 
 
Artyom Trishkin:
Откуда такой ... как бы сказать ... информаций?
У меня и то, и то. И ни разу не было ни одной штрафной санкции.

Про киви не знаю. Но яндекс деньги если больше двух лет движения на счете нет то присылают предупреждение и если в течения месяца после получения предупреждения не пополнить счет начинают списывать по 270 руб.

 
Vitalii Ananev:

Про киви не знаю. Но яндекс деньги если больше двух лет движения на счете нет то присылают предупреждение и если в течения месяца после получения предупреждения не пополнить счет начинают списывать по 270 руб.

Ясно, спасибо.

 

У меня киви кошелек после годового простоя вначале обнулили а потом удалили, без каких-либо предупреждений, узнал по факту, денег было <1000р.

Активными Qiwi считает пользователей, которые воспользовались своим кошельком хотя бы раз в течение года, пишут «Ведомости». По истечении этого срока компания начинает списывать с неактивных владельцев кошельков комиссию: 10 рублей в день в течение трёх месяцев, а затем 0,25% в день от оставшейся на счете суммы.

Выручка от комиссий с неактивных пользователей в 2015 году выросла почти на 70% — с 656 млн рублей до 1,1 млрд рублей, следует из отчета Qiwi.


 
Vitalii Ananev:

Про киви не знаю. Но яндекс деньги если больше двух лет движения на счете нет то присылают предупреждение и если в течения месяца после получения предупреждения не пополнить счет начинают списывать по 270 руб.

Это если кошелек анонимный. Тоже как то прислали - написал в службу поддержку. Ответили, что это чистка старых неиспользуемых кошельков. Как только заверил - проблема ушла (точнее срок неиспользуемости увеличивается до 10 лет)

 
Uladzimir Kirychenka:

Это если кошелек анонимный. Тоже как то прислали - написал в службу поддержку. Ответили, что это чистка старых неиспользуемых кошельков. Как только заверил - проблема ушла (точнее срок неиспользуемости увеличивается до 10 лет)

Кошелек не анонимный, для подтверждения я им посылал сканы паспорта сразу после регистрации кошелька. Я действительно не пользовался более двух лет этим кошельком, так как больше использую WM.  И буквально недавно получил предупреждении от том что они начнут списывать постепенно средства с кошелька. 

 
Vitalii Ananev:

Кошелек не анонимный, для подтверждения я им посылал сканы паспорта.

Тогда не знаю - у меня это было 2 года назад. 

PS: про 10 лет неактивности - они сами написали

PPS: правда я кошельком сейчас периодически пользуюсь, поэтому проверить не могу ))))

 
Uladzimir Kirychenka:

Тогда не знаю - у меня это было 2 года назад. 

PS: про 10 лет неактивности - они сами написали

PPS: правда я кошельком сейчас периодически пользуюсь, поэтому проверить не могу ))))

Возможно у них новые правила. Обычно соглашения об правилах использования ни кто не читает. :)

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