Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 5

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Evgeniy Zhdan:

Не заявление, а вопрос. Ну ладно. Все работает в принципе, за редким исключением типа рамблер-кассы. Ну и хрен с ней.

Сегодня в магните купил на 603 рублz, снялось  $ 10.87. Нормально.

Комиссии сколько заплатили ?

 
Vladimir Pastushak:

Комиссии сколько заплатили ?

Отдельно не высчитывал сумму комиссии. У них написано что 2,6%. Вот посмотрите скрин операции, можете посчитать если хочется:


 
Vladimir Pastushak:

Комиссии сколько заплатили ?

у них написано 5%, если операция в рублях.

+ заниженный курс
 
Evgeniy Zhdan:

Отдельно не высчитывал сумму комиссии. У них написано что 2,6%. Вот посмотрите скрин операции, можете посчитать если хочется:


о уже снизили, значит устаревшая информация у меня

 
Alexandr Bryzgalov:

у них написано 5%, если операция в рублях.

+ заниженный курс

POS-трансакции - бесплатно - написано в II.Обслуживание карточного счета Epayments.

И сноска, если валюта отличается, то 2,6%.

Итого 2,6%

 
Alexandr Bryzgalov:

у них написано 5%, если операция в рублях.

+ заниженный курс
Pos транзакции без комиссии при оплате в той же валюте, что и валюта карты. При оплате покупок в валюте отличной от валюты карты взимается комиссия 2.6% за конвертацию. Курс обмена валют среднерыночный на момент покупки/обмена валюты.
 

Мой отчет за сегодня.

курс epaymants 25.78, НБУ на сегодня 26,34 (в этом году ниже не было)

разница 2,17% + комиссия e-paymants  2,6% = 4,77% (не считая плат за обслуживания карты)

 
Arkadii Zagorulko:

курс epaymants 25.78, НБУ на сегодня 26,34 (в этом году ниже не было)

Везде спред есть

 
Evgeniy Zhdan:

Везде спред есть

Курса покупки 25,78 нет ни в одном банке Украины. (я не говорю про обменники, где он естественно немного лучше)

[Удален]  
Arkadii Zagorulko:

Курса покупки 25,78 нет ни в одном банке Украины. (я не говорю про обменники, где он естественно немного лучше)

Приват

сейчас курс 

ДОЛ:

26.000 / 26.455

Не большая и разница.

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