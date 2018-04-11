Продинамили в магазине с картой ePayments - страница 5
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Не заявление, а вопрос. Ну ладно. Все работает в принципе, за редким исключением типа рамблер-кассы. Ну и хрен с ней.
Сегодня в магните купил на 603 рублz, снялось $ 10.87. Нормально.
Комиссии сколько заплатили ?
Комиссии сколько заплатили ?
Отдельно не высчитывал сумму комиссии. У них написано что 2,6%. Вот посмотрите скрин операции, можете посчитать если хочется:
Комиссии сколько заплатили ?
у них написано 5%, если операция в рублях.+ заниженный курс
Отдельно не высчитывал сумму комиссии. У них написано что 2,6%. Вот посмотрите скрин операции, можете посчитать если хочется:
о уже снизили, значит устаревшая информация у меня
у них написано 5%, если операция в рублях.+ заниженный курс
POS-трансакции - бесплатно - написано в II.Обслуживание карточного счета Epayments.
И сноска, если валюта отличается, то 2,6%.
Итого 2,6%
у них написано 5%, если операция в рублях.+ заниженный курс
Мой отчет за сегодня.
курс epaymants 25.78, НБУ на сегодня 26,34 (в этом году ниже не было)
разница 2,17% + комиссия e-paymants 2,6% = 4,77% (не считая плат за обслуживания карты)
курс epaymants 25.78, НБУ на сегодня 26,34 (в этом году ниже не было)
Везде спред есть
Везде спред есть
Курса покупки 25,78 нет ни в одном банке Украины. (я не говорю про обменники, где он естественно немного лучше)
Курса покупки 25,78 нет ни в одном банке Украины. (я не говорю про обменники, где он естественно немного лучше)
Приват
сейчас курс
26.000 / 26.455
Не большая и разница.