Преимущества и недостатки автоматической ТС - страница 2

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Uladzimir Izerski:

Прекрасно. Вижу глубокие познания в формировании цены.

Интересует время, и именно отсюда вытекает изменение цены. 

Как раз таки время на рынке ничего не значит. Заработок происходит при изменении по оси цены, а не по оси времени. Так что лучше оценивать уровень по конкретной цене, нежели количество баров которое цена провела на этом уровне. Другими словами заработок идёт по оси У, а не по оси Х, где Х шкала времени.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Согласен, если не входить в б0лее тонкие нюансы.

А именно, всё упирается в диапазон анализируемого времени для анализа.

Что можно предложить? Как определить масштаб времени действия ФА новости?

Новости из календаря мало подходят для ФА. Нужно искать инструменты с явными и обоснованными повторяющимеся сезонными факторами.

Вот к примеру Турецкая Лира, в сезон отпусков индекс растет:

Такие же закономерности повторяющиеся из года в год есть и на других инструментах.

 

приимущества:

- предел сложности торгового алгоритма (некоторые торговые алгоритмы невозможно выполнить вручную)

- потенциальная возможность заложить все факторы влияющие на поведение цены

- скорость выполнения рассчетов

- потенциально более высокая конкурентная способность (при грамотном подходе)

- легко оценить качество торговой системы

- четко проработанный торговый алгоритм

- обширные бектесты с начала времен и по любому инструменту с любой точностью (такое выполнить руками почти невозможно)

- стабильность принятия решений

- скорость принятия решений

- более высокая надежность и стабильность по сравнению с ручной торговлей

- возможность торговать сразу все доступные инструменты круглосуточно с ежесекундным контролем

- минимизация человеческого фактора

недостатки:

- возможны сбои в работе программы

- сбои в работе сервера

- если программа упадет, может быть невозможно ведение позиций в ручном режиме

- необходимость написания кода

- необходимость долго работать над торговым алгоритмом/теорией (минус для любителей халявы)

 
Mihail Marchukajtes:

Как раз таки время на рынке ничего не значит. Заработок происходит при изменении по оси цены, а не по оси времени. Так что лучше оценивать уровень по конкретной цене, нежели количество баров которое цена провела на этом уровне. Другими словами заработок идёт по оси У, а не по оси Х, где Х шкала времени.

Тут с вами не соглашусь никогда.

Чем б0льше диапазон времени, тем может быть большая разница в цене.

Заработать  на одном тике в 1000пп вам никогда не удастся если у вас нет ордера уже работающего в этом направлении.

 
Uladzimir Izerski:

Тут с вами не соглашусь никогда.

Чем б0льше диапазон времени, тем может быть большая разница в цене.

Заработать  на одном тике в 1000пп вам никогда не удастся если у вас нет ордера уже работающего в этом направлении.

Вы зарабатываете не по шкале времени, а по шкале цены. Тонкий рынок может длится сколь угодно долго в нитку котир вытянется и будет так сидеть месяц два......  Поэтому для заработка важно изменение по цене, а не по времени. Исключением является бинарные опционы, но я их за инструмент не считаю, хотя там тоже можно зарабатывать.... ИМХО!!!!

 
Maxim Romanov:

приимущества:

- предел сложности торгового алгоритма (некоторые торговые алгоритмы невозможно выполнить вручную)

- потенциальная возможность заложить все факторы влияющие на поведение цены

- скорость выполнения рассчетов

- потенциально более высокая конкурентная способность (при грамотном подходе)

- легко оценить качество торговой системы

- четко проработанный торговый алгоритм

- обширные бектесты с начала времен и по любому инструменту с любой точностью (такое выполнить руками почти невозможно)

- стабильность принятия решений

- скорость принятия решений

- более высокая надежность и стабильность по сравнению с ручной торговлей

- возможность торговать сразу все доступные инструменты круглосуточно с ежесекундным контролем

- минимизация человеческого фактора

недостатки:

- возможны сбои в работе программы

- сбои в работе сервера

- если программа упадет, может быть невозможно ведение позиций в ручном режиме

- необходимость написания кода

- необходимость долго работать над торговым алгоритмом/теорией (минус для любителей халявы)

Maxim Romanov:

приимущества:

- предел сложности торгового алгоритма (некоторые торговые алгоритмы невозможно выполнить вручную)

- потенциальная возможность заложить все факторы влияющие на поведение цены

- скорость выполнения рассчетов

- потенциально более высокая конкурентная способность (при грамотном подходе)

- легко оценить качество торговой системы

- четко проработанный торговый алгоритм

- обширные бектесты с начала времен и по любому инструменту с любой точностью (такое выполнить руками почти невозможно)

- стабильность принятия решений

- скорость принятия решений

- более высокая надежность и стабильность по сравнению с ручной торговлей

- возможность торговать сразу все доступные инструменты круглосуточно с ежесекундным контролем

- минимизация человеческого фактора

недостатки:

- возможны сбои в работе программы

- сбои в работе сервера

- если программа упадет, может быть невозможно ведение позиций в ручном режиме

- необходимость написания кода

- необходимость долго работать над торговым алгоритмом/теорией (минус для любителей халявы)

Да. Просто трудно еще добавить что-то в этот список. Но думаю еще есть у народа секреты в рукаве.

 

АТС - это единственный способ эффективно эксплуатировать закономерность, потому что закономерность - это алгоритм, по определению. В этом смысле, у автоматической торговли недостатков нет.

А у системы, т.е. закономерности (любой), недостаток только один - в будущем может случиться всё что угодно, в том числе и то, что вы не предусмотрели.

 
Mihail Marchukajtes:

Вы зарабатываете не по шкале времени, а по шкале цены. Тонкий рынок может длится сколь угодно долго в нитку котир вытянется и будет так сидеть месяц два......  Поэтому для заработка важно изменение по цене, а не по времени. Исключением является бинарные опционы, но я их за инструмент не считаю, хотя там тоже можно зарабатывать.... ИМХО!!!!

Изменение цены это совокупность цены и времени. Сколь кратким временем бы это не происходило.

Так к сведению.

Только там можно заработать. Во времени.

 
bas:

АТС - это единственный способ эффективно эксплуатировать закономерность, потому что закономерность - это алгоритм, по определению. В этом смысле, у автоматической торговли недостатков нет.

А у системы, т.е. закономерности (любой), недостаток только один - в будущем может случиться всё что угодно, в том числе и то, что вы не предусмотрели.

Можно ли всё предусмотреть? Думаю что невозможно.

Хочется как-то уменьшить число ошибок в принятии решения заложенного в алгоритм.

 
Uladzimir Izerski:

Наблюдения за движением цены приводят на мысль, что ФА б0льше  подходит для долгосрочной торговли, а ТА сужает горизонт.

Сила лежит в ФА это однозначно.

Какие способы есть учитывать программно ФА?

Владимир, теория ФА есть, формулы есть, но (!!!) исходных данных для расчета либо совсем нет, либо есть, но не в полном объеме,

к сожалению

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