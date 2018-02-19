Преимущества и недостатки автоматической ТС - страница 2
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Прекрасно. Вижу глубокие познания в формировании цены.
Интересует время, и именно отсюда вытекает изменение цены.
Как раз таки время на рынке ничего не значит. Заработок происходит при изменении по оси цены, а не по оси времени. Так что лучше оценивать уровень по конкретной цене, нежели количество баров которое цена провела на этом уровне. Другими словами заработок идёт по оси У, а не по оси Х, где Х шкала времени.
Согласен, если не входить в б0лее тонкие нюансы.
А именно, всё упирается в диапазон анализируемого времени для анализа.
Что можно предложить? Как определить масштаб времени действия ФА новости?
Новости из календаря мало подходят для ФА. Нужно искать инструменты с явными и обоснованными повторяющимеся сезонными факторами.
Вот к примеру Турецкая Лира, в сезон отпусков индекс растет:
Такие же закономерности повторяющиеся из года в год есть и на других инструментах.
приимущества:
- предел сложности торгового алгоритма (некоторые торговые алгоритмы невозможно выполнить вручную)
- потенциальная возможность заложить все факторы влияющие на поведение цены
- скорость выполнения рассчетов
- потенциально более высокая конкурентная способность (при грамотном подходе)
- легко оценить качество торговой системы
- четко проработанный торговый алгоритм
- обширные бектесты с начала времен и по любому инструменту с любой точностью (такое выполнить руками почти невозможно)
- стабильность принятия решений
- скорость принятия решений
- более высокая надежность и стабильность по сравнению с ручной торговлей
- возможность торговать сразу все доступные инструменты круглосуточно с ежесекундным контролем
- минимизация человеческого фактора
недостатки:
- возможны сбои в работе программы
- сбои в работе сервера
- если программа упадет, может быть невозможно ведение позиций в ручном режиме
- необходимость написания кода
- необходимость долго работать над торговым алгоритмом/теорией (минус для любителей халявы)
Как раз таки время на рынке ничего не значит. Заработок происходит при изменении по оси цены, а не по оси времени. Так что лучше оценивать уровень по конкретной цене, нежели количество баров которое цена провела на этом уровне. Другими словами заработок идёт по оси У, а не по оси Х, где Х шкала времени.
Тут с вами не соглашусь никогда.
Чем б0льше диапазон времени, тем может быть большая разница в цене.
Заработать на одном тике в 1000пп вам никогда не удастся если у вас нет ордера уже работающего в этом направлении.
Тут с вами не соглашусь никогда.
Чем б0льше диапазон времени, тем может быть большая разница в цене.
Заработать на одном тике в 1000пп вам никогда не удастся если у вас нет ордера уже работающего в этом направлении.
Вы зарабатываете не по шкале времени, а по шкале цены. Тонкий рынок может длится сколь угодно долго в нитку котир вытянется и будет так сидеть месяц два...... Поэтому для заработка важно изменение по цене, а не по времени. Исключением является бинарные опционы, но я их за инструмент не считаю, хотя там тоже можно зарабатывать.... ИМХО!!!!
приимущества:
- предел сложности торгового алгоритма (некоторые торговые алгоритмы невозможно выполнить вручную)
- потенциальная возможность заложить все факторы влияющие на поведение цены
- скорость выполнения рассчетов
- потенциально более высокая конкурентная способность (при грамотном подходе)
- легко оценить качество торговой системы
- четко проработанный торговый алгоритм
- обширные бектесты с начала времен и по любому инструменту с любой точностью (такое выполнить руками почти невозможно)
- стабильность принятия решений
- скорость принятия решений
- более высокая надежность и стабильность по сравнению с ручной торговлей
- возможность торговать сразу все доступные инструменты круглосуточно с ежесекундным контролем
- минимизация человеческого фактора
недостатки:
- возможны сбои в работе программы
- сбои в работе сервера
- если программа упадет, может быть невозможно ведение позиций в ручном режиме
- необходимость написания кода
- необходимость долго работать над торговым алгоритмом/теорией (минус для любителей халявы)
приимущества:
- предел сложности торгового алгоритма (некоторые торговые алгоритмы невозможно выполнить вручную)
- потенциальная возможность заложить все факторы влияющие на поведение цены
- скорость выполнения рассчетов
- потенциально более высокая конкурентная способность (при грамотном подходе)
- легко оценить качество торговой системы
- четко проработанный торговый алгоритм
- обширные бектесты с начала времен и по любому инструменту с любой точностью (такое выполнить руками почти невозможно)
- стабильность принятия решений
- скорость принятия решений
- более высокая надежность и стабильность по сравнению с ручной торговлей
- возможность торговать сразу все доступные инструменты круглосуточно с ежесекундным контролем
- минимизация человеческого фактора
недостатки:
- возможны сбои в работе программы
- сбои в работе сервера
- если программа упадет, может быть невозможно ведение позиций в ручном режиме
- необходимость написания кода
- необходимость долго работать над торговым алгоритмом/теорией (минус для любителей халявы)
Да. Просто трудно еще добавить что-то в этот список. Но думаю еще есть у народа секреты в рукаве.
АТС - это единственный способ эффективно эксплуатировать закономерность, потому что закономерность - это алгоритм, по определению. В этом смысле, у автоматической торговли недостатков нет.
А у системы, т.е. закономерности (любой), недостаток только один - в будущем может случиться всё что угодно, в том числе и то, что вы не предусмотрели.
Вы зарабатываете не по шкале времени, а по шкале цены. Тонкий рынок может длится сколь угодно долго в нитку котир вытянется и будет так сидеть месяц два...... Поэтому для заработка важно изменение по цене, а не по времени. Исключением является бинарные опционы, но я их за инструмент не считаю, хотя там тоже можно зарабатывать.... ИМХО!!!!
Изменение цены это совокупность цены и времени. Сколь кратким временем бы это не происходило.
Так к сведению.
Только там можно заработать. Во времени.
АТС - это единственный способ эффективно эксплуатировать закономерность, потому что закономерность - это алгоритм, по определению. В этом смысле, у автоматической торговли недостатков нет.
А у системы, т.е. закономерности (любой), недостаток только один - в будущем может случиться всё что угодно, в том числе и то, что вы не предусмотрели.
Можно ли всё предусмотреть? Думаю что невозможно.
Хочется как-то уменьшить число ошибок в принятии решения заложенного в алгоритм.
Наблюдения за движением цены приводят на мысль, что ФА б0льше подходит для долгосрочной торговли, а ТА сужает горизонт.
Сила лежит в ФА это однозначно.
Какие способы есть учитывать программно ФА?
Владимир, теория ФА есть, формулы есть, но (!!!) исходных данных для расчета либо совсем нет, либо есть, но не в полном объеме,
к сожалению