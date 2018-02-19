Преимущества и недостатки автоматической ТС - страница 6
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При чем тут нравится-не нравится. Просто не рынок. Форекс ДЦ это вообще отдельная песня. Это означает, что рассматривать Форекс как межбанк, ДЦ-Форекс и рынок надо по разному.
Непонятно зачем делить. Всё равно всё завязано на перетоке денежек.
Неважно через какие щели они перетекают. Они связаны в едином бурлящем океане рынка.)
Для начала, проще выгодней и надежней, сделать полуавтомат. Надо его направлять в нужном направлении, или приостанавливать торговлю. Думаю для подавляющего числа стратегий полуавтомат правильное решение.
Полный автомат, это совсем другое. Это мое мнение.
У меня тоже такое мнение, а хочется перейти на полный автомат.
Maxim Romanov привел пример недостатков. Конечно это не полный перечень, но уже есть пункты на которые надо обратить внимание.
недостатки:
- возможны сбои в работе программы
- сбои в работе сервера
- если программа упадет, может быть невозможно ведение позиций в ручном режиме
- необходимость написания кода
- необходимость долго работать над торговым алгоритмом/теорией (минус для любителей халявы)
Рассчитывая на опытный контингент этого форума, будет полезно узнать мнения о преимуществах и недостатках АТС.
В дальнейшем, используя опыт бывалых, мы можем учесть многие ошибки и не наступать на грабли.
Лучшее в массы как говориться. Кому не жалко делитесь, если есть чем конечно)).
Коллективная мысль - сила и полезна всем!
К примеру если напрячься можно сработать хороший алгоритм. Поставить на счет и заниматься своими хобби, а не ходить на работу ждать зарплату и бояться увольнения.
К
Ibragim Dzhanaev:
Для начала, проще выгодней и надежней, сделать полуавтомат. Надо его направлять в нужном направлении, или приостанавливать торговлю. Думаю для подавляющего числа стратегий полуавтомат правильное решение.
Полный автомат, это совсем другое. Это мое мнение.
У меня тоже такое мнение, а хочется перейти на полный автомат.
Это оч просто. Я иду по пути - автомат под присмотром. Исхожу из того, что все случаи жизни предусмотреть в принципе невозможно.
В нем (автомате) много чего не хватает для полного счастья, но события, требующие вмешательства, случаются достаточно редко - раз или два в неделю. В основном все некритично, но вмешательства требует.
В принципе раз в полчаса-час или два глянуть что все ОК вполне достаточно. Но оставить без присмотра тоже нельзя
ЗЫ Естественно, основные ситуации должны быть учтены в самом автомате.
У меня тоже такое мнение, а хочется перейти на полный автомат.
Maxim Romanov привел пример недостатков. Конечно это не полный перечень, но уже есть пункты на которые надо обратить внимание.
недостатки:
- возможны сбои в работе программы
- сбои в работе сервера
- если программа упадет, может быть невозможно ведение позиций в ручном режиме
- необходимость написания кода
- необходимость долго работать над торговым алгоритмом/теорией (минус для любителей халявы)
Я бы не назвал их недостатками, просто технические вопросы.
Недостаток автомата в том, что если в вашей стратегии есть тренд\флэт. то роще сделать переключатель и управлять этим моментом вручную. То есть одни настройки для тренда, другие для флэта. Иногда бывает что даже нет слов, чтобы определить состояние рынка - лучше переждать.
Если вход по сигналу. то выходить надо вручную. то есть руками закрывать. так прибыль будет в разы больше - 100 раз проверено.
Это оч просто. Я иду по пути - автомат под присмотром. Исхожу из того, что все случаи жизни предусмотреть в принципе невозможно.
В нем (автомате) много чего не хватает для полного счастья, но события, требующие вмешательства, случаются достаточно редко - раз или два в неделю. В основном все некритично, но вмешательства требует.
В принципе раз в полчаса-час или два глянуть что все ОК вполне достаточно. Но оставить без присмотра тоже нельзя
ЗЫ Естественно, основные ситуации должны быть учтены в самом автомате.
Нет, не так. При изменении ситуации на рынке, советник Вас оповещает, а дальше Вы принимаете решение по какому алгоритму ему продолжать торговать, или не торговать.
Нет, не так. При изменении ситуации на рынке, советник Вас оповещает, а дальше Вы принимаете решение по какому алгоритму ему продолжать торговать, или не торговать.
Не, так я не делаю. Автомат торгует постоянно, ему не требуется переключение. Мое дело только устранение редких, но возможных, нештатных ситуаций, а все их, имхо, в алгоритме АТС не предусмотришь.
При чем тут нравится-не нравится. Просто не рынок. Форекс ДЦ это вообще отдельная песня. Это означает, что рассматривать Форекс как межбанк, ДЦ-Форекс и рынок надо по разному.
Независимо от того где торговать, котировка на евро будет одна везде, что на межбанке, что в мелком ДЦ. И везде через 5 минут с ней произойдёт одинаковое действие - или упадёт, или вырастет, независимо от того, кто её будет поставлять - банк, или мелкое ДЦ
Независимо от того где торговать, котировка на евро будет одна везде, что на межбанке, что в мелком ДЦ. И везде через 5 минут с ней произойдёт одинаковое действие - или упадёт, или вырастет, независимо от того, кто её будет поставлять - банк, или мелкое ДЦ
В среднем -ДА. В конкретные моменты - не обязательно. Кстати, этим можно пользоваться.)
В 2008 году на MQL4 была моя тема "Машина времени" по этому поводу. Ее сначала дружно обсмеяли, а потом снесли модераторы. Теперь это называется арбитраж.)))
К примеру если напрячься можно сработать хороший алгоритм. Поставить на счет и заниматься своими хобби, а не ходить на работу ждать зарплату и бояться увольнения.
С прибылью с тестера вам долго придЁтся ходить на работу)))
А если с работы попросят то совсем бЯда.