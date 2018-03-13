Торговля в прямом эфире - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Ладно, Я всегда на стрёме. Вернее терминал, Я как всегда - сплю)

А я решил мужественно поторговать руками )) За 2 дня торговли 11 сделок, одна в минус. Прикольно, развлекаюсь. С 1500 руб наварил целых 39 руб ))

 
Alexey Volchanskiy:

А я решил мужественно поторговать руками )) За 2 дня торговли 11 сделок, одна в минус. Прикольно, развлекаюсь. С 1500 руб наварил целых 39 руб ))

Не, Я сча форекс не торгую. Купил ВВП, и пытаюсь мужественно продать по 151 сатоху)


 
 



 
Alexey Volchanskiy:

А я решил мужественно поторговать руками )) За 2 дня торговли 11 сделок, одна в минус. Прикольно, развлекаюсь. С 1500 руб наварил целых 39 руб ))

Слова не мальчика, а мужа...

 
Alexey Volchanskiy:

А я решил мужественно поторговать руками )) За 2 дня торговли 11 сделок, одна в минус. Прикольно, развлекаюсь. С 1500 руб наварил целых 39 руб ))

правильно ! если у человека есть руки, ему женщина  не нужна !

 
Denis Sartakov:

правильно ! если у человека есть руки, ему женщина  не нужна !

Как это не нужна? Ради женщин и живем )) А руками торговать иногда надо, чтобы нюх не терялся. Роботорговля все же откладывает деформацию на психике. Надо корректировать именно ручной торговлей.

 
 
 
Vyacheslav Kornev:

Хотите я вам покажу уйму примеров с "крюками" как вы говорите, после которых цена ходит нормально. И прогнозик 1 сразу вам.

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