Торговля в прямом эфире - страница 3
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Ладно, Я всегда на стрёме. Вернее терминал, Я как всегда - сплю)
А я решил мужественно поторговать руками )) За 2 дня торговли 11 сделок, одна в минус. Прикольно, развлекаюсь. С 1500 руб наварил целых 39 руб ))
А я решил мужественно поторговать руками )) За 2 дня торговли 11 сделок, одна в минус. Прикольно, развлекаюсь. С 1500 руб наварил целых 39 руб ))
Не, Я сча форекс не торгую. Купил ВВП, и пытаюсь мужественно продать по 151 сатоху)
А я решил мужественно поторговать руками )) За 2 дня торговли 11 сделок, одна в минус. Прикольно, развлекаюсь. С 1500 руб наварил целых 39 руб ))
Слова не мальчика, а мужа...
А я решил мужественно поторговать руками )) За 2 дня торговли 11 сделок, одна в минус. Прикольно, развлекаюсь. С 1500 руб наварил целых 39 руб ))
правильно ! если у человека есть руки, ему женщина не нужна !
правильно ! если у человека есть руки, ему женщина не нужна !
Как это не нужна? Ради женщин и живем )) А руками торговать иногда надо, чтобы нюх не терялся. Роботорговля все же откладывает деформацию на психике. Надо корректировать именно ручной торговлей.
Хотите я вам покажу уйму примеров с "крюками" как вы говорите, после которых цена ходит нормально. И прогнозик 1 сразу вам.