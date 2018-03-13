Торговля в прямом эфире - страница 6
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Та-да!!
Не могу пока полностью посвятить себя торговле, вчера очень много пропустил. Ну смысл понятен, закрылась по профиту
Пока так и буду забегать на пару минут
я исчо не умер! просто не торговал и не смотрел эти дни.
прогноз на понедельник не даю(может бай на откате)
Вот это да, у меня даже 2 подписчика появились
Вот это да, у меня даже 2 подписчика появились
Тут решил небольшой счетик открыть на 50 баков и сделать его сигналом.За сегодня только прирост 75%. А я ведь как то предлагал вам удвоить ваши пару сотен за пару недель. Можете посмотреть результат.