Торговля в прямом эфире - страница 4
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Здесь я буду выкладывать видео-прогнозы, и обосновывать свои сделки. Дорабатывать свою торговлю. Предлагать к обсуждению. Ведь обсуждать что было легко, а вот что будет намного интересней.
Намерения понятны. Посмотрел первое видео. Не понял анализа и вывод сделанный. А так с интересом понаблюдаю. Что-нить может посоветую.
Ну если вы хотели открыть что то новое,....то тут нового нет...
Идея сама неплохая но тут...это как совет здесь не так много людей кому то, что вы показываете интересно.
Вы же хотите получать какие то барыши(ну допустим в будущем)
Если вы прекрасно торгуете зачем вам какие то видео уроки,по сути вам ваша торговля должна приносить прибыль...а прибыли видать вам же ваша торговля стабильно не приносит....а только моментами.
Ну если вы хотели открыть что то новое,....то тут нового нет...
Идея сама неплохая но тут...это как совет здесь не так много людей кому то, что вы показываете интересно.
Вы же хотите получать какие то барыши(ну допустим в будущем)
Если вы прекрасно торгуете зачем вам какие то видео уроки,по сути вам ваша торговля должна приносить прибыль...а прибыли видать вам же ваша торговля стабильно не приносит....а только моментами.
А я и не говорил, что мне эти видео нужны. Просто поумничать хотел.))) И кстати свои пункты я взял.
Ну если вы хотели открыть что то новое,....то тут нового нет...
Идея сама неплохая но тут...это как совет здесь не так много людей кому то, что вы показываете интересно.
Вы же хотите получать какие то барыши(ну допустим в будущем)
Если вы прекрасно торгуете зачем вам какие то видео уроки,по сути вам ваша торговля должна приносить прибыль...а прибыли видать вам же ваша торговля стабильно не приносит....а только моментами.
Не, если бы вы посмотрели видео, идея в другом. Я говорил, что иногда вижу сделку, а иногда хочу ее видеть. Идея блога состоит в том, чтобы понять, умею я торговать или нет. И сформировать стратегию. Можно понять, что я начал торговлю почти без стратегии, и она начинает пополнятся правилами.
Выгоды я никакой пока не хочу. Если мне удастся сформировать четко все, тогда и будет видно.
Не, если бы вы посмотрели видео, идея в другом. Я говорил, что иногда вижу сделку, а иногда хочу ее видеть. Идея блога состоит в том, чтобы понять, умею я торговать или нет. И сформировать стратегию. Можно понять, что я начал торговлю почти без стратегии, и она начинает пополнятся правилами.
Выгоды я никакой пока не хочу. Если мне удастся сформировать четко все, тогда и будет видно.
Главное слово ПОКА.
Очень много вопросов к вам. Нет, не подумай ничего такого, никаких претензий или упреков. Хочешь отвечай, не хочешь не отвечай, но вопросики такие. 1. За счет кого или чего ты хочешь понять, умеешь или нет торговать? 2. Откуда берутся эти пополняемые правила.(можно этот вопрос приписать к 1 вопросу)? 3. Где грань между ВИЖУ и ХОЧУ ВИДЕТЬ сделку? И последний вопрос. Разве можно начинать торговлю без выработанной стратегии? Лучше мне киньте пару сотен баксов, я вам за пару недель удвою их.
Главное слово ПОКА.
Очень много вопросов к вам. Нет, не подумай ничего такого, никаких претензий или упреков. Хочешь отвечай, не хочешь не отвечай, но вопросики такие. 1. За счет кого или чего ты хочешь понять, умеешь или нет торговать? 2. Откуда берутся эти пополняемые правила.(можно этот вопрос приписать к 1 вопросу)? 3. Где грань между ВИЖУ и ХОЧУ ВИДЕТЬ сделку? И последний вопрос. Разве можно начинать торговлю без выработанной стратегии? Лучше мне киньте пару сотен баксов, я вам за пару недель удвою их.
1. Ни за чей счет, я же для себя, просто показываю размышляю
2. Правила берутся на ходу, в конце этой недели я пересмотрю все видео и сделаю выводы
3. В этом и есть смысл этой темы, посмотри 1 видео
Давайте я вам кину, а с вас где гарантии?
1. Ни за чей счет, я же для себя, просто показываю размышляю
2. Правила берутся на ходу, в конце этой недели я пересмотрю все видео и сделаю выводы
3. В этом и есть смысл этой темы, посмотри 1 видео
Давайте я вам кину, а с вас где гарантии?
На счет как говориться "кидалово", 100% не будет. Мамой клянусь, да чтоб мне век воли не видать. Ну а если серьезно, я не из тех кто кидает на деньги. Видимо воспитание не то, даже не знаю , какие гарантии можно дать. А на счет прироста депо в 2 раза за 2 недели , я делал такое не единыжды. Но только риски при этом до 60-70 %. А так , консервативно, месяц - риск не более 30%. Торговля ручная. Если серьезно надумаешь, пиши в личку.