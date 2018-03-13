Торговля по индикатору, без графика цен - страница 2

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Vladimir Karputov:
Прочтите пожалуйста первый пост. Берутся только значения индикатора. Цена текущая или на предыдущих барах не участвует. 
То есть сравнения цены на баре и значения индикатора на баре нет. Сравниваются только значения индикатора 

Смысл дивергенции - расхождение графика цены и графика индикатора. Значит, нужны оба графика. Если докажете обратное, можете смело претендовать на лавры теоретика мирового масштаба. Но только теоретика...

 
Sergey Vradiy:

Смысл дивергенции - расхождение графика цены и графика индикатора. Значит, нужны оба графика. Если докажете обратное, можете смело претендовать на лавры теоретика мирового масштаба. Но только теоретика...

Да откуда же Вы это придумываете :) ? Неужели так трудно прочитать первый пост и не придумывать ничего своего? Сначала придумали про ценовой график, теперь ещё и дивергенцию...

 
Vladimir Karputov:

Суть этой стратегии: учитывать только значение индикатора и на основании этих значений принимать решение о направлении открываемой позиции.

График при этом будет выглядеть вот так:

Я вижу, Владимир пытается устроить здесь мозговой штурм, когда выдвигают самые невероятные предложения в надежде на рождение новой продуктивной методики торговли. Замысел правильный. Но нужно ещё всех предупредить, что при мозговом штурме запрещается критиковать. Можно только развивать предположения и добавлять новые идеи. 

Я предлагаю добавить ещё один индикатор MACD. С его помощью можно выявлять и игнорировать флет.

 
Victor Ziborov:

Я вижу, Владимир пытается устроить здесь мозговой штурм, когда выдвигают самые невероятные предложения в надежде на рождение новой продуктивной методики торговли. Замысел правильный. Но нужно ещё всех предупредить, что при мозговом штурме запрещается критиковать. Можно только развивать предположения и добавлять новые идеи. 

Я предлагаю добавить ещё один индикатор MACD. С его помощью можно выявлять и игнорировать флет.

Я выше предлагал использовать любой индикатор НО с большим периодом усреднения - чтобы любой индикатор вырождался в среднее.
 

Видимая проблема - это переходные участки или участки на которых направление индикатора определить невозможно. Что имеется в виду. Массив значений индикатора {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} однозначно характеризует направление (каждый последующее значение больше предыдущего). Обратный массив {10,9,8,7,6,5,4,3,2,1} также однозначно характеризует направление. Проблема возникает с массивами вроде {10,9,8,7,8,9,7,6,5,4}

 

 - это могут быть как участки которые сигнализируют о развороте индикатора, так и участки относительного флета.

 

Вся торговля без графика, и не нужен велосипед


 

Может, как пример заявленной темы подойдет.

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Разностное исчисление, примеры.

Aleksey Panfilov, 2018.02.09 06:17

Оптимизация индикатора Nikolai Semko Banzai.mq4  из сообщения 57 этой ветки.

Эксперт тот же, оптимизируемый параметр сдвиг линии в право.

 ma_1=iCustom(NULL,0,"Banzai",leverage_1, 0,leverage_1);
 ma_2=iCustom(NULL,0,"Banzai",leverage_2, 0,leverage_2);
 ma_1_P=iCustom(NULL,0,"Banzai",leverage_1, 0,leverage_1+1);
 ma_2_P=iCustom(NULL,0,"Banzai",leverage_2, 0,leverage_2+1);

Результаты:



 
Vladimir Karputov:

Видимая проблема - это переходные участки или участки на которых направление индикатора определить невозможно. Что имеется в виду. Массив значений индикатора {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} однозначно характеризует направление (каждый последующее значение больше предыдущего). Обратный массив {10,9,8,7,6,5,4,3,2,1} также однозначно характеризует направление. Проблема возникает с массивами вроде {10,9,8,7,8,9,7,6,5,4}

  

 - это могут быть как участки которые сигнализируют о развороте индикатора, так и участки относительного флета.

Что может быть лучше на начальном этапе, чем визуализации идеи? В общем для проверки идеи будет индикатор со стилем DRAW_HISTOGRAM: тренд вниз -> значение "-1", флет -> "0", а тренд вверх соответственно "1"...

 
Vladimir Karputov:
Прочтите пожалуйста первый пост. 

Прочитайте мой вопрос, пожалуйста, до последнего знака ))

 
Да сделать такой индикатор как раз проще, чем получить с его помощью хоть какую-то прибыль. Все индикаторы, следующие за ценой, по определению показывают то, что было, а не то, что будет. Прогноз дают только волновые разметки и уровни Фибоначчи. А всевозможные скользящие, осцилляторы и т.д. не могут быть достаточны для получения полноценного сигнала, если нет графика. Индикаторы вообще - костыли, это по определению. Их роль ничтожна по сравнению с графиком цены. Торговать без индикатора можно, но без графика... Это ровно то же самое, что и очки без глаз. Вы уж меня извините, но не понимать этого означает не понимать того, что такое торговля.
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