Торговля по индикатору, без графика цен - страница 2
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Прочтите пожалуйста первый пост. Берутся только значения индикатора. Цена текущая или на предыдущих барах не участвует.
Смысл дивергенции - расхождение графика цены и графика индикатора. Значит, нужны оба графика. Если докажете обратное, можете смело претендовать на лавры теоретика мирового масштаба. Но только теоретика...
Смысл дивергенции - расхождение графика цены и графика индикатора. Значит, нужны оба графика. Если докажете обратное, можете смело претендовать на лавры теоретика мирового масштаба. Но только теоретика...
Да откуда же Вы это придумываете :) ? Неужели так трудно прочитать первый пост и не придумывать ничего своего? Сначала придумали про ценовой график, теперь ещё и дивергенцию...
Суть этой стратегии: учитывать только значение индикатора и на основании этих значений принимать решение о направлении открываемой позиции.
График при этом будет выглядеть вот так:
Я вижу, Владимир пытается устроить здесь мозговой штурм, когда выдвигают самые невероятные предложения в надежде на рождение новой продуктивной методики торговли. Замысел правильный. Но нужно ещё всех предупредить, что при мозговом штурме запрещается критиковать. Можно только развивать предположения и добавлять новые идеи.
Я предлагаю добавить ещё один индикатор MACD. С его помощью можно выявлять и игнорировать флет.
Я вижу, Владимир пытается устроить здесь мозговой штурм, когда выдвигают самые невероятные предложения в надежде на рождение новой продуктивной методики торговли. Замысел правильный. Но нужно ещё всех предупредить, что при мозговом штурме запрещается критиковать. Можно только развивать предположения и добавлять новые идеи.
Я предлагаю добавить ещё один индикатор MACD. С его помощью можно выявлять и игнорировать флет.
Видимая проблема - это переходные участки или участки на которых направление индикатора определить невозможно. Что имеется в виду. Массив значений индикатора {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} однозначно характеризует направление (каждый последующее значение больше предыдущего). Обратный массив {10,9,8,7,6,5,4,3,2,1} также однозначно характеризует направление. Проблема возникает с массивами вроде {10,9,8,7,8,9,7,6,5,4}
- это могут быть как участки которые сигнализируют о развороте индикатора, так и участки относительного флета.
Вся торговля без графика, и не нужен велосипед
Может, как пример заявленной темы подойдет.
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Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.02.09 06:17
Оптимизация индикатора Nikolai Semko Banzai.mq4 из сообщения 57 этой ветки.
Эксперт тот же, оптимизируемый параметр сдвиг линии в право.
Результаты:
Видимая проблема - это переходные участки или участки на которых направление индикатора определить невозможно. Что имеется в виду. Массив значений индикатора {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} однозначно характеризует направление (каждый последующее значение больше предыдущего). Обратный массив {10,9,8,7,6,5,4,3,2,1} также однозначно характеризует направление. Проблема возникает с массивами вроде {10,9,8,7,8,9,7,6,5,4}
- это могут быть как участки которые сигнализируют о развороте индикатора, так и участки относительного флета.
Что может быть лучше на начальном этапе, чем визуализации идеи? В общем для проверки идеи будет индикатор со стилем DRAW_HISTOGRAM: тренд вниз -> значение "-1", флет -> "0", а тренд вверх соответственно "1"...
Прочтите пожалуйста первый пост.
Прочитайте мой вопрос, пожалуйста, до последнего знака ))