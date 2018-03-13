Торговля по индикатору, без графика цен - страница 3

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Vladimir Karputov:

... Анализировать нужно только значения индикатора. Например анализировать 10 последних значений индикатора с десяти последних баров.

Возьмите индикатор, который рисует стрелочки в нужных местах - проблема анализа отвянет

Если важен именно ответ а не процесс сам по себе, стоит тщательно сформулировать вопрос. Наверное вы хотели придумать какой-то особенный алгоритм обработки массива данных - цен натуральных или цен предварительно обработанных каким-ть индикатором - а будет под вашим индикатором график цен или нет - дело XXтое

 

Sergey Vradiy:
Да сделать такой индикатор как раз проще, чем получить с его помощью хоть какую-то прибыль. Все индикаторы, следующие за ценой, по определению показывают то, что было, а не то, что будет. Прогноз дают только волновые разметки и уровни Фибоначчи. А всевозможные скользящие, осцилляторы и т.д. не могут быть достаточны для получения полноценного сигнала, если нет графика. Индикаторы вообще - костыли, это по определению. Их роль ничтожна по сравнению с графиком цены. Торговать без индикатора можно, но без графика... Это ровно то же самое, что и очки без глаз. Вы уж меня извините, но не понимать этого означает не понимать того, что такое торговля.

Сергей, Вы сделали серьёзное обобщение: "Прогноз дают только волновые разметки и уровни Фибоначчи". Посмотрите, пожалуйста, на график, здесь EURUSD H4 и MACD:

Как видите, развороту графика предшествовала дивергенция между ценой и MACD. Дивергенция не является 100% гарантией разворота. Но при появлении дивергенции разворот часто случается. Хотя разворот может произойти и без дивергенции. То есть с помощью осциллятора MACD тоже можно прогнозировать разворот.

Посмотрите на график: если столбики MACD положительны, то это, грубо говоря, означает, что тренд вверх, а если они отрицательны, то тренд вниз. Правда, это уже не прогноз, а уже констатация случившегося факта.

Может, кто-нибудь знает и другие методы прогноза ?
 
Victor Ziborov:

Сергей, Вы сделали серьёзное обобщение: "Прогноз дают только волновые разметки и уровни Фибоначчи". Посмотрите, пожалуйста, на график, здесь EURUSD H4 и MACD:

Как видите, развороту графика предшествовала дивергенция между ценой и MACD. Дивергенция не является 100% гарантией разворота. Но при появлении дивергенции разворот часто случается. Хотя разворот может произойти и без дивергенции. То есть с помощью осциллятора MACD тоже можно прогнозировать разворот.

Посмотрите на график: если столбики MACD положительны, то это, грубо говоря, означает, что тренд вверх, а если они отрицательны, то тренд вниз. Правда, это уже не прогноз, а уже констатация случившегося факта.

Может, кто-нибудь знает и другие методы прогноза ?

гарантий вообще мало что дает, есть только вероятности.

Но методы существуют. много.

 
Mickey Moose:

гарантий вообще мало что дает, есть только вероятности.

Но методы существуют. много.

Михаил, очень интересно. Я с Вами совершенно согласен про вероятности. Какой метод прогноза Вы ещё знаете ? Можете привести один ? Желательно с рисунком.

 
Victor Ziborov:

Михаил, очень интересно. Я с Вами совершенно согласен про вероятности. Какой метод прогноза Вы ещё знаете ? Можете привести один ? Желательно с рисунком.

могу расписать какую нибудь рыночную ситуацию так как хотите. Но я сейчас застрял на определенном участке написания бота и пока не знаю как это решить. Все мозги заняты этим. Думаю обменяться идеями было бы неплохим выходом.

 

Еще пример, когда сам график цен скрыт от глаз и остаётся только индикатор:


 
Vladimir Karputov:

Еще пример, когда сам график цен скрыт от глаз и остаётся только индикатор:


:-) А не получится так, что "вслепую" пытаясь включить трейлинг по показаниям Индика, там по факту окажется не трейлинг включать надо, но стоп аут от аккаунта сам включится?  

ПЫ Где - то уже обсуждали подобный подход.  Не исключаю, что на четверке еще... 

 

Что необходимо учитывать - так это количество открытых позиций

не факт, что такое количество может быть разрешено по условиям торгового счёта ...

 
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Victor Ziborov:

Сергей, Вы сделали серьёзное обобщение: "Прогноз дают только волновые разметки и уровни Фибоначчи". Посмотрите, пожалуйста, на график, здесь EURUSD H4 и MACD:

Как видите, развороту графика предшествовала дивергенция между ценой и MACD. Дивергенция не является 100% гарантией разворота. Но при появлении дивергенции разворот часто случается. Хотя разворот может произойти и без дивергенции. То есть с помощью осциллятора MACD тоже можно прогнозировать разворот.

Посмотрите на график: если столбики MACD положительны, то это, грубо говоря, означает, что тренд вверх, а если они отрицательны, то тренд вниз. Правда, это уже не прогноз, а уже констатация случившегося факта.

Может, кто-нибудь знает и другие методы прогноза ?
Да К примеру: Awesome Oscillator на месте MACD
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