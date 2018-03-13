Торговля по индикатору, без графика цен - страница 3
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... Анализировать нужно только значения индикатора. Например анализировать 10 последних значений индикатора с десяти последних баров.
Возьмите индикатор, который рисует стрелочки в нужных местах - проблема анализа отвянет
Если важен именно ответ а не процесс сам по себе, стоит тщательно сформулировать вопрос. Наверное вы хотели придумать какой-то особенный алгоритм обработки массива данных - цен натуральных или цен предварительно обработанных каким-ть индикатором - а будет под вашим индикатором график цен или нет - дело XXтое
Sergey Vradiy:
Да сделать такой индикатор как раз проще, чем получить с его помощью хоть какую-то прибыль. Все индикаторы, следующие за ценой, по определению показывают то, что было, а не то, что будет. Прогноз дают только волновые разметки и уровни Фибоначчи. А всевозможные скользящие, осцилляторы и т.д. не могут быть достаточны для получения полноценного сигнала, если нет графика. Индикаторы вообще - костыли, это по определению. Их роль ничтожна по сравнению с графиком цены. Торговать без индикатора можно, но без графика... Это ровно то же самое, что и очки без глаз. Вы уж меня извините, но не понимать этого означает не понимать того, что такое торговля.
Сергей, Вы сделали серьёзное обобщение: "Прогноз дают только волновые разметки и уровни Фибоначчи". Посмотрите, пожалуйста, на график, здесь EURUSD H4 и MACD:
Как видите, развороту графика предшествовала дивергенция между ценой и MACD. Дивергенция не является 100% гарантией разворота. Но при появлении дивергенции разворот часто случается. Хотя разворот может произойти и без дивергенции. То есть с помощью осциллятора MACD тоже можно прогнозировать разворот.
Посмотрите на график: если столбики MACD положительны, то это, грубо говоря, означает, что тренд вверх, а если они отрицательны, то тренд вниз. Правда, это уже не прогноз, а уже констатация случившегося факта.
Сергей, Вы сделали серьёзное обобщение: "Прогноз дают только волновые разметки и уровни Фибоначчи". Посмотрите, пожалуйста, на график, здесь EURUSD H4 и MACD:
Как видите, развороту графика предшествовала дивергенция между ценой и MACD. Дивергенция не является 100% гарантией разворота. Но при появлении дивергенции разворот часто случается. Хотя разворот может произойти и без дивергенции. То есть с помощью осциллятора MACD тоже можно прогнозировать разворот.
Посмотрите на график: если столбики MACD положительны, то это, грубо говоря, означает, что тренд вверх, а если они отрицательны, то тренд вниз. Правда, это уже не прогноз, а уже констатация случившегося факта.
гарантий вообще мало что дает, есть только вероятности.
Но методы существуют. много.
гарантий вообще мало что дает, есть только вероятности.
Но методы существуют. много.
Михаил, очень интересно. Я с Вами совершенно согласен про вероятности. Какой метод прогноза Вы ещё знаете ? Можете привести один ? Желательно с рисунком.
Михаил, очень интересно. Я с Вами совершенно согласен про вероятности. Какой метод прогноза Вы ещё знаете ? Можете привести один ? Желательно с рисунком.
могу расписать какую нибудь рыночную ситуацию так как хотите. Но я сейчас застрял на определенном участке написания бота и пока не знаю как это решить. Все мозги заняты этим. Думаю обменяться идеями было бы неплохим выходом.
Еще пример, когда сам график цен скрыт от глаз и остаётся только индикатор:
Еще пример, когда сам график цен скрыт от глаз и остаётся только индикатор:
:-) А не получится так, что "вслепую" пытаясь включить трейлинг по показаниям Индика, там по факту окажется не трейлинг включать надо, но стоп аут от аккаунта сам включится?
ПЫ Где - то уже обсуждали подобный подход. Не исключаю, что на четверке еще...
Что необходимо учитывать - так это количество открытых позиций
не факт, что такое количество может быть разрешено по условиям торгового счёта ...
Сергей, Вы сделали серьёзное обобщение: "Прогноз дают только волновые разметки и уровни Фибоначчи". Посмотрите, пожалуйста, на график, здесь EURUSD H4 и MACD:
Как видите, развороту графика предшествовала дивергенция между ценой и MACD. Дивергенция не является 100% гарантией разворота. Но при появлении дивергенции разворот часто случается. Хотя разворот может произойти и без дивергенции. То есть с помощью осциллятора MACD тоже можно прогнозировать разворот.
Посмотрите на график: если столбики MACD положительны, то это, грубо говоря, означает, что тренд вверх, а если они отрицательны, то тренд вниз. Правда, это уже не прогноз, а уже констатация случившегося факта.