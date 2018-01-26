Самый дорогой индикатор в вашей жизни - страница 5
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Да, только рисование линий поддержки/сопротивления, больше ничего в трейдинге и не нужно. По своему малому опыту скажу, что при работе в канале, очень быстро будешь в анале, тем более что сейчас рынок трендовый, и нужно работать на пробой.
А бывает у Вас такое: Вы нарисовали все линии П-С. А потом вдруг поняли, что нарисовали их слишком много. Нужно их как-то разрядить, уменьшить количество этих линий П-С. А какие из них удалить ? Вроде бы и эта линия нарисована правильно, и эта — тоже. Удалять, получается, жалко. Между тем, цена в понедельник начинает движение, и цена вообще не замечает некоторые линии П-С, возле других линий цена задерживается, но что будет: пробой уровня или отбой ? Непонятно. Buy ? или Sell ? Вернее понятно, когда пост-фактум, и на истории. На истории мы все очень умные.
А бывает у Вас такое: Вы нарисовали все линии П-С. А потом вдруг поняли, что нарисовали их слишком много. Нужно их как-то разрядить, уменьшить количество этих линий П-С. А какие из них удалить ? Вроде бы и эта линия нарисована правильно, и эта — тоже. Удалять, получается, жалко. Между тем, цена в понедельник начинает движение, и цена вообще не замечает некоторые линии П-С, возле других линий цена задерживается, но что будет: пробой уровня или отбой ? Непонятно. Buy ? или Sell ? Вернее понятно, когда пост-фактум, и на истории. На истории мы все очень умные.
Рисовать от Н4, корректировать на М15, и тогда лишних не будет.
По поводу пробой или отбой? Так оно чаще всего видно, как цена подбирается к уровню, и не нужно сразу влазить в рынок, нужно подождать, посмотреть хотя-бы 5-6 свечей на М15. Теряется много входов, но у нас много пар, где-то, а сигнал поймать можно. Между линий лучше вообще не торговать, по крайней мере там легко поймать стоп, если он есть, если нет стопа, то отловить жирный маржин-колл. Большие деньги работают от уровня к уровню, цена не ходит сама по себе - её делают, и делать в непонятном месте никто в здравом уме не будет.
Перед тем как войти в рынок, нужно просчитать где с него примерно выйти, никто не станет сначала входить, а потом думать где с него выйти. Понаблюдайте внимательно за ценой, начертите текущие уровни, и промотайте назад в историю, они на 90% будут совпадать с историей, и если их начертить сегодня, то они будут работать через неделю - проверено.
У меня конечно странная статистика, но примерно 75% шортов, и ~80% работа на пробой. Раньше ставил стопы, потом перестал, вместо стопа делал хедх, и оно само рано или поздно закрывается с минимальным профитом. Ну и так по кругу.
С декабря месяца форекс не торгую, ушёл в крипторынок, на крипте заработал столько, сколько на форекс нужно работать 2 года, там очень большая волатильность, с одного входа можно сделать +20-30%, так что форекс пока в резерве. Ну и пампим понемногу, там за несколько минут +20-80% к депозиту делается.
Для меня самый "дорогой", ценный, полезный индикатор — это MACD. У нас в Киеве есть такой успешный трейдер Сергей Сергеевич. Он не занимается преподаванием трейдинга, он не берёт деньги в управление. Он посещает семинары, форумы по трейдингу, потому что ему скучно сидеть дома с женой, а тут есть возможность живого общения с людьми, близкими по духу. Он торгует по MACD. И меня тоже "заразил" этим индикатором. Поэтому и я тоже много времени провёл в исследованиях MACD. MACD полезно использовать как фильтр для выявления основных движений и игнорирования шума. Все знают, как открывать сделки по MACD. Но я ещё знаю, как распознать флет по MACD (я здесь на форуме рассказывал), а ещё, как определить, что в данный момент мы будем иметь дело с ложным пробоем с помощью MACD (тоже рассказывал). Так что MACD — полезнейший индикатор. Кто-то, может, многое, необычное сказать, про какой-нибудь другой индикатор, например стохастик, ADX, Alligator или RSI... А мне любопытны такие глубокие исследования.
Виктор добрый день, Если не затруднит можно ссылку на Ваш рассказ о выявлении флета с MACD интересно почитать. честно проверил некоторые Ваши публикации в темах форума не не нашел. Очень прошу направить. заранее спасибо.
Желательно фото тф. м5 или м15, и ссылку на фото(если это разрешено,или просто объясните где видели)
Цена?
Тестировали его или нет?
Как результаты?
Стоит это того или нет, за эти деньги?
Уважаемые господа!
Идеального индикатора НЕТ и быть не может!!! И если Вам кто то говорит другое - он Вас разводит на деньги.
Любой стандартный индикатор может быть достойным помощником в работе и даже использоваться в качестве эксперта. Здесь больше всего важно правильно настроить его на конкретный таймфрейм и валютную пару.
Могу согласиться только в том, что по отношению к различным инструментам индикаторы могут быть более или менее доходны. Ведь основные принципы во всех индикаторах (почти) одинаковые. Настройка осуществляется с помощью тестера стратегий с использованием параметров.
Отдельно стоят методы фундаментального, волнового аанализов и Price Action.
Рисовать от Н4, корректировать на М15, и тогда лишних не будет.
По поводу пробой или отбой? Так оно чаще всего видно, как цена подбирается к уровню, и не нужно сразу влазить в рынок, нужно подождать, посмотреть хотя-бы 5-6 свечей на М15. Теряется много входов, но у нас много пар, где-то, а сигнал поймать можно. Между линий лучше вообще не торговать, по крайней мере там легко поймать стоп, если он есть, если нет стопа, то отловить жирный маржин-колл. Большие деньги работают от уровня к уровню, цена не ходит сама по себе - её делают, и делать в непонятном месте никто в здравом уме не будет.
Перед тем как войти в рынок, нужно просчитать где с него примерно выйти, никто не станет сначала входить, а потом думать где с него выйти. Понаблюдайте внимательно за ценой, начертите текущие уровни, и промотайте назад в историю, они на 90% будут совпадать с историей, и если их начертить сегодня, то они будут работать через неделю - проверено.
У меня конечно странная статистика, но примерно 75% шортов, и ~80% работа на пробой. Раньше ставил стопы, потом перестал, вместо стопа делал хедх, и оно само рано или поздно закрывается с минимальным профитом. Ну и так по кругу.
С декабря месяца форекс не торгую, ушёл в крипторынок, на крипте заработал столько, сколько на форекс нужно работать 2 года, там очень большая волатильность, с одного входа можно сделать +20-30%, так что форекс пока в резерве. Ну и пампим понемногу, там за несколько минут +20-80% к депозиту делается.
Очень интересно. По поводу хедж (если я правильно понял), если открыли сделку buy на EURUSD, то устанавливаем на USDCHF отложенный stop buy в качестве страховки. А если открыли EURCHF, то какая пара для страховки?
Извините, что много вопросов. С
декабря Вы ушли на крипторынок, но с декабря Bitcoin перестал расти. Неужели Вы делаете Sell Биткойну ?
Виталий, последний вопрос. Что такое "пампим" ? Вы имеете ввиду, что Вы управляете ПАММ-счётом ?
Виктор добрый день, Если не затруднит можно ссылку на Ваш рассказ о выявлении флета с MACD интересно почитать. честно проверил некоторые Ваши публикации в темах форума не не нашел. Очень прошу направить. заранее спасибо.
Я выявляю тренд с помощью MACD со стандартными настройками. Только в свойствах стандартного индикатора добавляю два уровня: +4 старых пункта (то есть 0.0004) и -4 старых пункта:
Если столбики диаграммы MACD пребывают внутри этих уровней, то имеем дело с флетом. Как только столбики MACD выходят за эти зелёные уровни, то имеем куда-нибудь тренд.
Я выявляю тренд с помощью MACD со стандартными настройками. Только в свойствах стандартного индикатора добавляю два уровня: +4 старых пункта (то есть 0.0004) и -4 старых пункта:
Если столбики диаграммы MACD пребывают внутри этих уровней, то имеем дело с флетом. Как только столбики MACD выходят за эти зелёные уровни, то имеем куда-нибудь тренд.
Виктор спасибо большое за пояснения, интересно понаблюдаю.
Очень интересно. По поводу хедж (если я правильно понял), если открыли сделку buy на EURUSD, то устанавливаем на USDCHF отложенный stop buy в качестве страховки. А если открыли EURCHF, то какая пара для страховки?
Извините, что много вопросов. С
декабря Вы ушли на крипторынок, но с декабря Bitcoin перестал расти. Неужели Вы делаете Sell Биткойну ?
Виталий, последний вопрос. Что такое "пампим" ? Вы имеете ввиду, что Вы управляете ПАММ-счётом ?
Если открыли по EURUSD, то больше делать нечего, ждём или плюс, или минус. Я торговал только кроссы, там шансов больше остаться с депозитом, и много возможностей для выхода с плачевной ситуации.
Биткоин не обязательно шортить, ним можно даже не торговать, это нерентабельно. На крипторынке больше 100 монет, которыми можно торговать, и более 1000 на которых можно делать быстрые деньги, способом пампа
Желательно фото тф. м5 или м15, и ссылку на фото(если это разрешено,или просто объясните где видели)
Цена?
Тестировали его или нет?
Как результаты?
Стоит это того или нет, за эти деньги?
Если он выявил некоторый алгоритм в поведении цены и его можно рассчитать в будущее, то такой индюк дорог, безусловно.
Если открыли по EURUSD, то больше делать нечего, ждём или плюс, или минус. Я торговал только кроссы, там шансов больше остаться с депозитом, и много возможностей для выхода с плачевной ситуации.
Биткоин не обязательно шортить, ним можно даже не торговать, это нерентабельно. На крипторынке больше 100 монет, которыми можно торговать, и более 1000 на которых можно делать быстрые деньги, способом пампа