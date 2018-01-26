Самый дорогой индикатор в вашей жизни - страница 5

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Vitaly Muzichenko:

Да, только рисование линий поддержки/сопротивления, больше ничего в трейдинге и не нужно. По своему малому опыту скажу, что при работе в канале, очень быстро будешь в анале, тем более что сейчас рынок трендовый, и нужно работать на пробой.

А бывает у Вас такое: Вы нарисовали все линии П-С. А потом вдруг поняли, что нарисовали их слишком много. Нужно их как-то разрядить, уменьшить количество этих линий П-С. А какие из них удалить ? Вроде бы и эта линия нарисована правильно, и эта — тоже. Удалять, получается, жалко. Между тем, цена в понедельник начинает движение, и цена вообще не замечает некоторые линии П-С, возле других линий цена задерживается, но что будет: пробой уровня или отбой ? Непонятно. Buy ? или Sell ? Вернее понятно, когда пост-фактум, и на истории. На истории мы все очень умные.

 
Victor Ziborov:

А бывает у Вас такое: Вы нарисовали все линии П-С. А потом вдруг поняли, что нарисовали их слишком много. Нужно их как-то разрядить, уменьшить количество этих линий П-С. А какие из них удалить ? Вроде бы и эта линия нарисована правильно, и эта — тоже. Удалять, получается, жалко. Между тем, цена в понедельник начинает движение, и цена вообще не замечает некоторые линии П-С, возле других линий цена задерживается, но что будет: пробой уровня или отбой ? Непонятно. Buy ? или Sell ? Вернее понятно, когда пост-фактум, и на истории. На истории мы все очень умные.

Рисовать от Н4, корректировать на М15, и тогда лишних не будет.

По поводу пробой или отбой? Так оно чаще всего видно, как цена подбирается к уровню, и не нужно сразу влазить в рынок, нужно подождать, посмотреть хотя-бы 5-6 свечей на М15. Теряется много входов, но у нас много пар, где-то, а сигнал поймать можно. Между линий лучше вообще не торговать, по крайней мере там легко поймать стоп, если он есть, если нет стопа, то отловить жирный маржин-колл. Большие деньги работают от уровня к уровню, цена не ходит сама по себе - её делают, и делать в непонятном месте никто в здравом уме не будет.

Перед тем как войти в рынок, нужно просчитать где с него примерно выйти, никто не станет сначала входить, а потом думать где с него выйти. Понаблюдайте внимательно за ценой, начертите текущие уровни, и промотайте назад в историю, они на 90% будут совпадать с историей, и если их начертить сегодня, то они будут работать через неделю - проверено. 

У меня конечно странная статистика, но примерно 75% шортов, и ~80% работа на пробой. Раньше ставил стопы, потом перестал, вместо стопа делал хедх, и оно само рано или поздно закрывается с минимальным профитом. Ну и так по кругу.

С декабря месяца форекс не торгую, ушёл в крипторынок, на крипте заработал столько, сколько на форекс нужно работать 2 года, там очень большая волатильность, с одного входа можно сделать +20-30%, так что форекс пока в резерве. Ну и пампим понемногу, там за несколько минут +20-80% к депозиту делается.

 
Victor Ziborov:

Для меня самый "дорогой", ценный, полезный индикатор — это MACD. У нас в Киеве есть такой успешный трейдер Сергей Сергеевич. Он не занимается преподаванием трейдинга, он не берёт деньги в управление. Он посещает семинары, форумы по трейдингу, потому что ему скучно сидеть дома с женой, а тут есть возможность живого общения с людьми, близкими по духу. Он торгует по MACD. И меня тоже "заразил" этим индикатором. Поэтому и я тоже много времени провёл в исследованиях MACD. MACD полезно использовать как фильтр для выявления основных движений и игнорирования шума. Все знают, как открывать сделки по MACD. Но я ещё знаю, как распознать флет по MACD (я здесь на форуме рассказывал), а ещё, как определить, что в данный момент мы будем иметь дело с ложным пробоем с помощью MACD (тоже рассказывал). Так что MACD — полезнейший индикатор. Кто-то, может, многое, необычное сказать, про какой-нибудь другой индикатор, например стохастик, ADX, Alligator или RSI... А мне любопытны такие глубокие исследования.


Виктор добрый день, Если не затруднит можно ссылку на Ваш рассказ о выявлении флета с MACD интересно почитать. честно проверил  некоторые Ваши публикации в темах форума не не нашел. Очень прошу направить. заранее спасибо. 

 
stsmotor:

Желательно фото тф. м5 или м15, и ссылку на фото(если это разрешено,или просто объясните где видели)

Цена?

Тестировали его или нет?

Как результаты?

Стоит это того или нет, за эти деньги?


Уважаемые господа!

Идеального индикатора НЕТ и быть не может!!! И если Вам кто то говорит другое - он Вас разводит на деньги.

Любой стандартный индикатор может быть достойным помощником в работе и даже использоваться в качестве эксперта. Здесь больше всего важно правильно настроить его на конкретный таймфрейм и валютную пару.

Могу согласиться только в том, что по отношению к различным инструментам индикаторы могут быть более или менее доходны. Ведь основные принципы во всех индикаторах (почти) одинаковые. Настройка осуществляется с помощью тестера стратегий с использованием параметров. 

Отдельно стоят методы фундаментального, волнового аанализов и Price Action.

 
Vitaly Muzichenko:

Рисовать от Н4, корректировать на М15, и тогда лишних не будет.

По поводу пробой или отбой? Так оно чаще всего видно, как цена подбирается к уровню, и не нужно сразу влазить в рынок, нужно подождать, посмотреть хотя-бы 5-6 свечей на М15. Теряется много входов, но у нас много пар, где-то, а сигнал поймать можно. Между линий лучше вообще не торговать, по крайней мере там легко поймать стоп, если он есть, если нет стопа, то отловить жирный маржин-колл. Большие деньги работают от уровня к уровню, цена не ходит сама по себе - её делают, и делать в непонятном месте никто в здравом уме не будет.

Перед тем как войти в рынок, нужно просчитать где с него примерно выйти, никто не станет сначала входить, а потом думать где с него выйти. Понаблюдайте внимательно за ценой, начертите текущие уровни, и промотайте назад в историю, они на 90% будут совпадать с историей, и если их начертить сегодня, то они будут работать через неделю - проверено. 

У меня конечно странная статистика, но примерно 75% шортов, и ~80% работа на пробой. Раньше ставил стопы, потом перестал, вместо стопа делал хедх, и оно само рано или поздно закрывается с минимальным профитом. Ну и так по кругу.

С декабря месяца форекс не торгую, ушёл в крипторынок, на крипте заработал столько, сколько на форекс нужно работать 2 года, там очень большая волатильность, с одного входа можно сделать +20-30%, так что форекс пока в резерве. Ну и пампим понемногу, там за несколько минут +20-80% к депозиту делается.

Очень интересно. По поводу хедж (если я правильно понял), если открыли сделку buy на EURUSD, то устанавливаем на USDCHF отложенный stop buy в качестве страховки. А если открыли EURCHF, то какая пара для страховки?

Извините, что много вопросов. С
 декабря Вы ушли на крипторынок, но с декабря Bitcoin перестал расти. Неужели Вы делаете Sell Биткойну ?

Виталий, последний вопрос. Что такое "пампим" ? Вы имеете ввиду, что Вы управляете ПАММ-счётом ?

 
aramaiskhachaturayn:

Виктор добрый день, Если не затруднит можно ссылку на Ваш рассказ о выявлении флета с MACD интересно почитать. честно проверил  некоторые Ваши публикации в темах форума не не нашел. Очень прошу направить. заранее спасибо. 

Я выявляю тренд с помощью MACD со стандартными настройками. Только в свойствах стандартного индикатора добавляю два уровня: +4 старых пункта (то есть 0.0004) и -4 старых пункта:

Если столбики диаграммы MACD пребывают внутри этих уровней, то имеем дело с флетом. Как только столбики MACD выходят за эти зелёные уровни, то имеем куда-нибудь тренд.

 
Victor Ziborov:

Я выявляю тренд с помощью MACD со стандартными настройками. Только в свойствах стандартного индикатора добавляю два уровня: +4 старых пункта (то есть 0.0004) и -4 старых пункта:

Если столбики диаграммы MACD пребывают внутри этих уровней, то имеем дело с флетом. Как только столбики MACD выходят за эти зелёные уровни, то имеем куда-нибудь тренд.


Виктор спасибо большое за пояснения, интересно понаблюдаю. 

 
Victor Ziborov:

Очень интересно. По поводу хедж (если я правильно понял), если открыли сделку buy на EURUSD, то устанавливаем на USDCHF отложенный stop buy в качестве страховки. А если открыли EURCHF, то какая пара для страховки?

Извините, что много вопросов. С
 декабря Вы ушли на крипторынок, но с декабря Bitcoin перестал расти. Неужели Вы делаете Sell Биткойну ?

Виталий, последний вопрос. Что такое "пампим" ? Вы имеете ввиду, что Вы управляете ПАММ-счётом ?

Если открыли по EURUSD, то больше делать нечего, ждём или плюс, или минус. Я торговал только кроссы, там шансов больше остаться с депозитом, и много возможностей для выхода с плачевной ситуации.

Биткоин не обязательно шортить, ним можно даже не торговать, это нерентабельно. На крипторынке больше 100 монет, которыми можно торговать, и более 1000 на которых можно делать быстрые деньги, способом пампа

 
stsmotor:

Желательно фото тф. м5 или м15, и ссылку на фото(если это разрешено,или просто объясните где видели)

Цена?

Тестировали его или нет?

Как результаты?

Стоит это того или нет, за эти деньги?

Чего может стоить индикатор построенный на истории???

Если он выявил некоторый алгоритм в поведении цены и его можно рассчитать в будущее, то такой индюк дорог, безусловно.

 
Vitaly Muzichenko:

Если открыли по EURUSD, то больше делать нечего, ждём или плюс, или минус. Я торговал только кроссы, там шансов больше остаться с депозитом, и много возможностей для выхода с плачевной ситуации.

Биткоин не обязательно шортить, ним можно даже не торговать, это нерентабельно. На крипторынке больше 100 монет, которыми можно торговать, и более 1000 на которых можно делать быстрые деньги, способом пампа

Виталий, привет. У меня сын тоже занялся криптовалютой. Использует портфель без плеча. Уже в несколько раз увеличил вложенные средства.
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