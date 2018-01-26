Самый дорогой индикатор в вашей жизни - страница 2
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Столько разговоров,умных мыслей....хоть бы один пример привели
Стохастик. На пересечении.
Столько разговоров,умных мыслей....хоть бы один пример привели
Да я ж тебе привел пример !
Скользящая средняя - индикатор, который используется практически повсеместно, всеми.
Правильно выше сказали - индикатор - это инструмент. Но, если подходить к индикаторам, как Мартышка к Очкам - все кончится фразой " Тьфу пропасть! И тот дурак, кто слушает людских всех врак: всё про Индикатор Очки лишь мне налгали; а проку на-волос нет в них".
Скользящая средняя - индикатор, который используется практически повсеместно, всеми.
Есть трейдеры, для которых график свечей лучший индикатор. Так или иначе, индикаторы нужны, чтобы облегчить жизнь трейдеру или показать ему то, что он не видит на графике. Так или иначе торгует не индикатор, а трейдер, с помощью своего мозга и прямых рук :)
Вот так можно пипсовать.
Ляпота.
Стоит это того или нет, за эти деньги?
самый дорогой - значение баланса/эквити на торговом счету