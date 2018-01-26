Самый дорогой индикатор в вашей жизни - страница 3
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Есть трейдеры, для которых график свечей лучший индикатор.
А разве это не индикатор ?
Обычный свечной график - это и есть четыре МА с мелким периодом.
Работать одним индикатором ? нет... лучший вариант -совокупность индикаторов..3-4 на экран )
Работать одним индикатором ? нет... лучший вариант -совокупность индикаторов..3-4 на экран )
А для бОльшей надёжности, 13-14, но можно и больше, это-же индикаторы
Как-то читал у Швагера (если не путаю), что под его руководством разработан индикатор, показывающий "зашкаливающую" пару. Суть в следующем. Соотношения всех пар и индексов валют взаимосвязаны. Если евро дорожает против доллара, а доллар дорожает против иены, то евро против иены дорожает ещё быстрее. Это математика. Но изредка случается парадокс, когда из-за кратковременных проблем с ликвидностью пропорция может резко нарушаться. Индикатор Швагера и показывает аномальную пару. Я так понял, что это весьма дорогая разработка, которая не продаётся.
А для бОльшей надёжности, 13-14, но можно и больше, это-же индикаторы
точно.. я и не догадывался что так можно..надо установить - и результаты повысятся )))
Как-то читал у Швагера (если не путаю), что под его руководством разработан индикатор, показывающий "зашкаливающую" пару. Суть в следующем. Соотношения всех пар и индексов валют взаимосвязаны. Если евро дорожает против доллара, а доллар дорожает против иены, то евро против иены дорожает ещё быстрее. Это математика. Но изредка случается парадокс, когда из-за кратковременных проблем с ликвидностью пропорция может резко нарушаться. Индикатор Швагера и показывает аномальную пару. Я так понял, что это весьма дорогая разработка, которая не продаётся.
Я кстати это всегда хотел написать, но руки так и не дошли, и скорее всего уже не напишу. Крипта поглотила
Желательно фото тф. м5 или м15, и ссылку на фото(если это разрешено,или просто объясните где видели)
Цена?
Тестировали его или нет?
Как результаты?
Стоит это того или нет, за эти деньги?
За 1200 долларов.
Толком не тестировал(даже не все настройки до конца понял).
Не знаю стоит того, или нет. Сейчас не до него.
Дорогой индикатор ? В каком смысле "дорогой" ? В смысле "купить где-то за деньги" ? Или в смысле "дорогой" - ценный, полезный для моего трейдинга ? Лично я индикаторы никогда не покупал. Считаю, что это лишнее. Я считаю, что все классические индикаторы уже имеются в составе MT5(4). Они являются наиболее полезными, ценными (дорогими). Скажу крамолу. Я считаю, что все остальные индикаторы, которые написаны и продаются — это компиляция, комбинация, интерпретация классических индикаторов, и вестись на них не стоит. Для меня наиболее ценный (дорогой) индикатор — это MACD.
Дорогой индикатор ? В каком смысле "дорогой" ? В смысле "купить где-то за деньги" ? Или в смысле "дорогой" - ценный, полезный для моего трейдинга ? Лично я индикаторы никогда не покупал. Считаю, что это лишнее. Я считаю, что все классические индикаторы уже имеются в составе MT5(4). Они являются наиболее полезными, ценными (дорогими). Скажу крамолу. Я считаю, что все остальные индикаторы, которые написаны и продаются — это компиляция, комбинация, интерпретация классических индикаторов, и вестись на них не стоит. Для меня наиболее ценный (дорогой) индикатор — это MACD.
Ошибочное мнение... Любому известно, что математические методы постоянно развиваются, и пользоваться старьем, конечно, можно, но не желательно...
Это как водить "Москвич - 408" в наше время... А что, ведь едет!!!