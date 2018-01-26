Самый дорогой индикатор в вашей жизни - страница 4
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Если разговор о цене за индикатор, то...
Для меня самый "дорогой", ценный, полезный индикатор — это MACD. У нас в Киеве есть такой успешный трейдер Сергей Сергеевич. Он не занимается преподаванием трейдинга, он не берёт деньги в управление. Он посещает семинары, форумы по трейдингу, потому что ему скучно сидеть дома с женой, а тут есть возможность живого общения с людьми, близкими по духу. Он торгует по MACD. И меня тоже "заразил" этим индикатором. Поэтому и я тоже много времени провёл в исследованиях MACD. MACD полезно использовать как фильтр для выявления основных движений и игнорирования шума. Все знают, как открывать сделки по MACD. Но я ещё знаю, как распознать флет по MACD (я здесь на форуме рассказывал), а ещё, как определить, что в данный момент мы будем иметь дело с ложным пробоем с помощью MACD (тоже рассказывал). Так что MACD — полезнейший индикатор. Кто-то, может, многое, необычное сказать, про какой-нибудь другой индикатор, например стохастик, ADX, Alligator или RSI... А мне любопытны такие глубокие исследования.
Если дорогой в денежном эквиваленте, то их не покупал по определению.
Если дорогой в плане ценности, то он абсолютно бесплатен и всегда под рукой
Если дорогой в денежном эквиваленте, то их не покупал по определению.
Если дорогой в плане ценности, то он абсолютно бесплатен и всегда под рукой
Виталий, Вы используете рисование горизонтальных линий для обозначения линий поддержки-сопротивлений ? Если не секрет ? Или для других целей ?
Я еще, по мимо трендовых линий, и равноудаленный канал использую.
Я еще, по мимо трендовых линий, и равноудаленный канал использую.
Виталий, как Вы используете равноудалённый канал ? Торгуете от границ канала вовнутрь канала на H4 как Боришполец? Или ждёте, с помощью отложенных ордеров, когда цена из канала выйдет и пойдёт в противоположную сторону (так делает, я думаю, известная из Ютуба, Жанка-англичанка)?
Виталий, как Вы используете равноудалённый канал ? Торгуете от границ канала вовнутрь канала на H4 как Боришполец? Или ждёте, с помощью отложенных ордеров, когда цена из канала выйдет и пойдёт в противоположную сторону (так делает, я думаю, известная из Ютуба, Жанка-англичанка)?
Нет по нему определяю примерную цель для тейк профита, если виден четкий канал движения цены. То есть прежде чем нарисовать этот канал нужно минимум две вершины или две впадины. Пример на рисунке, выход из сделки на границе канала.
Нет по нему определяю примерную цель для тейк профита.
Я понял Вас. Я для определения TP пытаюсь использовать расширение Фибоначчи:
Я понял Вас. Я для определения TP пытаюсь использовать расширение Фибоначчи:
Я в волнах не силен. Несколько раз пытался с ними разобраться так ни чего не понял. :) В книге примеры смотришь на картинке с описанием вроде все понятно где какая волна. А когда сам на графике пытаешся это найти возникают сомнения что за волна и какой ее номер. :) Вообщем на мой взгляд волновая теория слишком субъективна.
Виталий, Вы используете рисование горизонтальных линий для обозначения линий поддержки-сопротивлений ? Если не секрет ? Или для других целей ?
Да, только рисование линий поддержки/сопротивления, больше ничего в трейдинге и не нужно. По своему малому опыту скажу, что при работе в канале, очень быстро будешь в анале, тем более что сейчас рынок трендовый, и нужно работать на пробой.