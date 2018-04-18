Советники: Specnaz 2.3

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Specnaz 2.3:

Стратегия для боковых движений, с защитой при выходе в тренд.

После исследований нескольких версий стратегии Спецназ от Александра Кононова, мною были добавлены алгоритмы балансировки цепочек при значительном смещении цены в сторону слабой цепочки, алгоритм запрета и разрешения на закрытие цепочек.

  • dly - параметр, определяющий расстояние в пунктах от цены закрытия цепочки с прибылью до цены, при которой откроется балансирующие сделки;
  • flat - параметр, определяющий расстояние в пунктах от цены потенциального закрытия цепочки с прибылью до цены, при которой будет дано разрешение на закрытие сделок с прибылью.

После данной доработки появилась возможность использовать стратегию на различных валютных парах (не только EURUSD, как в оригинале), а так же увеличилась надежность в периоды изменения характера движения цены.

Рекомендую производить тесты и оптимизацию поквартально, на 5-6 валютных парах. Стабильные результаты возможно получить при совмещении данной стратегии с трендовыми стратегиями и хорошей диверсификации по валютным парам.

P.S. Советник вложен в ознакомительных и исследовательских целях. Не применяйте на реальных счетах! Если после ознакомления есть уверенность в использовании на реальном счете, предварительно напишите в личку.

Автор: Sergey Eroshenko

 

Сергей, а демо счете протестировать советник возможно?

И тест у Вас несколько хитрый, периода тестирования нет, инструмента тестирования нет, периода нет (ТФ), по большому счету, в нем вообще ничего конкретного нет.

Даже не ясно от одного ли теста верхняя и нижняя части? 

 
Automated-Trading:

Specnaz 2.3:

Автор: Sergey Eroshenko

Что вы называете ЦЕПОЧКОЙ ?
 
Programma78:

Сергей, а демо счете протестировать советник возможно?

И тест у Вас несколько хитрый, периода тестирования нет, инструмента тестирования нет, периода нет (ТФ), по большому счету, в нем вообще ничего конкретного нет.

Даже не ясно от одного ли теста верхняя и нижняя части? 

Здравствуйте!

Выложенная версия только для исследований на истории, без обработчика ответов торгового сервера.

Ниже небольшая выкладка по инструментам тестирования, периодам (поквартально) и параметрам.

opt - период оптимизации, back - период бэктеста, work - периоды тестирования с выбранными рабочими параметрами

Таймфрейм для данной стратегии значения не имеет.


 
Zvezdochet:
Что вы называете ЦЕПОЧКОЙ ?


Здравствуйте!

В данной стратегии сделки открываются раз в день в обе стороны одновременно и имеют только TakeProfit, который рассчитывается, как среднее арифметическое цен открытия + х Пунктов (или - х пунктов для продаж).

В данном случае, однонаправленные сделки, объединенные общим значением TakeProfit я называю цепочкой.

 
Sergey Eroshenko:


Здравствуйте!

В данной стратегии сделки открываются раз в день в обе стороны одновременно и имеют только TakeProfit, который рассчитывается, как среднее арифметическое цен открытия + х Пунктов (или - х пунктов для продаж).

В данном случае, однонаправленные сделки, объединенные общим значением TakeProfit я называю цепочкой.

А эт вы по какому говорите .......? Я чот ниччччё не понял..........
 
Zvezdochet:
А эт вы по какому говорите .......? Я чот ниччччё не понял..........


)) постараюсь объяснить на простом примере:

у нас открыто 6 покупок от разных цен, но TakeProfit у них одинаков (рассчитан по простой формуле) - это будет цепочка покупок.

у нас открыто 8 продаж от разных цен, но TakeProfit у них одинаков (также рассчитан по формуле) - это будет цепочка продаж.


одновременно могут существовать цепочка продаж и цепочка покупок, и с разным количеством сделок.

 
Sergey Eroshenko:


)) постараюсь объяснить на простом примере:

у нас открыто 6 покупок от разных цен, но TakeProfit у них одинаков (рассчитан по простой формуле) - это будет цепочка покупок.

у нас открыто 8 продаж от разных цен, но TakeProfit у них одинаков (также рассчитан по формуле) - это будет цепочка продаж.


одновременно могут существовать цепочка продаж и цепочка покупок, и с разным количеством сделок.

А-а-а ....Теперь понятно . А на заказ советники не пишете ? Хочу что то похожее , но чтоб тейкпрофит у каждого  ордера свой - ИКС пунктов . После небольшого тейка разворот - траву косим - до тех пор пока по стопу не вышебет . После стопа удваиваем ордер до тех пор пока тейк не получим . Это в кратце .
 
красиво! но не работает! ...на каждом тике сделка сделка сделка!
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