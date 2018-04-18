Советники: Specnaz 2.3
Сергей, а демо счете протестировать советник возможно?
И тест у Вас несколько хитрый, периода тестирования нет, инструмента тестирования нет, периода нет (ТФ), по большому счету, в нем вообще ничего конкретного нет.
Даже не ясно от одного ли теста верхняя и нижняя части?
Автор: Sergey Eroshenko
Сергей, а демо счете протестировать советник возможно?
И тест у Вас несколько хитрый, периода тестирования нет, инструмента тестирования нет, периода нет (ТФ), по большому счету, в нем вообще ничего конкретного нет.
Даже не ясно от одного ли теста верхняя и нижняя части?
Здравствуйте!
Выложенная версия только для исследований на истории, без обработчика ответов торгового сервера.
Ниже небольшая выкладка по инструментам тестирования, периодам (поквартально) и параметрам.
opt - период оптимизации, back - период бэктеста, work - периоды тестирования с выбранными рабочими параметрами
Таймфрейм для данной стратегии значения не имеет.
Что вы называете ЦЕПОЧКОЙ ?
Здравствуйте!
В данной стратегии сделки открываются раз в день в обе стороны одновременно и имеют только TakeProfit, который рассчитывается, как среднее арифметическое цен открытия + х Пунктов (или - х пунктов для продаж).
В данном случае, однонаправленные сделки, объединенные общим значением TakeProfit я называю цепочкой.
Здравствуйте!
В данной стратегии сделки открываются раз в день в обе стороны одновременно и имеют только TakeProfit, который рассчитывается, как среднее арифметическое цен открытия + х Пунктов (или - х пунктов для продаж).
В данном случае, однонаправленные сделки, объединенные общим значением TakeProfit я называю цепочкой.
А эт вы по какому говорите .......? Я чот ниччччё не понял..........
)) постараюсь объяснить на простом примере:
у нас открыто 6 покупок от разных цен, но TakeProfit у них одинаков (рассчитан по простой формуле) - это будет цепочка покупок.
у нас открыто 8 продаж от разных цен, но TakeProfit у них одинаков (также рассчитан по формуле) - это будет цепочка продаж.
одновременно могут существовать цепочка продаж и цепочка покупок, и с разным количеством сделок.
)) постараюсь объяснить на простом примере:
у нас открыто 6 покупок от разных цен, но TakeProfit у них одинаков (рассчитан по простой формуле) - это будет цепочка покупок.
у нас открыто 8 продаж от разных цен, но TakeProfit у них одинаков (также рассчитан по формуле) - это будет цепочка продаж.
одновременно могут существовать цепочка продаж и цепочка покупок, и с разным количеством сделок.
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Specnaz 2.3:
Стратегия для боковых движений, с защитой при выходе в тренд.
После исследований нескольких версий стратегии Спецназ от Александра Кононова, мною были добавлены алгоритмы балансировки цепочек при значительном смещении цены в сторону слабой цепочки, алгоритм запрета и разрешения на закрытие цепочек.
После данной доработки появилась возможность использовать стратегию на различных валютных парах (не только EURUSD, как в оригинале), а так же увеличилась надежность в периоды изменения характера движения цены.
Рекомендую производить тесты и оптимизацию поквартально, на 5-6 валютных парах. Стабильные результаты возможно получить при совмещении данной стратегии с трендовыми стратегиями и хорошей диверсификации по валютным парам.
P.S. Советник вложен в ознакомительных и исследовательских целях. Не применяйте на реальных счетах! Если после ознакомления есть уверенность в использовании на реальном счете, предварительно напишите в личку.
Автор: Sergey Eroshenko