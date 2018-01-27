Разговоры на завалинке о ООП - страница 2
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Так Вы из Питера. Как там физ-мат корпуса универа в деревне Темяшкино все еще стоят? Кстати репликтоиды, по Вашему, это кто - все мы, кто реплики на форумах вставляет или Вы так рептилоидов называете?
Я в Бонче учился, в Темяшкино очень давно не был, не в курсе.
репликтоидов не обсуждаем, а то ночью придут и всех запрограммируют на указатель на NULL
...
ЗЫ, ушел на 20 мин, потом продолжу. О чем писать-то вообще, как думаете? У меня есть некоторые соображения, хочется ваши услышать
О бабах же ... Нет?
ЗЫ. Ушёл спать. Приду - достану шашку...
О бабах же ... Нет?
ЗЫ. Ушёл спать. Приду - достану шашку...
Че о них писать, их танцевать надо )
Пока готовится закусь, составлю мое видение правил ветки
Еще немного на сегодня.
Начав в CObject, я хотел показать, зачем вообще нужен этот класс-пустышка, который в чистом виде ни к чему не пригоден.
Опс, теперь же есть возможность делать расшаренные для всех проекты! Как-то вдруг резко пробило, чем это может быть полезно.
Работает странно, при попытке компиляции зачем-то создал мне новый файл, после записи скомпилировал проект, он пустой. Но при этом открыл лесенкой окна проектов, над которыми я работал днем, они не в папке Shared& они в старом Project.
Надо спать, завтра разберусь. То ли я не так делаю, толи возможность сырая, утром выясню.
До завтра!
Немного оффтоп, просто на втором монике страница открыта, вспомнил. Сегодня думал, ну что сложного в ООП. А надо было html поправить, а я все эти го**о-теги никогда не помнил, убил минут 15 на то, чтобы найти и вспомнить, как ставить несчастный пробел )))))
Думаю, может, я неправ, сам понимаю ООП на автомате и жду такого же от других? Но потом нашел-таки отмазу, я же всегда готов не ныть, а учиться. Лет 10 назад принял для себя решение - все беды и удачи зависят только от меня самого. Жизнь стала проще и продуктивнее
А это тот тег ))))))))))
Alexey Volchanskiy:
Может, ООП реально придумано злобными репликтоидами при содействии предателя человечества Бьерн Страуструпа?
Рассмотрим класс, ибо он совсем маленький. Как видно в нем есть 4 virtual функции, которые, как и положено в классе-родителе, ничего не делают.
ООП придумано сугубо для развлекательных целей чтобы программистам не скучно было и чтобы жизнь им маслом не казалась. Одновременно ООПшники формируют особую секту верущих в свою прогрессивность, это поднимает личную самооценку и полезно в некоторых клинических случаях.
Относительно реального практического применения - оного нет и не было ибо никто и не претендовал изначально. :)
ООП придумано сугубо для развлекательных целей чтобы программистам не скучно было и чтобы жизнь им маслом не казалась. Одновременно ООПшники формируют особую секту верущих в свою прогрессивность, это поднимает личную самооценку и полезно в некоторых клинических случаях.
Относительно реального практического применения - оного нет и не было ибо никто и не претендовал изначально. :)
На счет ООП Ваше мнение понятно. Но что Вы скажете насчет функционально? Haskell, Python, R, F#?
На счет ООП Ваше мнение понятно. Но что Вы скажете насчет функционально? Haskell, Python, R, F#?
Эээ питон и R не функциональные ЯП.
Да ну!
а F# поддерживает ООП
Логика понятна, раз ООП значит не функциональный... facepalm......
Но что Вы скажете насчет функционально? Haskell, Python, R, F#?
Функциональность эта мнимая, расчитанная на легковерных. Все возможные функции можно реализовать в рамках традиционных языков. Это просто желание подменить укорочение синтаксиса функциональностью, которая в реальности лишь скрывает реальную реализацию алгоритма, что вредит и программисту и инструментам оптимизации кода для разных вычислительных архитектур...