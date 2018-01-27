Разговоры на завалинке о ООП - страница 2

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Aleksey Ivanov:

Так Вы из Питера. Как там  физ-мат корпуса универа в деревне Темяшкино все еще стоят? Кстати репликтоиды, по Вашему, это кто - все мы, кто реплики на форумах вставляет или Вы так рептилоидов называете?   


Я в Бонче учился, в Темяшкино очень давно не был, не в курсе.

репликтоидов не обсуждаем, а то ночью придут и всех запрограммируют на указатель на NULL

 
Alexey Volchanskiy:

...

ЗЫ, ушел на 20 мин, потом продолжу. О чем писать-то вообще, как думаете? У меня есть некоторые соображения, хочется ваши услышать

О бабах же ... Нет?

ЗЫ. Ушёл спать. Приду - достану шашку...

 
Artyom Trishkin:

О бабах же ... Нет?

ЗЫ. Ушёл спать. Приду - достану шашку...


Че о них писать, их танцевать надо )

Пока готовится закусь, составлю мое видение правил ветки

  1. Тут не устраивают холивары о нужности/ненужности ООП, тут обсуждают его реальное применение. С холиварами и ругней создавайте свои и там истерите.
  2. Пишите, не стесняйтесь, даже на самом начальном уровне, главное, по теме ветки. Просьба не задавать левых вопросов типа починить советник, для этого полно соответствующих веток.
  3. Можно поразбирать "ужасный черный ящик" под названием Стандартная Библиотека. Убедимся, что ужасы и ночные страхи во все времена рождались от незнания.
  4. Предлагайте свои пункты правил, я суммирую и выложу.

 

Еще немного на сегодня.

Начав в CObject, я хотел показать, зачем вообще нужен этот класс-пустышка, который в чистом виде ни к чему не пригоден.

Опс, теперь же есть возможность делать расшаренные для всех проекты! Как-то вдруг резко пробило, чем это может быть полезно.

Работает странно, при попытке компиляции зачем-то создал мне новый файл, после записи скомпилировал проект, он пустой. Но при этом открыл лесенкой окна проектов, над которыми я работал днем, они не в папке Shared& они в старом Project.

Надо спать, завтра разберусь. То ли я не так делаю, толи возможность сырая, утром выясню.


До завтра!

 

Немного оффтоп, просто на втором монике страница открыта, вспомнил. Сегодня думал, ну что сложного в ООП. А надо было html поправить, а я все эти го**о-теги никогда не помнил, убил минут 15 на то, чтобы найти и вспомнить, как ставить несчастный пробел )))))

Думаю, может, я  неправ, сам понимаю ООП на автомате и жду такого же от других? Но потом нашел-таки отмазу, я же всегда готов не ныть, а учиться. Лет 10 назад принял для себя решение - все беды и удачи зависят только от меня самого. Жизнь стала проще и продуктивнее


А это тот тег ))))))))))

 

 

Alexey Volchanskiy:

Может, ООП реально придумано злобными репликтоидами при содействии предателя человечества  Бьерн Страуструпа?

Рассмотрим класс, ибо он совсем маленький.  Как видно в нем есть 4 virtual функции, которые, как и положено в классе-родителе, ничего не делают

ООП придумано сугубо для развлекательных целей чтобы программистам не скучно было и чтобы жизнь им маслом не казалась. Одновременно ООПшники формируют особую секту верущих в свою прогрессивность, это поднимает личную самооценку и полезно в некоторых клинических случаях.

Относительно реального практического применения - оного нет и не было ибо никто и не претендовал изначально. :)

 
Andrei:

ООП придумано сугубо для развлекательных целей чтобы программистам не скучно было и чтобы жизнь им маслом не казалась. Одновременно ООПшники формируют особую секту верущих в свою прогрессивность, это поднимает личную самооценку и полезно в некоторых клинических случаях.

Относительно реального практического применения - оного нет и не было ибо никто и не претендовал изначально. :)

На счет ООП Ваше мнение понятно. Но что Вы скажете насчет функционально? Haskell, Python, R, F#?

 
Vasiliy Sokolov:

На счет ООП Ваше мнение понятно. Но что Вы скажете насчет функционально? Haskell, Python, R, F#?

Эээ питон и R не функциональные ЯП. а F# поддерживает ООП. К чему этот комент?
 
Комбинатор:
Эээ питон и R не функциональные ЯП.

Да ну! 

Комбинатор:
а F# поддерживает ООП

Логика понятна, раз ООП значит не функциональный... facepalm......

 
Vasiliy Sokolov:

Но что Вы скажете насчет функционально? Haskell, Python, R, F#?

Функциональность эта мнимая, расчитанная на легковерных. Все возможные функции можно реализовать в рамках традиционных языков. Это просто желание подменить укорочение синтаксиса функциональностью, которая в реальности лишь скрывает реальную реализацию алгоритма, что вредит и программисту и инструментам оптимизации кода для разных вычислительных архитектур...

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