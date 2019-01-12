вот новая работа на 10 долларов. В сервисе "Работа" что-то поменялось ? - страница 8

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Интересно, когда же забанят всех исполнителей на данной площадке?
 

Товарищи модераторы или фрилансеры-старожилы помогите разобраться с таким вопросом: когда я могу начать общаться с заказчиком напрямую ?

Я пытаюсь выполнить работу в первый раз, но столкнулся с такой проблемой: После того, как заказчик добавил меня в кандидаты на выполнение работы и отправил мне ТЗ

прогресс выполнения работы стал выглядеть так:

но "соглашения о работе" ни заказчик ни я не принимали. В СервисДеск обратится с этим вопросом невозможно - туда только по финансовым вопросам.

 Как быть в этой ситуации? Когда же тогда и как можно обсудить детали ТЗ с заказчиком в живую для окончательного утверждения ТЗ ?

 
Andrey Vasilchenko:

Когда же тогда и как можно обсудить детали ТЗ с заказчиком в живую для окончательного утверждения ТЗ ?


Немного облегчу задачу: читать здесь

  1. Заказчикам и Претендентам запрещается до заключения Соглашения о работе обмениваться контактными данными в любом виде. Нарушение ведёт к запрету на участие во Фрилансе.
Соглашение о работе считается с момента когда Вы принимаете техническое задание, а заказчик соглашается на Вашу цену.
 
Правила я читал, но порядок происходящего явно не совпадает с описанным на странице https://www.mql5.com/ru/articles/117, поэтому и задаю данный вопрос, чтобы не попасть под БАН...
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
  • www.mql5.com
Главным преимуществом торговых терминалов MetaTrader является возможность создания автоматических торговых систем, способных совершать торговые операции без вмешательства трейдера, что позволяет исключить влияние психологии на результаты торговли. Для этого нужно сформулировать торговую стратегию и реализовать ее в виде программы на языке MQL...
 
После того, как я соглашусь с тем пунктом, который у меня стоит в прогрессе мы сможем с заказчиком, в случае необходимости, откорректировать ТЗ ?
 
Andrey Vasilchenko:
Правила я читал, но порядок происходящего явно не совпадает с описанным на странице https://www.mql5.com/ru/articles/117, поэтому и задаю данный вопрос, чтобы не попасть под БАН...

Вот, как в реале (не забывайте, реальный мир движется быстрее статических страниц справки и помощи)

заключения Соглашения о работе

 
К сожалению, зеленым сообщением закрыли самое важное, поэтому еще раз повторю свой вопрос: "После того, как я соглашусь с тем пунктом, который у меня стоит в прогрессе, мы сможем с заказчиком в случае необходимости откорректировать ТЗ ?"
 
Andrey Vasilchenko:
К сожалению, зеленым сообщением закрыли самое важное, поэтому еще раз повторю свой вопрос: "После того, как я соглашусь с тем пунктом, который у меня стоит в прогрессе, мы сможем с заказчиком в случае необходимости откорректировать ТЗ ?"

После заключения соглашения ТЗ зафиксируется. И поменять его Заказчик сможет при изменении сроков/бюджета.

 
Andrey F. Zelinsky:

Теперь во Фрилансе другая крайность -- ввели минималку 30$ -- и дополнение в ранее сделанный советник надо делать на стороне, т.к. сервис требует минимум 30$, а за попытку выкрутиться и провести такой заказ как "перевод" за 10$ -- намерены отстранять от участия в сервисе.

Ренат, когда вводили минималку, обещал подумать над стоимостью для мелких задач. Прошел уже год.

Проблема есть и её надо решать со стороны сервиса, а не вводить репрессии над разработчиками и заказчиками -- которые просто хотят работать через сервис.

так разработчикам это только выгодно - как "официальный" повод давить на заказчиков для повышения цены работы (которая в обычных условиях бы стоила дешевле $30). странно если управляющие сервисом этого не понимают, по идее все должно быть наоборот в интересах заказчиков сделано.

п.с. или поменяли правила уже?
 
Ilya Malev:

п.с. или поменяли правила уже?

вы, антон&илья некрофил? -- вытащили мой пост годичной давности от "2018.01.06" -- вы хотите обсудить этот вопрос?

тогда не ко мне обращайтесь для диалога.

лично я правила Фриланса принимаю "как есть" и обсуждать их правильность или неправильность -- для меня нет никакой необходимости.

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