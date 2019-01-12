вот новая работа на 10 долларов. В сервисе "Работа" что-то поменялось ? - страница 8
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Товарищи модераторы или фрилансеры-старожилы помогите разобраться с таким вопросом: когда я могу начать общаться с заказчиком напрямую ?
Я пытаюсь выполнить работу в первый раз, но столкнулся с такой проблемой: После того, как заказчик добавил меня в кандидаты на выполнение работы и отправил мне ТЗ
прогресс выполнения работы стал выглядеть так:
но "соглашения о работе" ни заказчик ни я не принимали. В СервисДеск обратится с этим вопросом невозможно - туда только по финансовым вопросам.
Как быть в этой ситуации? Когда же тогда и как можно обсудить детали ТЗ с заказчиком в живую для окончательного утверждения ТЗ ?
Когда же тогда и как можно обсудить детали ТЗ с заказчиком в живую для окончательного утверждения ТЗ ?
Немного облегчу задачу: читать здесь
Правила я читал, но порядок происходящего явно не совпадает с описанным на странице https://www.mql5.com/ru/articles/117, поэтому и задаю данный вопрос, чтобы не попасть под БАН...
Вот, как в реале (не забывайте, реальный мир движется быстрее статических страниц справки и помощи)
К сожалению, зеленым сообщением закрыли самое важное, поэтому еще раз повторю свой вопрос: "После того, как я соглашусь с тем пунктом, который у меня стоит в прогрессе, мы сможем с заказчиком в случае необходимости откорректировать ТЗ ?"
После заключения соглашения ТЗ зафиксируется. И поменять его Заказчик сможет при изменении сроков/бюджета.
Теперь во Фрилансе другая крайность -- ввели минималку 30$ -- и дополнение в ранее сделанный советник надо делать на стороне, т.к. сервис требует минимум 30$, а за попытку выкрутиться и провести такой заказ как "перевод" за 10$ -- намерены отстранять от участия в сервисе.
Ренат, когда вводили минималку, обещал подумать над стоимостью для мелких задач. Прошел уже год.
Проблема есть и её надо решать со стороны сервиса, а не вводить репрессии над разработчиками и заказчиками -- которые просто хотят работать через сервис.
так разработчикам это только выгодно - как "официальный" повод давить на заказчиков для повышения цены работы (которая в обычных условиях бы стоила дешевле $30). странно если управляющие сервисом этого не понимают, по идее все должно быть наоборот в интересах заказчиков сделано.п.с. или поменяли правила уже?
п.с. или поменяли правила уже?
вы, антон&илья некрофил? -- вытащили мой пост годичной давности от "2018.01.06" -- вы хотите обсудить этот вопрос?
тогда не ко мне обращайтесь для диалога.
лично я правила Фриланса принимаю "как есть" и обсуждать их правильность или неправильность -- для меня нет никакой необходимости.