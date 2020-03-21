Алгоритмы, методы решений, сравнение их производительности - страница 20
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Я не знаю зачем к идеальному решению добавлять сущности. Не вижу смысла.
Вы же не одеваете две шапки одновременно. А почему?
Cначала объясните это. ))
"Вы ведь мучаете людей и заставляете их страдать, опускаете их морально и психологически...."
Проклятый мир (сборник) Авторы: Дмитрий Ганин
"Вы ведь мучаете людей и заставляете их страдать, опускаете их морально и психологически...."
Проклятый мир (сборник) Авторы: Дмитрий Ганин
Искренне прошу прощения у всех, кого ненароком заставил страдать морально и психологически.
Никакой цели кроме нахождения идеального решения конкретной задачи я не преследовал.
Наоборот, сам подвергся непонятным нападкам и немотивированной агрессии.
Видимо, эту цену платит каждый, кто не хочет идти в "ногу" с обществом.
Ну, я свой выбор сделал и ни на кого не пеняю...
Я не знаю зачем к идеальному решению добавлять сущности.
Может еще рано говорить о своем коде как о идеальном решении.
А вот собственно коллекция шапок
Может еще рано говорить о своем коде как о идеальном решении
Я говорил в общем, так сказать...
"Зачем к идельному решению (любому), прибавлять сущности."
Должен сказать, что многие дали мне очень ценные идеи и указали на правильные ошибки:
1. Ошибка с количеством символов.
2. Ошибка возникающая из за коллизий самих подстрок внутри общей строки.
3. Выход за пределы памяти выделяемой для каждой конкретной строки.
4. Ошибочное убеждение, что изменение размеров массива ведет к стиранию данных.
Огромное спасибо всем за указание на эти ошибки!
...
Огромное спасибо всем за указание на эти ошибки!
Если быть объективным, то последний, - идеальный вариант решения, принадлежит всем, поскольку, я пришел к нему благодаря указаниям на ошибки, общению и взаимодействию с людьми.
Если быть объективным, то последний, - идеальный вариант решения, принадлежит всем, поскольку, я пришел к нему благодаря указаниям на ошибки, общению и взаимодействию с людьми.
Еще раз последний вариант - это просто вариант, то что было до этого было вообще не вариантом! А то что он идеальный - это спорное утверждение
Еще раз последний вариант - это просто вариант, то что было до этого было вообще не вариантом! А то что он идеальный - это спорное утверждение
Предлагаю перейти к ДЕбагу принтам и кометам - у кого какие мысли?
протестировал время работы если функция будет:
1. обернута в класс
2. обернута в класс, экземпляр класса создаем с помощью оператора new
3. просто вызываем функцию без использования обертки
2019.10.12 12:39:29.802 SpeedTst_class (EURUSD,M1) 1. COpen: loops=1000000000 ms=41016
2019.10.12 12:41:05.352 SpeedTst_class (EURUSD,M1) 2. new COpen: loops=1000000000 ms=95562
2019.10.12 12:41:45.939 SpeedTst_class (EURUSD,M1) 3. iOpen: loops=1000000000 ms=40578
тесты 1 и 3 рядом по производительности, т.е. оборачивать в класс вызов функции не критично, тест №2 время набежало из за вызова конструктора и деструктора
тест скорости выполнения при обращении к функциям SymbolInfoDouble()
2019.12.11 21:13:08.896 tst_volum (EURUSD,W1) calcNormVol_my(): loops=100000000 ms=173406
2019.12.11 21:15:45.425 tst_volum (EURUSD,W1) calcNormVol_alexeyvik(): loops=100000000 ms=156531
2019.12.11 21:15:45.533 tst_volum (EURUSD,W1) calcNormVol_fxsaber(): loops=100000000 ms=110
2019.12.11 21:15:45.916 tst_volum (EURUSD,W1) calcNormVol_my_2(): loops=100000000 ms=390