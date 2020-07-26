Прогноз курса биткоин - страница 3

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Renat Akhtyamov:

Комбинатор, а кушать на что?

Сходи на рынок за буханкой хлеба с битками, т.е. туда где нет карточек, нет компьютеров и пр...

все равно от комиссий не уйдешь на 100 процентов

и биток не совсем удобен в этом плане, как деньги для массового применения

очень скоро это поймут


Ну допустим комиссия меня не волнует, при грамотном Мoney Managment и удачном раскладе срок окупаемости депозита 90-100 торговых дней, при минимальном риске, взять альтернативу - ферму: срок окупаемости больше в 3-4 раза, риски одинаковые, вложения в ферму можно частично продать и минимизировать убытки, я могу минимизировать убытки при форс-мажоре использую StopLoss.

1. Но у меня дома нет адской машины, в отличии от фермы пожирающей за пару дней стоимость VPS на месяц или даже на три месяца.

2. Вложения на депозит у меня: Стоимость одной видеокарты для майнинга.

3. Третий нюанс, это конечно опыт и интеллектуальный труд по сути бесценен

Итог: при вложении своих мозгов, времени и труда, получаем на старте в 8-10 раз меньшие затраты что бы заработать условный 1$ с биткоина.

На картинке просто тест робота:... но с вышеизложенным смыслом.


 
Vladimir Zubov:

........


Просто в подсознании у человека, который тебе написал пост про комиссии и своп то, что биток задуман как деньги лишенные этих банковских прелестей.

Однако о реальности воплощения этой идеи в жизнь тогда еще не задумывались, когда хотелось создать такое.

Потому биток будет расти, не спорю, но будет и падать.

Ибо!

Проблем с BTC еще не мало предстоит решить. Кто будет решать эти проблемы?

Да никто их не будет решать и вкладываться тоже никто не будет, просто некому, незачем и никак!

Например, бабка пошла на рынок продавать огурцы. Ну как она получит оплату из твоего электронного кошелька в виде транзакции???

Вопрос - выживет ли такая неудобная деньга при наличии существующей, т.е. той, которой все пользуются и не кашляют.

Соответственно твоим байкам кердык.
 

Vladimir Zubov:

взять альтернативу - ферму: срок окупаемости больше в 3-4 раза, риски одинаковые, вложения в ферму можно частично продать и минимизировать убытки, я могу минимизировать убытки при форс-мажоре использую StopLoss.

Я вообще про другое. Можно купить биткоин на бирже. с лучшей ликвидностью и комиссией (т.е. суммарно комиссия и спред обойдутся дешевле и скорее всего нормально) и без свопов. Кроме того, на некоторых биржах их (битки) еще можно сдавать в аренду маржинальным трейдерам и получать небольшую дополнительную прибыль.

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Комбинатор:

Я вообще про другое. Можно купить биткоин на бирже. с лучшей ликвидностью и комиссией (т.е. суммарно комиссия и спред обойдутся дешевле и скорее всего нормально) и без свопов. Кроме того, на некоторых биржах их (битки) еще можно сдавать в аренду маржинальным трейдерам и получать небольшую дополнительную прибыль.


Тоже отличный вариант. Единственное это доверие к бирже. Доверия к годами проверенным ДЦ я думаю больше. Но это дело вкуса и характера каждого.

 
Renat Akhtyamov:

Просто в подсознании у человека, который тебе написал пост про комиссии и своп то, что биток задуман как деньги лишенные этих банковских прелестей.

Нет, он не про это. А про то что в МТ5 отрицательные свопы в обе стороны, спред не менее 20, и комиссия за каждую сделку иногда размером со спред.

При том что можно за несколько минут создать аккаунт на криптобирже, перевести туда биткоины с кредитки используя какой-нибудь обменник, и получить спред в несколько раз меньше, никаких свопов, и комиссия всего около 0.25% за сделку. И вдобавок получить сотни тикеров и стакан к каждому их них.

А потом ещё окажется что график btcusd у дилингов какой-то не такой, как будто сделан из воздуха и рандома.

 
Dr. Trader:

Нет, он не про это. А про то что в МТ5 отрицательные свопы в обе стороны, спред не менее 20, и комиссия за каждую сделку иногда размером со спред.

При том что можно за несколько минут создать аккаунт на криптобирже, перевести туда биткоины с кредитки используя какой-нибудь обменник, и получить спред в несколько раз меньше, никаких свопов, и комиссия всего около 0.25% за сделку. И вдобавок получить сотни тикеров и стакан к каждому их них.

А потом ещё окажется что график btcusd у дилингов какой-то не такой, как будто сделан из воздуха и рандома.

Спасибо, я уже почитал его последний пост.

Об этом я и говорил

Ну мол - сказал "раз", скажи и "два".

а не так:

 
Комбинатор:

Я вообще про другое. Можно купить биткоин на бирже. с лучшей ликвидностью и комиссией (т.е. суммарно комиссия и спред обойдутся дешевле и скорее всего нормально) и без свопов. Кроме того, на некоторых биржах их (битки) еще можно сдавать в аренду маржинальным трейдерам и получать небольшую дополнительную прибыль.

Ой, я долго писал, повторился.

> Кроме того, на некоторых биржах их (битки) еще можно сдавать в аренду
Есть специальные сайты по сдаче битков в аренду, я ссылки давать лучше не буду ибо там всё граничит с пирамидами и манипуляциями цен на бирже, но те кто интересуются могут погуглить "bitcoin lending"

 

Dr. Trader:

могут погуглить "bitcoin lending"

И скорее всего наткнутся первым делом на какой-нибудь битконнект, который откровенный скам ))

Только на биржах, только маржинальным трейдерам, никаких p2p.

Тогда уж гуглить "bitcoin margin lending"

 
Vladimir Zubov:

Тоже отличный вариант. Единственное это доверие к бирже. Доверия к годами проверенным ДЦ я думаю больше. Но это дело вкуса и характера каждого.


Сейчас уже фьючерсы на криптовалюты котируют на официальных биржах CBOE, NASDAQ, CME с вменяемыми условиями в противовес самодельным криптобиржам.

 
Alexander Sevastyanov:

Сейчас уже фьючерсы на криптовалюты котируют на официальных биржах CBOE, NASDAQ, CME с вменяемыми условиями в противовес самодельным криптобиржам.

Ссылку на фьюч по битку на СМЕ не покажете?

//счас поискал, не нашел, а точнее - нет там такого!!!

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