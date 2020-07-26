Прогноз курса биткоин
Теперь, рассмотрим весь участок с июля 2015 г. по настоящее время:
Видим, что, справедливый курс к настоящему времени должна была равняться около 4000 $.
Но, и это, вроде-бы, пессимистический прогноз, ведет курс к заоблачным значениям:
Дальше больше:
Получается какая-то черная дыра, способная проглотить всю мировую экономику с очень высокой вероятностью, вытекающая из малой ошибки прогнозирования в 1,7 % -тов. Срочно нужно обуздать эту страшную реальность в виде "игры" в биткоин!
Как известно, в конце 19 века футурологи так же экстраполировали данные настоящего в будущее и пришли к ужасному выводу: в 21 веке все крупные города будут завалены конским навозом )))
Как известно, в конце 19 века футурологи так же экстраполировали данные настоящего в будущее и пришли к ужасному выводу: в 21 веке все крупные города будут завалены конским навозом )))
Всё может поменяться на раз-два. .. Был пузырь-и нет пузыря. МММ тому пример.
Предполагаю курс $23000 к середине 2021 года
Обосновываю.
Каждые 4 года вознаграждение за найденный блок падает ровно в 2 раза.
Это означает пропорциональное увеличение стоимости битка
Последнее уменьшение произошло в 2017 году с 25 до 12.5 BTC
Соответственно следующее - в 2021
Получается какая-то черная дыра, способная проглотить всю мировую экономику с очень высокой вероятностью, вытекающая из малой ошибки прогнозирования в 1,7 % -тов. Срочно нужно обуздать эту страшную реальность в виде "игры" в биткоин!
Renat Akhtyamov:
Это означает пропорциональное увеличение стоимости битка
...Не означает. Следующий )
Что Вы имели ввиду ?
Я конечно понимаю что хочется все и сразу, но так не бывает
Что Вы имели ввиду ?
Что прогнозеров как собак нерезаных, но из них практически никто понятия не имеет о предмете разговора. Впрочем, вы хотя бы про уполовинивание знаете.
Биткоин почти целиком ходит инсайдами от фундамента. Прогнозировать его цену на период чуть больше кратковременного неблагодарное занятие.
что-то я не понял, у вас же был противоположный прогноз %)
Что прогнозеров как собак нерезаных, но из них практически никто понятия не имеет о предмете разговора. Впрочем, вы хотя бы про уполовинивание знаете.
Биткоин почти целиком ходит инсайдами от фундамента. Прогнозировать его цену на период чуть больше кратковременного неблагодарное занятие.
От Вас пока слышен только трёп, ничего дельного, абсолютно
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Уважаемые участники форума, попробуем разобраться с закономерностью изменения курса биткоин с помощью самой мощной, на данное время, математической модели https://www.mql5.com/ru/articles/250 и посмотрим, события последних месяцев с курсом этой криптовалюты укладываются в цепь какой-либо закономерности или нет и, если да, то, с какой достоверностью их адекватно можно описать. Сначала рассмотрим участок, имеющий, на наш взгляд, взрывной характер роста, а именно, с февраля по ноябрь 2017 года, а затем, включим в рассмотрение весь участок с июля 2015 года по настоящее время. Итак, рассмотрим "взрывной" участок:
Видим, что, этот участок адекватно, с ошибкой 1,7%, описывается моделью, что заставляет нас принять как должное сложившуюся закономерность роста курса биткоин. Теперь, посмотрим, куда ведет курс эта закономерность в будущем:
Дальше больше:
Получается какая-то черная дыра, способная проглотить всю мировую экономику с очень высокой вероятностью, вытекающая из малой ошибки прогнозирования в 1,7 % -тов. Срочно нужно обуздать эту страшную реальность в виде "игры" в биткоин!