Прогноз курса биткоин - страница 4
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Что мешает их купить через терминал MT5 от 0.01 лота ? Я собственно так и сделал. И буду в дальнейшем покупать на каждой коррекции.
ок, попроси повара вывести их тебе на кошелек потому что понадобились деньги. Ты же их купил, не так ли?
ок, попроси повара вывести их тебе на кошелек потому что понадобились деньги. Ты же их купил, не так ли?
Первый пост который я написал про битки звучал так: "это даже не фантики"
)
Забили людям головы и каАаак рухнет в одночасье и будь здоров как бы, спасибо за партнерство, друГггг
ну на подобии такого:
Ну что в в этом битке такого сверхудивительного?
Транзакции чтоли от одного к другому и в этом защита?
Ну давайте виртуально выпустим этот биток в массы, и проверим подлинность хотя бы одного - это же нужен комп с кучей видюх в карман каждому (естественно не в самом начале, попопзжа, когда один биток миллиард транзакций накопит, ведь по какому пути добыли - по тому же и отдавать придется) и кучу времени, чтобы расплатиться
Моё мнение - биткойн должны завалить наплевав на все рыночные представления. Просто чтобы подставить идею крипт и возглавить это движение. Событие зависит от проникновения XRP и подобных в институционное (еле слово нашёл - почти меж-банк, движение капитала между серьёзными обладателями) движение
технологически по нынешним меркам - биток никакой, как валюта не заработал, как средство для электронных контрактов (типа эфира) он ограничен.
Что мешает их купить через терминал MT5 от 0.01 лота ? Я собственно так и сделал. И буду в дальнейшем покупать на каждой коррекции.
Скорее всего, вы купили не биткоины, а индексы или CFD на них. Посмотрите в спецификации инструмента. Если реально битки - напишите в личку брокера плз.
Теперь, рассмотрим весь участок с июля 2015 г. по настоящее время:
Видим, что, справедливый курс к настоящему времени должна была равняться около 4000 $.
Но, и это, вроде-бы, пессимистический прогноз, ведет курс к заоблачным значениям:
На конец 2018 года, курс будет 20 000 за биток, то есть, прирост 100%.
Пока не достигнет 70 000, переживать нечего. Судя по всему, он будет идти с откатами, но без консолидаций, то есть в канале его не поторговать, только покупать на откатах.
Ссылку на фьюч по битку на СМЕ не покажете?
//счас поискал, не нашел, а точнее - нет там такого!!!
https://smart-lab.ru/blog/news/436851.php
https://smart-lab.ru/blog/news/436851.php
Это не ссылка на фьюч, а коммент потустороннего сайта
Вот если бы это говорили на сайте СМЕ, тогда бы можно было верить.
Это не ссылка на фьюч, а коммент потустороннего сайта
Вот если бы это говорили на сайте СМЕ, тогда бы можно было верить.
Читайте внимательно. Чикагская товарная биржа (CME Group) официально назвала дату запуска торгов фьючерсами на индекс биткоина, произойдет это в понедельник, 18 декабря 2017 года после успешной самосертификации листинга.
http://www.cmegroup.com/notices/ser/2017/12/SER-8051.pdf
Читайте внимательно. Чикагская товарная биржа (CME Group) официально назвала дату запуска торгов фьючерсами на индекс биткоина, произойдет это в понедельник, 18 декабря 2017 года после успешной самосертификации листинга.
http://www.cmegroup.com/notices/ser/2017/12/SER-8051.pdf
И это посмотрел
Однако я думаю что они выставят биткоин кэшИ также читал и про то что они готовы начать в любой момент, но пока не начинают.